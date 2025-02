Blake Lively acusó a Justin Baldoni de hacerle preguntas inapropiadas sobre su vida sexual con Ryan Reynolds

La actriz sostiene que el cineasta tenía una actitud hostil y transgresora hacia sus límites en el rodaje de la película (Foto AP)

Blake Lively presentó una enmienda a su demanda contra Justin Baldoni, en la que lo acusa de acoso sexual y represalias durante el rodaje de Romper el círculo. Entre los nuevos señalamientos, la actriz afirmó que Baldoni hizo preguntas “intrusivas” sobre su vida íntima con su esposo, Ryan Reynolds, además de presionarla para que realizara una escena de orgasmo en la película.

Según documentos judiciales citados por Daily Mail el 20 de febrero de 2025, Baldoni habría intentado convencer a Lively de filmar una escena en la que los personajes tenían un orgasmo simultáneo. Ambos actores habían acordado eliminar esa parte, pero el director y coprotagonista hizo “un último intento” por mantenerla en la película.

En la denuncia, Lively afirma que Baldoni justificó su insistencia diciendo que era “importante para él” porque “él y su pareja culminan simultáneamente durante el sexo”.

Blake Lively y Ryan Reynolds reaparecieron en público con motivo del aniversario de "Saturday Night Live" (REUTERS/Caitlin Ochs)

Luego, el director supuestamente le hizo una pregunta directa sobre su vida privada: “Baldoni le preguntó intrusivamente a la Sra. Lively si ella y su esposo alcanzaban el clímax al mismo tiempo durante sus relaciones íntimas, lo cual ella encontró invasivo y se negó a discutir”.

Nuevos testigos respaldarían a Lively

La enmienda presentada por Lively también introduce el testimonio de dos actrices de Romper el círculo (It Ends With Us) que, según la demanda, estarían dispuestas a declarar que Baldoni las hizo sentir “incómodas” en el set. Estas testigos anónimas apoyarían las acusaciones de la actriz sobre un patrón de comportamiento inapropiado por parte del director.

“Estas actrices han dado permiso a la Sra. Lively para compartir sus comunicaciones en la demanda enmendada, y testificarán y proporcionarán documentos en el proceso”, dijo portavoz de Lively a los medios.

Por otro lado, el equipo de Baldoni ha restado importancia a las actualizaciones en la demanda de su contraparte. “La demanda está llena de rumores sin fundamento de personas no identificadas que claramente ya no están dispuestas a presentarse o apoyar sus afirmaciones públicamente”, argumentó Bryan Freedman, abogado del director.

Bryan Freedman, abogado de Baldoni, restó importancia a los añadidos en la demanda de Blake Lively (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Por otro lado, un insider citado por Daily Mail también desacreditó la acusación de Lively, asegurando que no hay evidencias concretas de que Baldoni haya acosado a otras mujeres en el set. “No hubo ni una sola queja ante Recursos Humanos – ni siquiera por parte de Blake”, aseguró.

La fuente incluso mencionó a dos actrices del elenco: Isabela Ferrer y Jenny Slate. Según el insider, Ferrer elogió a Baldoni públicamente, mientras que Slate “no quiere que se la involucre en esto”.

El enfrentamiento legal continúa

El caso sigue escalando, con ambas partes firmes en su postura. Baldoni demandó a Lively, su publicista Leslie Sloane y Ryan Reynolds por difamación, exigiendo $400 millones en daños. También presentó una demanda de $250 millones contra The New York Times, alegando que el medio participó en una campaña de desprestigio en su contra.

El juicio entre ambas figuras de Hollywood se realizará a inicios de 2026. (Nicole Rivelli/Sony Pictures via AP)

Por su parte, la defensa de Sloane ha solicitado este jueves que la publicista sea eliminada del caso, argumentando que fue “arrastrada” a la demanda sin algo que lo justifique.

Según documentos obtenidos por PEOPLE, los abogados de Sloane sostienen que Baldoni está utilizando una estrategia de “humo y espejos” como elementos distractores y así desviar la atención de las denuncias de Lively.

Mientras el enfrentamiento mediático se intensifica, el juicio sigue programado para marzo de 2026. Ambas partes han descartado la posibilidad de una conciliación fuera de los tribunales.