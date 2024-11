Ben Foster y Laura Prepon iniciaron su proceso de divorcio tras cinco años de matrimonio

Ben Foster oficialmente solicitó el divorcio de su esposa Laura Prepon (REUTERS/Toby Melville)

Ben Foster y Laura Prepon, quienes se casaron en 2018 luego de dos años de compromiso, ya disolvieron su matrimonio. Este martes 12 de noviembre, la revista People informó que tuvieron acceso a algunos documentos que confirman que la pareja está en medio de un proceso de divorcio y fue el actor quien entregó la solicitud ante un tribunal para disolver el contrato nupcial.

En dicha solicitud, el famoso de 44 años alegó “diferencias irreconciliables”, por lo que ambos no podían “vivir juntos con éxito como marido y mujer” e indicó que desde el 9 de septiembre de 2023 están separados. Además, Foster pidió a la corte que hiciera valer su acuerdo prenupcial, firmado por los dos en 2018 y realizara una “división equitativa” de sus bienes y deudas conyugales.

No obstante, el actor de X Men: The Last Stand incluyó en su solicitud de divorcio que se incorporara su “acuerdo de disolución matrimonial y plan de crianza acordado” en su sentencia final de divorcio. En cuanto a quien deberá pagar los honorarios de sus abogados, el artista estipuló que cada parte se haga cargo de sus equipos legales y divida los demás costos judiciales en partes iguales.

El famoso de 44 años alegó “diferencias irreconciliables”, por lo que ambos no podían “vivir juntos con éxito como marido y mujer” (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ben Foster y Laura Prepon fueron buenos amigos durante varios años antes de que en 2016 fueran vistos besándose durante una cena en la ciudad de Nueva York. El medio Us, aseguró que la pareja pasó el 4 de julio de ese año juntos en Nueva Jersey: “Ella estaba abrazando a Ben y estaba sobre él. Eran muy cercanos, hablando y riendo”, dijo un testigo a Us sobre las muestras de afecto entre ellos.

Fue hasta octubre de 2016 que los actores decidieron anunciar su compromiso y durante su paso por la alfombra roja de la película Girl on the Train , Prepon mostró su anillo de diamantes: “Estoy feliz. Es increíble, es el amor de mi vida”, dijo la protagonista de Orange Is The New Black a algunos medios que se encontraban en el evento

Así que en 2018, luego de encontrar un espacio en sus apretadas agendas, se casaron en una íntima ceremonia. La actriz celebró con una publicación en su cuenta de Instagram: “¡Recién casados! Gracias por todo el amor y apoyo. ¡Les deseo a todos lo mejor!”, escribió.

Laura Prepon celebró su casamiento con Ben Foster a través de una publicación de Instagram en 2018 (Créditos: Instagram/ Laura Prepon)

Fruto de este amor, Ben Foster y Laura Prepon tuvieron a Ella, quien nació en 2017 y un segundo hijo, cuyo nombre no ha sido revelado, llegó a la familia en 2020. En su perfil de Instagram, la actriz compartió su felicidad: “Damos la bienvenida a casa a nuestro nuevo paquete de amor. Abrumado por la gratitud”, redactó.

Debido a que Prepon tenía varios proyectos en puerta, reveló en un segmento de The MOMS que no pudo disfrutar de su maternidad como hubiera querido y tuvo que organizarse con su entonces esposo para criar a ambos niños.

“Ben y yo nos llevamos muy bien con eso de que si yo estoy en el trabajo, él está [en casa], y si él está en el trabajo, yo estoy en casa. Pero me siento culpable y sé que [Ella] estaría orgullosa si lo supiera. He hablado con un montón de mujeres [preguntándoles], ‘¿Cómo haces esto?’ Y ellas me dicen, ‘Realmente no hay solución. Simplemente lo haces’”, contó.

A pesar de la carga de trabajo, Laura Prepon siempre ha estado presente para sus hijos (Créditos: Instagram/Laura Prepon)

Hasta el momento, ni Ben Foster ni Laura Prepon han hecho alguna declaración oficial sobre la presentación oficial de su divorcio ante un tribunal, sin embargo, en sus redes sociales no hay fotos actuales de ellos como pareja.