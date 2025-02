Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold, continúa su propio legado actoral en ‘The White Lotus’: “Quería crear mi camino antes de trabajar con mi papá”

El hijo del famoso actor Arnold Schwarzenegger, optó por marcar una trayectoria actoral independiente (REUTERS/Danny Moloshok)

“Siempre quise que mi carrera dependiera de mi esfuerzo y mis elecciones. Tomé la decisión consciente de no trabajar con mi papá hasta tener una trayectoria propia”, afirmó Patrick Schwarzenegger en su entrevista con Esquire. A sus 31 años, el actor trazó su camino propio en la industria, alejándose de la sombra de su padre, Arnold Schwarzenegger. Mediante su papel en la tercera temporada de The White Lotus, busca consolidar su identidad en Hollywood.

La exitosa serie de HBO, creada por Mike White, regresó con una nueva historia ambientada en un resort de lujo en Tailandia. Schwarzenegger interpreta a Saxon Ratliff, el primogénito de una influyente familia que trabaja estrechamente con su padre en los negocios familiares. Un personaje complejo que le permitió explorar diferentes matices actorales y según sus propias palabras, le recuerda algunos aspectos de su vida real. “Ambos hemos crecido con figuras paternas imponentes y con el deseo de demostrar nuestro valor por méritos propios”, confesó.

La actuación no es un territorio desconocido para él. Antes de llegar a The White Lotus, participó en producciones como Gen V, Amor de medianoche y Son como niños 2. Sin embargo, esta nueva serie representa una oportunidad única en su carrera, no solo por el prestigio de la producción, sino por la exigencia que implica interpretar a un personaje tan extravagante y provocador.

El actor destacó cómo su personaje en "The White Lotus" le permitió explorar paralelismos con su vida personal (The White Lotus - HBO)

Un estreno muy esperado y proyectos en camino

Schwarzenegger se encuentra entusiasmado con el estreno de la tercera temporada de The White Lotus y la recepción que tendrá su personaje. “Los primeros episodios se enfocan en presentar a los personajes y sus historias de fondo. Pero luego todo explota y empieza el verdadero caos”, adelantó el actor.

La serie le permitió trabajar con actores de gran trayectoria como Parker Posey y Jason Isaacs, quienes interpretan a sus padres en la ficción. Es por ello que admitió: “Nunca había trabajado con Jason antes, pero se convirtió en un mentor para mí. Me daba consejos, me guiaba durante las grabaciones y realmente sentí que era parte de una familia”.

Más allá de The White Lotus, el actor sigue apostando por proyectos que lo desafíen. Próximamente se lo verá interpretando al exjugador de fútbol americano Tim Tebow en American Sports Story. Además, su participación en Gen V demostró su versatilidad, al encarnar a un superhéroe atormentado con habilidades incendiarias.

Patrick Schwarzenegger aborda un papel crucial en The White Lotus, explorando desafíos únicos en su interpretación (The White Lotus/HBO)

El camino propio de Patrick en Hollywood

Si bien el apellido Schwarzenegger abre puertas, Patrick fue claro en su decisión de no depender de su padre para avanzar en la industria. “Quería construir mi carrera con mis propios logros. No me interesaba que mis primeros proyectos estuvieran ligados a mi papá”, confesó.

Esa convicción lo llevó a rechazar trabajar con Arnold Schwarzenegger en sus primeros años de carrera. Sobre esta determinación, amplió: “Siempre quise actuar con él, pero sabía que debía esperar el momento correcto. Quería sentirme seguro de que había logrado algo por mí mismo”.

Con el tiempo, demostró que su éxito no depende únicamente de su apellido. Cada nuevo proyecto refuerza su identidad como actor, alejándose de la etiqueta de “hijo de Arnold”. Sin embargo, no descarta la posibilidad de trabajar con su padre en el futuro, siempre y cuando sea un proyecto que tenga sentido para ambos.

Patrick confesó que rechazó trabajar con su padre para construir su recorrido propio hasta que un proyecto sea conveniente para ambos (Michael Tran/FilmMagic)

El desafío de una particular escena en The White Lotus

La serie de Mike White es conocida por sus escenas provocativas, y Patrick no escapó a esa tradición. En el primer episodio, su personaje tiene una escena de desnudo que rápidamente generó revuelo. A diferencia de otras temporadas, en las que se utilizaron dobles o prótesis, Schwarzenegger decidió hacerlo sin sustituciones. “No hubo dobles. Cuando leí el guion, supe que esto iba a pasar, pero no tenía idea antes de aceptar el papel”, contó entre risas.

Su padre también reaccionó con humor al comprometedor momento. En un posteo en Instagram, Arnold Schwarzenegger bromeó sobre la situación: “No puedo decir que me sorprenda que tenga una escena de desnudo. La manzana no cae lejos del árbol”.

Arnold Schwarzenegger reaccionó en redes sociales a la escena de desnudo de su hijo Patrick en "The White Lotus" (Instagram/Arnold Schwarzenegger)

A pesar de la exposición, Patrick no dudó en hacerlo, entendiendo que la serie exige ese nivel de entrega. “En The White Lotus hay que estar listo para todo. Sabía que mi personaje sería extremo, así que simplemente me dejé llevar”, sostuvo el actor estadounidense.

Con cada proyecto, Patrick Schwarzenegger reafirma su identidad en Hollywood. Su papel en The White Lotus no solo lo coloca en el centro de una de las series más esperadas del año, sino que también demuestra su capacidad para encarnar personajes complejos y desafiantes. A medida que avanza en su carrera, sigue dejando claro que su talento va más allá de su apellido.