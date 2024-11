La confesión de Lamar Odom sobre su muñeca sexual y el vínculo con su ex esposa Khloé Kardashian

Lamar Odom dijo que compró la muñeca parecida a su exesposa por salud mental (Créditos: Reuters. EFE/Nina Prommer/Archivo)

Lamar Odom confesó este martes en el podcast We’re Out of Time que recientemente adquirió una muñeca sexual personalizada, con un diseño muy similar al de su ex esposa Khloé Kardashian. El ex jugador de baloncesto explicó que la compra fue una forma de cuidar su salud mental y mantenerse equilibrado.

“Si lo piensas bien, es como una muñeca. Pero luego piensas en la salud mental y en lo importante que es, no solo en la actualidad, sino desde el principio de los tiempos. Una muñeca sexual que se parece a tu esposa tiene que ver con la salud mental” explicó.

El ex jugador de la NBA también reveló que para él es esencial que la muñeca sexual tenga un parecido con Khloé Kardashian. Aunque reconoce que esta preferencia pueda parecer extraña para algunos, Odom afirmó que todos tenemos una parte peculiar: “Quiero que se parezca a ella. Necesito algo así como un harén. Puede parecer una locura, pero creo que todos somos un poco raros”, expresó.

El exjugador de la NBA reveló que ya no habla mucho con su ex esposa, pero, sabe que ella se preocupa por él (James Devaney/WireImage)

En la misma conversación, el famoso compartió que ya casi no mantiene contacto con su ex esposa, aunque sabe que ella sigue preocupada por su bienestar: “No hablo con ella. Puedo enviarle un mensaje de texto y ella me responderá. Todavía se preocupa por mí”, comentó.

Khloé Kardashian y Lamar Odom se casaron el 27 de septiembre de 2009, solo un mes después de conocerse. Sin embargo, su relación enfrentó serios problemas, especialmente cuando en 2013 se reveló el escándalo de infidelidad de Odom y su recaída en el consumo de drogas. Esto llevó a Kardashian a solicitar el divorcio en diciembre de ese mismo año.

Finalmente, en julio de 2015, ambos firmaron los papeles para formalizar su separación. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, Odom fue llevado de urgencia al hospital tras un colapso relacionado con su lucha contra la adicción. Fue encontrado inconsciente en un burdel de Nevada y permaneció en coma durante varios meses mientras recibía tratamiento.

Durante su proceso de divorcio, Lamar Odom casi murió por una sobredosis y su ex esposa se mantuvo a su lado (Daily Mail 163)

Ante esta situación, la estrella de Keeping Up with the Kardashians optó por permanecer al lado de su ex esposo y suspender el prolongado proceso de divorcio hasta que se recuperara. Una vez que el deportista recibió el alta, ambos formalizaron su separación en diciembre de 2016.

Desde que se separaron, Lamar Odom ha admitido con frecuencia que se arrepiente de su comportamiento cuando estuvo casado con Khloé Kardashian. En febrero de 2022, declaró a Celebrity Big Brother que si pudiera “haría todo lo posible” para volver a conectarse con la hija de Kris Jenner.

“Probablemente solo quisiera invitarla a cenar. Sería una bendición estar en su presencia para decirle que lo siento y que fui un tonto. Ella tiene derecho a no volver a verme por las cosas por las que la hice pasar, pero el tiempo avanza y la gente cambia. Yo diría que ahora soy mucho más leal”, expresó.

Lamar Odom confesó que se rrepintió de su comportamiento durante su matrimonio con Khloe Kardashian (Reuters)

En otra entrevista con People, el ex jugador de la NBA declaró que le fue infiel varias veces a la celebrity y está muy avergonzado por ello: “Entre bastidores, la hice pasar por cosas que ustedes no saben. Las cosas que ustedes saben, lo que ustedes creen que saben, es una locura. Pero las historias que ustedes no saben son, en verdad, una locura Tu esposa es Khloé Kardashian. Estás loco. Ahora mismo me estoy riendo de la vergüenza ¿Cómo pensaste que te ibas a salir con la tuya?”, dijo.