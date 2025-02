Blake Lively afirmó en una nueva demanda contra Justin Baldoni que sus hijos están “traumatizados” por su lucha legal

Blake Lively presentó una nueva demanda contra Justin Baldoni debido a que sus hijos se han visto afectados. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Scott A Garfitt/Invision/AP)

La disputa legal entre Blake Lively y su coprotagonista en It Ends With Us, Justin Baldoni, ha generado un fuerte impacto en su familia, según documentos judiciales presentados por la actriz en un tribunal de Nueva York. La estrella de Gossip Girl afirmó en su demanda enmendada que la controversia ha traumatizado a sus cuatro hijos (James de 10 años, Inez de 8 años, Betty de 5 años y Olin de 2 años), quienes residen con ella y su esposo Ryan Reynolds en Nueva York.

De acuerdo con PageSix, que tuvo acceso a los documentos, la actriz sostiene que los niños han sido “emocionalmente traumatizados de formas que han afectado significativamente su bienestar”. Incluso, la demanda señaló que el conflicto legal también habría afectado a Reynolds, quien está involucrado en el proceso legal y ha asegurado que el proceso ha tenido consecuencias en su salud mental, física y profesional.

Según la denuncia, la actriz de 37 años ha experimentado síntomas de estrés, ansiedad y depresión, por lo que en su demanda se estableció que ella “ha luchado para levantarse de la cama algunos días” y “frecuentemente elige no salir en público”.

Blake Lively aseguró que le cuesta levantarse de la cama por el agotamiento físico y emocional del conflicto con Justin Baldoni (REUTERS/Caitlin Ochs)

El expediente legal menciona que ha sufrido “síntomas físicos repetitivos y dolorosos,” aunque no se especificaron detalles: “Si bien ha intentado mantener su vida personal y profesional, en privado ha sufrido de duelo, miedo, trauma y ansiedad extrema”, indica la denuncia.

Recordemos que Blake Lively presentó su demanda inicial contra Justin Baldoni en diciembre de 2024, acusándolo de acoso sexual y difamación. La artista también afirmó que otras mujeres en el set de It Ends With Us se sintieron incómodas por su comportamiento, aunque no se revelaron nombres.

Sin embargo, el director de 41 años negó las acusaciones, y su abogado ha calificado las demandas como “falsas, escandalosas e intencionalmente difamatorias”. En enero, el actor y director contrademandó a Lively y Reynolds por 400 millones de dólares.

Ryan Reynolds también fue demandado por Justin Baldoni por 400 millones de dólares. (REUTERS/Caitlin Ochs9

A pesar del impacto emocional por la batalla legal entre ambos protagonistas de It Ends With Us, la pareja asistió recientemente al especial SNL 50 en Nueva York, donde una fuente le dijo a la revista People que la actriz de 37 años estaba “nerviosa” por volver a ser el centro de atención, pero aún así se encontraba muy “emocionada de salir con amigos y apoyar a Saturday Night Live” en su aniversario: “Se lo pasaron genial. Fue agradable salir de casa y estar rodeado de amigos y caras conocidas”, contó el informante.

Sin embargo, esa noche Reynolds hizo una broma aparentemente relacionada con la demanda. Durante el programa, le preguntaron: “¿Cómo te va?”, a lo que el actor respondió con ironía: “Genial, ¿por qué? ¿Qué has oído?”. La reacción del protagonista de Deadpool generó controversia y durante una reciente entrevista en el podcast Hot Mics with Billy Bush. el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, cuestionó la aparición pública de la pareja, al decir que fue el “último movimiento” de su equipo.

El abogado de Justin Baldoni reaccionó negativamente a la aparición de Blake Lively y Ryan Reynolds. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Freedman también aseguró que la actitud del esposo de Blake Lively no es del todo normal: “Francamente, no conozco a nadie cuya esposa haya sido acosada sexualmente y haya hecho bromas sobre ese tipo de situaciones. No puedo pensar en nadie que haya hecho algo así. Me sorprendió”, señaló.

Asimismo, el abogado también comentó que Justin Baldoni se encuentra “esperanzado”, pero negó que su reciente viaje a Hawái con su familia fuera una “vacación”. Según él, el actor y director está tratando de encontrar un momento de tranquilidad mientras enfrenta las acusaciones.

De hecho, Baldoni ha admitido que la situación ha sido difícil para él y su familia. En el podcast Gent’s Talk, grabado en noviembre de 2024 pero publicado en febrero, el actor dijo que se sentía “agotado” y que había atravesado un año de “éxito material, pero mucho estrés emocional.” También confesó haber sufrido ansiedad, insomnio y una sensación de desconexión con su bienestar.

Justin Baldoni aseguró que se encuentra agotado por la batalla legal en contra de Blake Lively. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)