Ozzy Osbourne y ‘Piratas del Caribe’: la audición que nunca ocurrió

Sharon Osbourne confesó que rechazó una audición para su esposo en "Piratas del Caribe", decisión que considera uno de sus mayores errores

Sharon Osbourne, esposa y mánager de Ozzy Osbourne, confesó que tomó la decisión de rechazar una audición para la saga cinematográfica Piratas del Caribe en nombre de su esposo, algo que considera uno de sus mayores errores.

La revelación tuvo lugar durante su participación en el podcast The Magnificent Others, conducido por Billy Corgan, vocalista de The Smashing Pumpkins.

Durante la conversación, Sharon preguntó a Corgan si quería conocer “el mayor error” que había cometido en la carrera de su esposo.

“Le ofrecieron hacer una audición para Piratas del Caribe, y nunca le he dicho esto a nadie, pero dije que no“, admitió.

El anfitrión del podcast reaccionó con sorpresa y respondió: “¡Habría sido perfecto! Quizá no sea demasiado tarde, pero que Dios lo bendiga”.

“Le ofrecieron hacer una audición, pero dije que no", dijo Sharon durante una entrevista (AP)

La franquicia de Disney, protagonizada por Johnny Depp en el papel del Capitán Jack Sparrow, se convirtió en un fenómeno cinematográfico global, con cinco películas lanzadas entre 2003 y 2017.

La serie, inspirada en la atracción homónima de Disneyland, recaudó un total de 4,524 millones de dólares en taquilla y presentó a personajes icónicos como Héctor Barbossa (interpretado por Geoffrey Rush), Joshamee Gibbs (Kevin McNally), Will Turner (Orlando Bloom) y Elizabeth Swann (Keira Knightley).

La saga ha contado con la participación de músicos de renombre en papeles secundarios.

Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, interpretó al Capitán Teague, el padre de Jack Sparrow, en Piratas del Caribe: En el fin del mundo y Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas.

A pesar de su trayectoria en cine y televisión, Ozzy Osbourne perdió la oportunidad de un papel en "Piratas del Caribe" por decisión de su esposa (AP/Ashley Landis, archivo)

Por su parte, Paul McCartney, exintegrante de The Beatles, dio vida al tío de Sparrow, Tío Jack, en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, donde se le vio cantando la canción folclórica británica “Maggie Mae” en una celda.

Sharon Osbourne hizo referencia a la participación de Keith Richards en la franquicia y sugirió que su esposo habría encajado en un papel similar.

“Cuando Johnny quiso que Keith fuera un pirata, ¿lo recuerdas?“, comentó.

A pesar de no haber sido parte de la saga, Ozzy Osbourne ha incursionado en el cine y la televisión, con apariciones en Austin Powers en Goldmember, Little Nicky y la serie Crime Scene Investigation, entre otras producciones.

Ozzy Osbourne confirmó que solo interpretará fragmentos de canciones en su último concierto con Black Sabbath, programado para julio en Villa Park, Birmingham (REUTERS/Hannah Mckay)

Ozzy Osbourne y su show de despedida con Black Sabbath

En medio de los preparativos para su último concierto con Black Sabbath, Ozzy Osbourne confirmó que no podrá interpretar un set completo con la banda debido a sus problemas de salud.

En su programa de radio Ozzy Speaks, emitido en SiriusXM, explicó que su participación en el evento Back to the Beginning, programado para el 5 de julio en Villa Park, Birmingham, será limitada a algunas intervenciones puntuales.

“No tengo pensado hacer un concierto completo con Black Sabbath, pero sí voy a hacer pequeñas cosas con ellos", declaró. “Estoy haciendo lo que puedo, donde me siento cómodo”.

El cantante de 75 años ha enfrentado diversas complicaciones de salud en los últimos años, incluyendo una batalla contra el Parkinson, enfermedad que ha afectado su movilidad. Sin embargo, según Sharon Osbourne, su voz permanece intacta.

Con un cartel que incluye a Metallica, Slayer y Guns N’ Roses, el evento Back to the Beginning marcará la última aparición de Ozzy Osbourne con Black Sabbath (Balazs Mohai/MTI vía AP)

“El Parkinson es una enfermedad progresiva. No es algo que se pueda estabilizar. Afecta diferentes partes del cuerpo y ha afectado sus piernas", explicó en una entrevista con The Sun. “Pero su voz está mejor que nunca”.

El evento de despedida contará con una alineación de bandas icónicas del metal, incluyendo Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax y Mastodon.

Además, recientemente se han sumado al cartel Guns N’ Roses, Tool y Rival Sons.

A pesar de sus problemas de salud, Ozzy Osbourne se mostró entusiasmado con la oportunidad de despedirse de su público en su ciudad natal.

“Es mi momento de volver al inicio… Es el momento de devolverle algo a la ciudad en la que nací”, dijo en un comunicado. “Qué bendición poder hacerlo con la ayuda de personas a las que amo. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham por siempre“.

Sharon Osbourne aseguró que, aunque la movilidad de Ozzy Osbourne se ha visto afectada, su voz sigue en plena forma para el concierto de despedida (Backgrid/The Grosby Group)

En una reciente entrevista, Sharon Osbourne destacó la importancia del evento y señaló que su esposo se encuentra “muy emocionado” por la oportunidad de agradecer a sus seguidores.

“Es lo que él quiere. Quiere darle las gracias a todo el mundo. No tuvo esa oportunidad debido a su enfermedad, pero ahora sí la tiene”, declaró.