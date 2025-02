Tom Selleck después de Magnum: el éxito televisivo de los 80 que nunca pudo repetir

Magnum, P.I.

A inicios de los años 80, la televisión estadounidense vivió el auge de una serie que se convertiría en un ícono: Magnum, P.I. Con Tom Selleck en el papel principal, la producción combinaba acción, comedia y el atractivo paisaje de Hawái, logrando un éxito sin precedentes. El proyecto nació como un reemplazo de Hawaii Five-O, ya que CBS buscaba continuar utilizando los estudios de la isla tras la cancelación de la emblemática serie policial.

El concepto original, sin embargo, era muy diferente al resultado final. Donald Bellisario, el creador de la serie recordó que el primer guion describía a Magnum como una versión de James Bond, un espía sofisticado con gadgets y un perro asesino. Pero Tom Selleck, le dijo a Medium, que no quería interpretar ese papel: "No quiero hacer lo que parezco. Todo el mundo quiere que sea el galán típico. Quiero hacer algo con humor“. Ante esto, Bellisario adaptó el personaje, convirtiéndolo en un detective relajado, con un código de honor forjado en la guerra de Vietnam y una personalidad más cercana al espectador.

La serie consolidó a Hawái como un escenario televisivo de ensueño. La icónica camisa hawaiana roja de Magnum, que se convirtió en un símbolo del personaje, fue tan popular que Tom Selleck la donó al Instituto Smithsoniano en 1988, según Paradise Found Shirt.

La histórica camisa hawaiana roja de Magnum está preservada en el Instituto Smithsoniano desde 1988

La carrera de Tom Selleck luego de Thomas Magnum

Antes de convertirse en el icónico Thomas Magnum, Tom Selleck tuvo una carrera marcada por la incertidumbre y los rechazos. Durante los años 70, pasó por múltiples audiciones sin éxito y participó en varios pilotos fallidos: "Eran seis. Los conté una vez, cuando estaba de humor masoquista“. Su gran oportunidad llegó cuando CBS, que lo tenía bajo contrato, decidió darle una última oportunidad con Magnum, P.I. Desde el estreno en 1980, su papel como el detective privado de Hawái lo convirtió en una estrella, ganando un Globo de Oro y un Premio Emmy.

El actor en octubre 2024 en el Empire States (Grosby)

Sin embargo, el éxito televisivo no se tradujo en una carrera cinematográfica consolidada. Su mayor oportunidad en el cine llegó en 1980, cuando fue elegido para protagonizar Raiders of the Lost Ark como Indiana Jones, pero su contrato con CBS le impidió aceptar el papel. El rol terminó en manos de Harrison Ford, quien se convirtió en una leyenda de Hollywood, mientras que Selleck nunca pudo alcanzar el mismo nivel de éxito en la pantalla grande.

Tras el final de Magnum, P.I. en 1988, Selleck intentó diversificar su carrera con películas como Tres Hombres y un Bebé (1987), que fue un gran éxito, pero sus intentos por establecerse en el cine no prosperaron. En televisión, encontró nuevos papeles destacados, como el Dr. Richard Burke en Friends, interés amoroso de Monica Geller, y más tarde como el comisionado Frank Reagan en Blue Bloods, serie que protagonizó durante más de una década.

Tom Selleck y Courtney Cox en Friends

A sus 80 años, Tom Selleck ha reducido significativamente sus apariciones en cine y televisión. Según reportes, su salud ha sido un factor clave en esta decisión, ya que ha enfrentado problemas físicos derivados de años de rodajes exigentes.

Actualmente, Selleck vive en su rancho en California, una propiedad de 26 hectáreas, donde se dedica a la crianza de aguacates, una actividad que ha mencionado en varias entrevistas como su verdadera pasión fuera de la actuación.

Tom Selleck en sus últimas apariciones en 2017 (Photo by Paul Zimmerman/WireImage)

Los íconos de <i>Magnum</i>: el Ferrari y la camisa hawaiana

Uno de los elementos más recordados de la serie es el Ferrari 308 GTS, el automóvil rojo que Magnum conducía en sus investigaciones. Sin embargo, el vehículo tuvo que ser modificado para adaptarse a Tom Selleck, ya que su altura de 1,93 metros dificultaba su manejo. Este auto se convirtió en un objeto de culto y, hasta el día de hoy, continúa siendo un ícono para los fanáticos.

Otro símbolo inconfundible de la serie fue la camisa hawaiana roja que Tom Selleck usó en múltiples episodios. Su diseño, conocido como “Jungle Bird”, fue fabricado por la marca Paradise Found, que luego comenzó a suministrar camisas directamente a la producción

El Ferrari 308 GTS de la serie tuvo ajustes especiales para acomodar la altura de Selleck (captura de vídeo)

El final de la serie y la reacción del público

Después de siete temporadas, CBS decidió poner fin a Magnum, P.I. con un desenlace impactante: la muerte de Magnum. En el episodio final de la séptima temporada, el personaje es herido de gravedad y se despide de sus seres queridos antes de entrar en un estado de coma, sugiriendo que había fallecido. Sin embargo, la reacción del público fue inmediata. Los fanáticos inundaron CBS con cartas y llamadas exigiendo un final diferente.

Ante la presión, la cadena decidió revivir la serie para una octava temporada. El primer capítulo de la nueva entrega reveló que la muerte de Magnum había sido solo un sueño, permitiendo que la historia continuara. Finalmente, la serie concluyó de manera más satisfactoria en 1988, con un episodio final que fue visto por 50,7 millones de espectadores y que ocupa el sexto lugar entre los finales de series más vistos de la historia de Hollywood.

Magnum, p.i. consolidó a Hawái como un lugar icónico para producciones televisivas

El intento de revivir <i>Magnum, P.I.</i> con un remake en 2018

Tres décadas después del final de la serie original, CBS intentó revivir la franquicia con un remake de Magnum, P.I. en 2018. La nueva versión cambió a varios personajes, reemplazando a Thomas Magnum con Jay Hernandez y convirtiendo al mayordomo Jonathan Higgins en una mujer, interpretada por Perdita Weeks.

A pesar del esfuerzo, la serie no logró el impacto de la original. Aunque se mantuvo en el aire durante cinco temporadas, fue finalmente cancelada en 2023, sin haber conseguido el mismo nivel de fanatismo y sin el carisma inigualable de Tom Selleck.

Pese a los intentos de revivirlo, el verdadero Magnum sigue siendo el de los años 80. Su legado continúa en la memoria de los espectadores, en las colecciones de autos clásicos y en los archivos del Instituto Smithsoniano. La serie marcó una época con su estilo, sus personajes entrañables y sus decisiones detrás de cámaras que, en algunos casos, cambiaron la historia de Hollywood.