Los Beatles fueron nominados a los Grammy por primera vez después de 27 años

The Beatles, nominados a los Grammy 2025, competirán en grabación del año con su tema "Now and Then", creado con inteligencia artificial (Apple Corps LTD.)

La legendaria banda británica The Beatles fue nominada a dos categorías en los Grammy 2025 por “Now and Then”, su última canción que utiliza inteligencia artificial para recuperar la voz de John Lennon.

Las nominaciones, en las categorías de grabación del año y mejor interpretación de rock, marcan el regreso del grupo a estas premiaciones después de 27 años. Su última candidatura a estos galardones fue en 1997, cuando se llevaron tres premios.

“Now and Then”, descrita por Paul McCartney como “la última canción de los Beatles”, se originó a partir de una demo grabada por Lennon en los años 70.

La canción recupera la voz de John Lennon gracias a tecnología avanzada, marcando el regreso del grupo a los Grammy tras 27 años (The Beatles)

La pista incluye instrumentación nueva de McCartney y Ringo Starr, los únicos miembros sobrevivientes de la banda, además de grabaciones de guitarra del fallecido George Harrison realizadas en los años 90.

Esta grabación, junto con “Free As A Bird” y “Real Love”, fue entregada a los miembros sobrevivientes en los años 90 con la esperanza de incluirla en el proyecto The Beatles Anthology.

La tecnología de aprendizaje automático, desarrollada por el equipo del cineasta Peter Jackson, permitió separar la voz y el piano de John Lennon para obtener un sonido más claro, lo que finalmente hizo posible completar la canción.

La canción incluye instrumentación nueva de Paul McCartney y Ringo Starr, y grabaciones de George Harrison en los 90 (The Beatles)

A pesar de utilizar inteligencia artificial en su producción, el tema cumple con las reglas de los Grammy, que establecen que “solo los creadores humanos son elegibles para ser nominados o ganar un premio Grammy”, aunque se permite el trabajo que contenga “elementos” de material generado por IA.

The Beatles competirá en la categoría de grabación del año junto a artistas contemporáneos como Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Charli XCX, Chappell Roan y Kendrick Lamar.

A lo largo de su carrera, el cuarteto de Liverpool ganó siete premios Grammy en total, incluyendo su primer galardón en 1965 como mejor artista nuevo y mejor interpretación por grupo vocal con “A Hard Day’s Night”. En 1968, obtuvieron el premio al álbum del año por Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

The Beatles competirán en los Grammy junto a artistas contemporáneos como Beyoncé y Taylor Swift, aspirando al premio de grabación del año (AP)

Principales nominados a los Grammy 2025

La 67ª edición de los premios Grammy, programada para el 2 de febrero de 2025, presenta una destacada lista de nominados. Taylor Swift ha establecido un nuevo récord como la mujer con más nominaciones en la categoría de álbum del año con su séptima nominación por The Tortured Poets Department, superando incluso a Barbra Streisand.

Beyoncé, quien mantiene el récord como la artista más nominada de todos los tiempos con 99 nominaciones, compite en nuevas categorías, incluyendo mejor álbum country con Cowboy Carter. En el género rap, Kendrick Lamar ha recibido cinco nominaciones por su tema Not Like Us, una respuesta musical a Drake.

Taylor Swift supera récord de nominaciones a álbum del año en los Grammy 2025 con su último trabajo "The Tortured Poets Department" (AP/Chris Pizzello)

La categoría de mejor artista nuevo presenta una competencia entre las revelaciones del 2024, Sabrina Carpenter y Chappell Roan. Carpenter ha alcanzado el éxito con su sexto álbum Short n’ Sweet, mientras que Roan se ha destacado con su debut The Rise and Fall of a Midwest Princess.

Por su parte, la estrella de hyperpop Charli XCX captó la atención del público y la crítica con su innovador álbum Brat, apareciendo como fuerte candidata en las categorías de álbum del año y grabación del año.

Chappell Roan se destaca en los Grammy 2025 como revelación del año con su álbum debut "The Rise and Fall of a Midwest Princess" (Evan Agostini/Invision/AP)

También destaca la nominación de The Rolling Stones al mejor álbum de rock por Hackney Diamonds. La banda, liderada por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, ha ganado tres Grammy en su carrera, siendo el más reciente en 2018 por Blue & Lonesome en la categoría de mejor álbum de blues tradicional. Su primera nominación se remonta a 1978 por “Some Girls”, que compitió en la categoría de álbum del año.

Los Grammy 2025 se llevarán a cabo el 2 de febrero del próximo año en el Crypto.com Arena de Los Angeles,