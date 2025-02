El gesto inesperado de Julia Roberts que convenció a Richard Gere de protagonizar “Pretty Woman”

Pretty Woman tráiler

Un simple trozo de papel fue suficiente para que Richard Gere aceptara el papel que lo convertiría en uno de los protagonistas más icónicos del cine romántico. La actriz Julia Roberts escribió un mensaje directo y emotivo para persuadir al actor, quien había rechazado el proyecto en varias ocasiones. La nota decía: “Por favor, di que sí”. Este gesto, aparentemente sencillo, marcó el inicio de una de las parejas cinematográficas más recordadas de los años 90.

De acuerdo con lo relatado en el programa Today de la NBC, el director de la película, Garry Marshall, organizó un encuentro entre los dos actores en el departamento de Gere en Nueva York. Marshall, conocido por su habilidad para detectar química entre sus intérpretes, dejó a ambos solos para que se conocieran. Gere recordó que, aunque el director estaba presente al principio, su atención se centró completamente en Roberts: “Estaba tan fascinado que no recuerdo a Garry. Solo recuerdo a la chica”. Este primer encuentro fue decisivo para que Gere reconsiderara su decisión y aceptara interpretar a Edward Lewis, el millonario que se enamora de Vivian Ward, el personaje de Roberts.

Un gesto que selló el destino de “Pretty Woman”

El momento clave ocurrió cuando Marshall llamó por teléfono para preguntar cómo iba la reunión. Gere, aún indeciso, respondió que todo estaba bien, pero fue entonces cuando Roberts tomó un papel, escribió el mensaje y se lo deslizó al actor. Según Gere, este gesto fue tan dulce que no pudo resistirse: “Simplemente dije que sí”. Así, la química entre ambos actores quedó sellada desde ese instante, dando lugar a una de las comedias románticas más exitosas de la historia del cine.

La película, estrenada en 1990, se convirtió en un fenómeno cultural y consolidó a Roberts como una de las actrices más queridas de Hollywood. Sin embargo, según recordó la actriz en la misma entrevista, su camino hacia el papel no fue sencillo. Cuando el proyecto pasó a manos de Disney y Marshall asumió la dirección, Roberts perdió inicialmente el trabajo. Fue el director quien insistió en reunirla con Gere, convencido de que la conexión entre ambos sería clave para el éxito de la película.

El director Garry Marshall también reconoció la importancia de esta conexión. En una entrevista, recordó cómo, al observar a los actores durante su primer encuentro, supo de inmediato que había encontrado a la pareja perfecta para la historia. “Salí de la habitación y vi cómo se miraban. En ese momento pensé: ‘Mira esa química. No se conocen, pero ya se quieren’”, comentó Marshall, según Fotogramas.

El filme, que narra la historia de un hombre de negocios que contrata a una prostituta para que lo acompañe durante una semana, logró trascender su premisa inicial gracias a la humanidad y el carisma de sus personajes. La interpretación de Roberts como Vivian Ward, una mujer que desafía los estereotipos y encuentra el amor en circunstancias inesperadas, se convirtió en un referente del género romántico.

A pesar del éxito de la película, el director y el elenco tomaron una decisión que sorprendió a muchos: no habría una secuela de Pretty Woman. Según reveló Marshall, el equipo hizo un pacto durante el rodaje para no continuar la historia a menos que todos estuvieran de acuerdo en hacerlo juntos. “Dijimos que no haríamos Pretty Woman 2 a menos que la hiciéramos todos juntos", explicó el director. Roberts, por su parte, bromeó sobre el tema durante la entrevista en Today: “Estamos felices de anunciarlo... No lo hicimos”.

Esta decisión, aunque inusual en una industria que tiende a explotar el éxito de sus franquicias, permitió que Pretty Woman se mantuviera como una obra única y especial.

A más de tres décadas de su estreno, Pretty Woman continúa siendo un referente del cine romántico y un testimonio del poder de la química entre sus protagonistas.