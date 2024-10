El secreto detrás de la impresionante forma física de Sandra Bullock a los 60 años

Sandra Bullock prioriza una rutina diaria de ejercicio que incluye pilates, yoga y kickboxing para mantener su vitalidad y forma física (REUTERS/Mario Anzuoni)

A sus 60 años, Sandra Bullock sigue siendo una referente de estilo de vida saludable. Aunque en junio de 2022, anunció su retiro temporal del cine, la actriz continúa enfocada en su rutina de entrenamiento y plan alimenticio, lo que le permitió mantener un estado físico impresionante y una vitalidad notable. Durante su carrera, Bullock se caracterizó por la constancia y disciplina, algo que contribuyó a que hoy siga luciendo espectacular y en forma.

Bullock compartió en varias entrevistas cómo mantiene este estilo de vida activo. Según contó a InStyle, su entrenamiento incluye actividades al aire libre como correr y andar en bicicleta cuando está en su hogar en Austin, Texas. Correr le permitió, según explicó, fortalecer los huesos y mejorar la capacidad cardiovascular, mientras que andar en bicicleta la ayuda a protegerse de enfermedades graves.

Además, es clienta regular del famoso estudio de entrenamiento Body by Simone, dirigido por la entrenadora de celebridades Simone De La Rue, quien detalló a Radar que Bullock entrena seis veces por semana, dedicando una hora diaria a una rutina que combina cardio, pilates, yoga y baile. También ha incorporado kickboxing y levantamiento de pesas en su régimen de ejercicios, lo que fue clave para mantener su musculatura tonificada. En una entrevista con Women Health, De La Rue reveló que la rutina incluye ejercicios como la postura “Superwoman”, que define los músculos de la espalda, hombros y pecho, algo que ha sido fundamental para estos resultados.

La célebre actriz sigue un plan alimenticio equilibrado y orgánico, incorporando alimentos frescos y moderando porciones sin sacrificar sus comidas favoritas (Reuters)

Durante la promoción de la película “Bird Box”, el actor Trevante Rhodes, quien trabajó con ella en la cinta, mencionó a Entertainment Tonight que Bullock entrenaba cada día antes de llegar al set de filmación. Además, la actriz comentó a InStyle que siempre busca ser constante con el ejercicio y que cada vez que se le presenta la oportunidad, realiza alguna actividad física diaria extra.

La dieta de Sandra Bullock

En cuanto a su alimentación, Bullock sigue un plan que prioriza la calidad de los alimentos y la moderación. En una entrevista con InStyle, explicó que no se priva de disfrutar de sus comidas favoritas, pero cuida mucho las porciones. Para ello, recurrió a servicios de entrega de alimentos saludables que le proporcionan comidas sin gluten y sin azúcar. Estas opciones incluyen ingredientes como pavo de corral y pollo sin hormonas. Su objetivo es mantener una dieta balanceada, baja en carbohidratos y dando preferencia a los productos frescos y orgánicos. En la misma entrevista, Bullock habló sobre su práctica de tener un “día de indulgencia” semanal, que comienza el viernes por la noche y termina el sábado por la noche. Durante esas 24 horas, disfruta de lo que más le gusta, lo que le permite mantener un enfoque flexible en su alimentación.

Uno de los hábitos más destacados de Sandra Bullock es su afición por el té verde. En una conversación con Eat This, not that, la protagonista de Máxima velocidad y La Red comentó que prefiere esa infusión antes que el café debido a los beneficios que tiene para la salud, por su capacidad para acelerar el metabolismo y mejorar el estado general del organismo.

El té verde, preferido por Bullock sobre el café, aporta beneficios como la aceleración del metabolismo y propiedades antioxidantes que favorecen la salud general (Getty Images)

A lo largo de su carrera, Bullock demostró una gran dedicación a su bienestar físico y mental. Sin embargo, la actriz decidió tomarse un descanso del cine para pasar más tiempo con su familia, según comentó en una entrevista con CBS Sunday Morning, en la que mencionó que busca más momentos para estar en casa con sus dos hijos. Aunque no definió cuánto durará su pausa, aclaró que necesita un respiro para enfocarse en su vida personal y encarar de forma aun más sistemática sus rutinas de entrenamiento y la dieta del día a día.