William Levy confirmaría nuevo romance con una actriz italiana

Al parecer, William Levy ha encontrado el amor en el set de la cinta "Tradita"

En semanas recientes, varios rumores apuntaban a que el actor William Levy había comenzado una relación con Raffaella Di Caprio, prima de Leonardo Di Caprio quien además colabora con Levy en la cinta Tradita cuyo rodaje se ha llevado a cabo en Italia.

En las primeras imágenes de la cinta, la dupla de actores se ve protagonizando varias escenas subidas de tono, lo que hizo que los rumores de una posible relación fuera del set comenzaran a abundar en las redes sociales.

A esto se suma que el programa Siéntese quien pueda compartió una foto de Levy disfrutando de una noche en un club nocturno con una mujer rubia, quien muchos aseguraron se trataba de la misma Raffaella.

Por varias semanas, se creyó que William Levy había comenzado un romance con Raffaella Di Caprio, prima de Leonardo Di Caprio (Créditos: Instagram/RAFFAELLA DI CAPRIO)

Sin embargo, Raffaella aprovechó una entrevista exclusiva con el medio para despejar las dudas de la naturaleza de su relación con Levy, asegurando que todo es meramente profesional.

“Es un hombre bellísimo, eso no se puede negar. Es solo una relación muy profesional”, aseguró Di Caprio en entrevista a Siéntese quien pueda.

A unas semanas de que las imágenes de Levy y la misteriosa rubia salieran a la luz, el programa con sede en Miami ha revelado que es Cristina Cori quien estuvo en el club nocturno con el cubano, y quien aparentemente, está comenzando una relación con él.

Cristina Cori es la actriz y modelo con la que William Levy ha sido captado no sólo en clubes nocturnos, si no también en íntimas cenas en Italia (Créditos: Exclusiva, Siéntese quien pueda)

Nuevas imágenes presentadas por el periodista Alex Rodríguez muestran de manera más clara cómo William Levy y Cristina Cori disfrutan de una cena juntos en Italia.

Cristina es una actriz y modelo que también forma parte del elenco de Tradita, y al parecer, este incipiente romance nació en los sets de rodaje, pero no ha terminado ahí.

Según fuentes del programa, Cori viajó a Tenerife para acompañar a Levy al rodaje de una serie con la intención de “seguir conociéndose y para que juntos sigan compartiendo nuevos momentos”.

Todo indica que Cori buscaba hacer público en sus redes sociales que estaba junto al actor en la isla española, con fotografías de los paisajes mientras William trabajaba prácticamente a su lado.

Levi y Cori se conocieron en el rodaje de la cinta "Tradita". También lo acompañó a grabar una serie a Tenerife (Créditos: Exclusiva, Siéntese quien pueda)

Rodríguez también compartió que Cristina busca ganarse la confianza de William, por lo que ha tratado de ser lo más discreta posible sobre su nueva relación.

“La pareja fue vista junta en Tenerife, que él está feliz, que ella no quiere decir ni una sola palabra de él para no perder su confianza, pero que la relación va viento en popa, a toda vela. Ella enamorada, él centrado en su trabajo, pero ilusionado”.

El rompimiento de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Fue el pasado abril que la actriz y modelo, Elizabeth Gutiérrez, anunció su separación de William Levy. Entre lágrimas, Elizabeth reveló que para entonces ya llevaban más de un mes durmiendo separados, luego de vivir una larga relación de más de 20 años que dio como fruto a dos hijos.

Tras 20 años juntos, William Levy y Elizabeth Gutiérrez decidieron poner fin a su relación el pasado abril (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images)

Si bien, durante varios años se especuló que fueron las constantes infidelidades de William Levy las que mermaron la relación, Gutiérrez aseguró que se trató de los muchos cambios que tuvieron como personas a lo largo de dos décadas. Declaró, además, que a pesar de todo seguirá amándolo.

“Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”.