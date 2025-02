Blake Lively afirmó que otras dos actrices de “Romper el círculo” se sintieron incómodas con el comportamiento de Justin Baldoni

Lively asegura que su queja no fue un caso aislado, y que otras dos coestrellas también estaban "incómodas" por las supuestas actitudes del director (Nicole Rivelli/Sony Pictures)

Blake Lively ha presentado una demanda enmendada contra su coestrella y director de Romper el círculo (It Ends With Us), Justin Baldoni, alegando que otras dos mujeres en el set también se sintieron “incómodas” por su comportamiento y están dispuestas a testificar en el juicio.

Esa es la actualización más reciente en la batalla legal que enfrenta a ambas estrellas, la cual se ha intensificado con acusaciones cruzadas y un juicio programado para marzo de 2026.

En un documento judicial de 141 páginas presentado el martes por la noche, Lively afirma que no fue la única persona en el set que experimentó problemas con el supuesto comportamiento del director.

“Ms. Lively no fue la única que planteó sus preocupaciones sobre Justin Baldoni en el momento en que surgieron en 2023”, señala la demanda, según Variety. Además, asegura que Baldoni tenía conocimiento de estas quejas.

La demanda enmendada por el equipo de Lively fue presentada en la noche del martes (Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group)

Aunque los nombres de las dos mujeres no han sido revelados, la demanda indica que ambas han dado permiso a Lively para compartir el contenido de sus comunicaciones y están dispuestas a testificar.

La querella también sostiene que una de estas actrices habló directamente con Sony y con un productor del filme sobre su incomodidad en el set, y les explicó que el ambiente de trabajo estaba siendo afectado por el comportamiento de Baldoni.

En junio de 2023, Baldoni supuestamente respondió a esta actriz por escrito, admitiendo que estaba al tanto de sus preocupaciones y prometiendo hacer ajustes. Sin embargo, la demanda alega que “Wayfarer [la productora] no tomó ninguna acción para investigar esta conducta denunciada, ni implementó ninguna protección en ese momento”.

La querella insiste además en la acusación de que Baldoni y Wayfarer implementaron una campaña de difamación en su contra en redes sociales y medios de comunicación.

La demanda de Lively insiste en que Wayfarer Studios no tomó medidas para investigar las denuncias ni proteger a las personas afectadas en el rodaje. (Sony Pictures)

“No corrigieron la conducta denunciada, pero sí procedieron a contratar un equipo de crisis, expertos en manipulación, abogados y usaron a estas personas para planear y ejecutar la campaña de desprestigio que Lively describió en su demanda original. Al hacer ello, Blake alega que Baldoni esperaba que el público no creyera si ella u otra mujer hiciese públicas sus quejas”, dijo un vocero de la actriz a Us Weekly.

El caso ha crecido en magnitud desde que Lively presentó la demanda inicial en diciembre de 2024. Justin Baldoni, el realizador detrás de It Ends With Us, respondió en enero de 2025 con una contrademanda de 400 millones de dólares por difamación, extorsión civil y otros cargos contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista Leslie Sloane.

Desde entonces, ambas partes han presentado nuevas pruebas y argumentos ante la justicia y la prensa.

US Weekly reportó que el equipo legal de Lively solicitó registros telefónicos de Baldoni a las compañías AT&T, Verizon y T-Mobile. El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, calificó la solicitud como una “expedición de pesca” y afirmó que es una maniobra desesperada por encontrar algo comprometedor en contra de su cliente.

Hace unos días, el abogado de Justin Baldoni difundió el lanzamiento de una página web donde se registran conversaciones y supuesta evidencia a favor de su cliente (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La batalla legal sigue en pie

En enero, un juez federal de Nueva York informó a ambas partes que deben prepararse para el juicio en marzo de 2026. Luego de esta decisión, los abogados de Lively y Reynolds anunciaron su intención de solicitar la desestimación de la contrademanda de Baldoni.

Los intentos de mediación fueron rechazados por ambas partes a inicios de febrero, por lo que el caso continuará su curso en los tribunales.