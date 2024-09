Emma Roberts habló sobre la posibilidad de interpretar a Britney Spears en la próxima biopic de la cantante

Emma Roberts expresó su deseo de interpretar a Britney Spears en la adaptación cinematográfica de su autobiografía "The Woman in Me" (REUTERS/Getty Images)

Emma Roberts, conocida por sus personajes en American Horror Story, expresó su deseo de interpretar a Britney Spears en la próxima adaptación cinematográfica de su autobiografía, The Woman in Me.

Aunque aún no se ha revelado oficialmente el reparto, Roberts ha sido mencionada como una candidata ideal para el papel, especialmente tras el respaldo de Felicia Culotta, ex asistente de la famosa cantante pop.

Universal Pictures desarrollará la biopic de la "Princesa del Pop" (Matt Baron/BEI/REX/Shutterstock)

Culotta comentó a TMZ que consideraba a Roberts como la actriz ideal para interpretar a Spears. Al respecto, Roberts confesó en una entrevista con Cosmopolitan que le encantaría asumir el papel: “Quiero decir, es mi verdadero sueño interpretar a Britney Spears”.

En ese sentido, reconoció que, si bien esperaba la oportunidad, por el momento solo se trataban de rumores.

Roberts se ha mostrado entusiasta ante la posibilidad de interpretar a Spears, describiéndolo como su "verdadero sueño" (REUTERS/Aude Guerrucci)

Desde que Universal Pictures anunció el desarrollo de la biopic basada en la autobiografía de la “Princesa del Pop”, The Woman in Me, se han generado importantes expectativas en torno a la elección del reparto.

El proyecto estará bajo la dirección de Jon M. Chu, quien ha trabajado en producciones como Wicked, y contará con la producción de Marc Platt, conocido por su trabajo en La La Land.

La vida de Spears fue narrada en las páginas de su libro autobiográfico, que fue un éxito en ventas (Dave Hogan/Getty Images)

Las memorias de Britney Spears, lanzadas en 2023, narran su ascenso a la fama desde su paso por The Mickey Mouse Club hasta su consolidación como diva del pop adolescente a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Roberts, quien tuvo a su primer hijo en 2020 con su ex novio Garrett Hedlund, también bromeó sobre su peculiar estilo de crianza. “Le canto Britney a mi hijo en la bañera todo el tiempo”, comentó. “Eso sí que es maternidad millennial”.

Felicia Culotta, ex asistente de Britney, mencionó que Roberts tenía ciertas similitudes con la estrella pop. Por ejemplo, ambas iniciaron en la industria con carreras infantiles (Kevin Winter/Getty Images)

La conexión de Emma Roberts con Britney Spears radica en su experiencia como niña estrella en Nickelodeon por el recordado programa Unfabulous, lo que la asemeja al comienzo de la cantante en The All-New Mickey Mouse Club.

Felicia Culotta también opinó que Timothée Chalamet sería un excelente candidato para interpretar a Justin Timberlake, el ex novio de Britney, y sugirió a Drew Barrymore como la persona adecuada para interpretarla a ella misma.

Según Culotta, el actor Timothée Chalamet aparece como el candidato ideal para interpretar a Justin Timberlake (REUTERS/Mario Anzuoni)

La mujer ha sido una figura presente en la vida de Spears desde 1997, por lo que tiene perspectiva única sobre los eventos y emociones que podrían ser retratados en el film.

La autobiografía The Woman in Me no solo aborda los triunfos de Spears en la industria musical, sino también sus desafíos personales, incluyendo el conservadurismo de 13 años que impactó fuertemente su relación con su familia.

Justin y Britney figuraron entre las parejas más mediáticas de principios de la década de los 2000 (AP/Chris Gardner)

La narración del audiolibro estuvo a cargo de la actriz nominada al Oscar, Michelle Williams, quien recibió elogios por su emotiva interpretación.

La película aún no tiene una fecha de lanzamiento establecida, pero la competencia para adquirir los derechos fue intensa, con Universal ganando finalmente la licitación.

Esta biopic promete explorar detalladamente la vida de Britney Spears, desde su juventud en Mississippi y Louisiana, hasta su meteórico ascenso a la fama con el lanzamiento de su álbum debut en 1999, ...Baby One More Time, y atravesando las complejidades de su tutela y eventual liberación.

Las memorias de Britney Spears narran su ascenso en el pop y los desafíos personales, incluyendo su controversial tutela (Gallery Books vía AP)

La tutela de Britney Spears

En su libro autobiográfico, Spears revela detalles sobre la falta de autonomía que experimentó durante su tutela. Una cita textual del libro dice: “Siempre estaba controlada, vigilada. Todo el tiempo”.

Ella describe cómo se le administraban medicamentos bajo supervisión constante y cómo su teléfono celular estaba equipado con aplicaciones para monitorear sus movimientos.

Asimismo, reflexionó sobre cómo esta situación afectó su comportamiento, señalando que la trataban de manera infantil a pesar de ser adulta. En sus propias palabras: “Entonces tuve una regresión y me portaba como una nena. Ellos me impedían ser una adulta”.