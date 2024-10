El padre de Emma Roberts lamentó haber perdido la relación con su hija: “Fue el momento más difícil de mi vida”

Eric Roberts habló sobre la relación fracturada con su hija Emma Roberts (Getty/Archivo)

Eric Roberts, actor nominado al Oscar y hermano de Julia Roberts, ha compartido detalles íntimos sobre la fracturada relación que tiene con su hija, Emma Roberts. Al participar como invitado en el podcast Inside of You, con Michael Rosenbaum, expresó que perder la cercanía con Emma ha sido la experiencia más dolorosa de su vida.

Estas declaraciones se alinean con los sentimientos plasmados en su libro de memorias, Runaway Train: Or the Story of My Life So Far, donde el actor reflexiona sobre sus errores como padre y su deseo de enmendar el pasado.

“Probablemente, el momento más difícil de mi vida fue perder la relación con mi hija”, admitió Roberts durante la conversación con Rosenbaum. Asimismo, aclaró que su pesar ahora se traduce en nostalgia y pena. “No es un dolor; es una tristeza por el malentendido que, muy probablemente, tendremos para siempre, porque somos humanos”, afirmó.

A través de su libro de memorias, el actor reflexionó sobre la separación de su esposa y su hija Emma. (Kevin Winter)

Eric Roberts nunca logró construir un vínculo sólido con su hija Emma, quien nació en 1991 fruto de su relación con Kelly Cunningham. En su libro, el actor aceptó que no se consideraba apto para ser una figura paterna cuando ella era niña. Y mucho de ello tenía que ver con sus adicciones.

“Amé a mi pequeña hija con la fuerza de Hércules, a pesar de mis debilidades. Sin embargo, no pude manejar las realidades de tener un bebé en mi vida, ni pude ser un buen padre”, escribió.

El actor también explicó que nunca intentó obtener la custodia de Emma, convencido de que no era la mejor opción.

“Nunca me vi a mí mismo como alguien que mereciera tener la custodia física de Emma, ni en un millón de años”, afirmó en un fragmento citado por Entertainment Weekly. “Kelly nunca dijo que yo estuviera buscando la custodia de Emma, así que Julia nunca tomó partido. Realmente, no hubo una batalla por la custodia”.

El actor indicó que no se consideraba un padre apto para cuidar a su hija (Frank Trapper/Corbis via Getty Images)

La llegada de los nietos y el peso del arrepentimiento

El nacimiento de los nietos de Eric Roberts también le ha dado otra perspectiva sobre la familia. En particular, su vínculo con una nieta de cinco años —que comparte con su esposa Eliza— le ha afectado profundamente, explicó en el podcast.

“Ella fue la primera, y al ser una niña, me resultó muy vulnerable. Se encariñó conmigo cuando tenía dos años y medio. Ahora todos somos muy cercanos”, relató en Inside of You.

El actor destacó que esta nieta tiene un gran parecido con Emma: “Tiene el mismo color de piel y cabello. Me recuerda esa relación que no tuve, y eso es probablemente lo más doloroso”.

Roberts admite que el nacimiento de sus nietos recontextualizó su arrepentimiento: "Me recuerdan lo que no tuve con Emma" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque su relación con la figura de Scream Queens sigue siendo distante, Roberts no oculta su orgullo por el éxito de su hija como actriz. “Estoy enamorado del trabajo de mi hija en estos días, como no tienes idea. No puedo creer lo buena que se ha vuelto”, confesó en el podcast Still Here Hollywood a principios de año. “Desde su actuación en Quizás para siempre hasta ahora, me abruma de orgullo. Estoy tan feliz de ser su padre porque está haciendo un trabajo increíble”.

El protagonista de King of Gypsies también aprovechó su libro de memorias para disculparse con su hermana, la estrella de Mujer bonita, por comentarios pasados.

Años atrás, había afirmado “Si no fuera por mí, no habría Julia Roberts” en alusión a la ayuda que le brindó al inicio de su carrera. Sin embargo, ahora calificó ese comentario como un error: “Espero que Julia acepte esta disculpa pública. Fue una cosa absurda de decir”.