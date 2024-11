Taylor Lautner reavivó la polémica sobre el final de Crepúsculo: “Bella debería haber terminado con Jacob”

Taylor Lautner aseguró que Jacob siempre fue mejor para Bella que Edward (Créditos: Captura de pantalla de la película Crepúsculo. Tik Tok/ Taylor Lautner)

En Tik Tok ya son tendencia los videos donde los usuarios hacen afirmaciones polémicas, pero, sin mostrar el rostro y luego simulan que accidentalmente giran hacia la cámara frontal, revelando así sus identidades. Aunque en su mayoría son de gatos mostrando “su odio” hacia los perros, Taylor Lautner decidió unirse al trend con una postura controvertida sobre la película Crepúsculo. El actor afirmó que Jacob, personaje que interpretó en la franquicia, debería haber terminado casado con Bella ( Kristen Stewart) en lugar de Edward Cullen.

“Honestamente, que le jodan a Edward. Bella debería haber terminado con Jacob”, escribió Lautner sobre el clip, para después mostrar un primer plano de su rostro, mientras finge girar la cámara accidentalmente y tirar el teléfono para que no descubran que fue él quien dio su opinión.

Con este video, Taylor Lautner destapó nuevamente este debate, que desde que la primera película de Crepúsculo salió en 2008, los fans están divididos sobre quién es en realidad mejor pareja para Bella Swan. Algunos son Team Edward y otros Team Jacob y a pesar que tanto en las películas como en los libros la protagonista se casó con el vampiro de la familia Cullen, hay quienes todavía quisieran que el hombre lobo fuera el esposo de Bella.

Los usuarios de Tik Tok lo tomaron con mucho humor y el clip que ya lleva 19.7 millones de me gusta, con comentarios divertidos como: “El hecho de que todos pensáramos colectivamente ‘yo también’ sin saber que Taylor publicó esto es muy gracioso” y “SE ACABÓ, GANÓ ESTA TENDENCIA, VETE A CASA”.

Asimismo, hubo otros internautas que opinaron que el video seguramente fue idea de su esposa, Tay, quien anteriormente se declaró fan del Team Edward, en lugar del Team Jacob: “¿Por qué siento que esto fue idea de Tay?”, escribió un seguidor del actor, a lo que Lautner le contestó: “Porque eres muy inteligente (y tienes razón)”.

Cabe destacar que este Tik Tok hizo que algunas personas recordaran la entrevista que dio en el podcast Call Her Daddy, en el que confesó que la rivalidad de Jacob y Edward los alcanzaron a él y a Robert Pattinson en la vida real: “Creo que fue difícil. No sé para él, pero para mí al menos definitivamente lo fue, especialmente a la edad que tenía, a veces te hieren los sentimientos cuando no deberías. Pero a veces es difícil no hacerlo”, señaló.

Sin embargo, el actor de 32 años aseguró que que a pesar de la naturaleza “difícil” e “incómoda” de esta “enemistad”, siempre reconoció que el exnovio de Kristen Stewart siempre fue una gran persona.

“Nunca conectamos realmente a un nivel profundo, simplemente porque somos personas diferentes. Pero él siempre fue fantástico y la persona más dulce que existe. Somos un equipo. Ambos intentamos hacer las mejores películas, pero la competitividad era un poco extraña. No había competitividad entre Rob y yo, pero tener ese recordatorio constante definitivamente tuvo un impacto”, explicó.

En otra entrevista, con el podcast The Toast, el famoso dijo que cuando protagonizó la franquicia de Crépusculo en 2008 “era muy joven”, por lo que viajar por el mundo en las premieres y ver cómo tenía miles de fanáticos gritando que lo amaban y por el otro querían a Rob Pattison le causó una sensación “muy extraña”.

“Tenía 16 años cuando se estrenó Crepúsculo , 17 cuando salió Luna Nueva y Eclipse . Terminé la franquicia cuando tenía 19. Viajaba por el mundo y estaba en diferentes ciudades y tenía miles de fanáticos gritando que se ponía de tu lado o del lado del otro″, finalizó.