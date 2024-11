SongVest ofrece a los fans de Queen comprar acciones de canciones

Los fans de Queen podrán registrarse del 21 de noviembre al 5 de diciembre en SongVest para obtener acciones de cuatro temas de Queen y la banda sonora de la cinta Bohemian Rhapsody (Créditos: REUTERS)

SongVest, una empresa que facilita a los fans y algunos inversores a comprar acciones fraccionarias de regalías musicales, abrió un período de reserva de “Queen SongShares” para aquellos que deseen adquirir regalías de algunos temas de la banda Queen. Los interesados podrán ingresar a la plataforma desde el jueves 21 de noviembre, hasta el jueves 5 de diciembre a las 20:00 horas (ET) para hacer la compra.

Sin embargo, no todo el catálogo de la agrupación británica está disponible, pues para esta ocasión, las personas solo podrán invertir en cuatro temas del grupo: “Under Pressure”, “It’s A Kind of Magic”, “I Want It All” y “The Show Must Go On”, así como la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody.

Cada reserva incluirá un certificado de autenticidad en formato digital y físico por parte de SongShare, una moneda de desafío de edición limitada y un vinilo conmemorativo de 7″ que solo se exhibe. Luego del período de reserva, las SongShares de Queen se enviarán para la calificación de la SEC para la venta pública. Las regalías obtenidas se pagarán trimestralmente a sus dueños.

Las personas podrán adquirir regalías por cuatro canciones de Queen y la banda sonora de la cinta Bohemian Rhapsody (Photo by Andrew Putler/Redferns)

Recordemos que en julio de este 2024, Queen Productions Ltd, la empresa en la que los miembros sobrevivientes de Queen (Brian May, Roger Taylor y John Deacon) junto con el patrimonio del fallecido líder Freddie Mercury, son accionistas equitativos, vendieron todo su catálogo musical a Sony Music por 1.270 millones de dólares. Además, en el acuerdo se incluyeron los derechos sobre la mercancía oficial y otros negocios en los que el nombre de la agrupación está involucrado

Es así que las regalías en cuestión de los cuatro temas del grupo y la banda sonora de la cinta Bohemian Rhapsody provienen del patrimonio de su difunto coproductor David Richards, quien también trabajó con David Bowie, Duran Duran e Iggy Pop.

Chris Richards, el hijo del productor, dijo en un comunicado que poner en venta las acciones de estos temas significa mucho para él, por lo que invitó a los fans de la música de Queen a que obtengan una pequeña ganancia de estas icónicas canciones, las cuales han recabado millones de dólares a lo largo del tiempo.

Chris Richards, hijo del productor David Richards, aseguró que esta es una oportunidad única para los fans de Queen (Créditos: REUTERS)

“Compartir el trabajo de mi padre con Queen siempre ha sido un privilegio y un regalo, y ver cómo su legado cobra vida a través de SongVest es increíblemente significativo. Estos SongShares no son solo una inversión; son una invitación para que los fans tengan en sus manos un trocito de la magia de Queen y del espíritu creativo de mi padre. La música de Queen ha tocado tantas vidas, y es inspirador saber que ahora los fans pueden conectarse con esa magia de una manera tan personal”, declaró.

Por su parte, Sean Peace, director ejecutivo de SongVest, agregó que el trabajo de Queen con David Richards marcó a generaciones enteras, así que para la empresa es un honor hacer realidad que los fanáticos puedan adquirir regalías de los sencillos que han hecho historia.

“Freddie Mercury y Queen cambiaron la música rock para siempre, creando canciones que han tenido un profundo significado para los fanáticos de todas las generaciones. El legado de producción de David Richards dio vida al arte de Queen y nos sentimos honrados de invitar a los fanáticos a compartir ese legado y ser dueños de una parte de la historia de la música”, comentó.

Los interesados en comprar acciones de las canciones de Queen tendrán una semana completa para hacer el registro a través de SongVest (AP Photo/Marco Arndt, File)

Además de Queen, SongVest ha ofrecido a los fans de todo el mundo las regalías por las canciones grabadas de importantes artistas internacionales como Beyoncé, Kelly Clarkson, 50 Cent, Cardi B, Sister Hazel, Bad Bunny, Mariah Carey y Eminem. Según datos informados por la empresa, sus ventas totales superan los 15 millones de dólares.