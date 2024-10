Demi Moore reaccionó a “Take Me”, la nueva canción de su hija con Bruce Willis

Scout Willis lanzó su sencillo "Take Me" y Demi Moore mostró su apoyo en redes sociales (REUTERS/Aude Guerrucci/ captura: Youtube/Scout LaRue Willis)

Scout Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis, lanzó su nuevo sencillo titulado “Take Me” el pasado 3 de octubre. La canción es el segundo lanzamiento del año de la artista, quien utiliza el nombre Scout LaRue Willis para su carrera musical. Este nuevo tema sigue a su anterior sencillo “Over and Over” y forma parte de su evolución como cantante desde su álbum debut homónimo lanzado en junio de 2022.

Moore, reconocida actriz y madre de Scout, mostró su apoyo a este nuevo hito en la carrera de su hija al compartir la portada del sencillo en su cuenta de Instagram. Moore, de 61 años, acompañó la imagen con un mensaje emotivo: “‘TAKE ME’ de @scoutlaruewillis. Hermosa canción. Hermosa TÚ. ¡Tan orgullosa de ti, mi amor!”. Scout, de 33 años, respondió al gesto de su madre con un agradecido comentario: “Gracias mamá”, seguido de emojis con un gesto de llanto.

Scout respondió al gesto de su madre con un agradecimiento emotivo en los comentarios, resaltando su cercanía y apoyo familiar (REUTERS/Aude Guerrucci)

En una entrevista previa con People, Scout Willis compartió que inicialmente dudaba en dedicarse a la música de manera profesional debido a un miedo inconsciente de mostrar su arte al mundo. Sin embargo, con el tiempo, ha aprendido a valorar cada experiencia que ha inspirado sus canciones, incluyendo momentos de desafío, desamor y triunfo personal.

“Mirando hacia atrás a través de la lente de este álbum y de mi propio trabajo de crecimiento personal, estoy enamorada de cada experiencia que inspiró estas canciones, cada momento de desafío, desamor y victoria, porque cada uno de ellos conspiró para llevarme a este momento exacto y nunca he estado más enamorada de mí misma y de mi vida de lo que estoy ahora mismo”, explicó la cantante.

En una entrevista, Scout admitió que dudaba en dedicarse a la música profesionalmente debido a un miedo a mostrar su arte al mundo (captura: Youtube/Scout LaRue Willis)

Asimismo, la influencia de su madre ha sido significativa en su vida enseñándole a apreciar su belleza interior. En la reciente premiere de La sustancia (película protagonizada por Moore) en Los Ángeles, Scout mencionó que Demi ha sido un claro “modelo de trabajo para sentirse bien desde dentro”.

“Porque creo que hay personas tan exquisitamente bellas por fuera que siguen sintiéndose tan inseguras y sufriendo tanto”, reflexionó la artista musical. “Así que creo que ella fomentó en todos nosotros un verdadero deseo de sentirnos simplemente bellas, sentirnos sexys, sentirnos encarnadas”, añadió.

La artista valoró cada experiencia que inspiró sus canciones, incluyendo momentos de desafío y triunfo personal que la llevaron a su presente estado emoción (REUTERS/Danny Moloshok)

Asimismo, Scout aplaudió (al igual que la crítica y el público) el trabajo de su madre. “Creo que esta película es increíble porque se burla un poco y critica de forma satírica estos cánones de belleza”, afirmó Willis.

Demi Moore y sus tres hijas con Bruce Willis

Demi Moore tiene tres hijas con su exesposo Bruce Willis: Rumer, Scout y Tallulah. Rumer, la mayor de 36 años, nació el 16 de agosto de 1988 y ha enfrentado desafíos como la inseguridad y el body shaming. Sin embargo, ha construido una digna carrera en la actuación, destacando en Dancing with the Stars y en Once Upon a Time in Hollywood. Actualmente, es madre de una hija llamada Louetta.

Scout mencionó la influencia positiva de Demi Moore en su vida, destacando cómo su madre le enseñó a apreciar su belleza interior (REUTERS/Aude Guerrucci)

Por su parte, Scout, de 33 años, nació el 20 de julio de 1991 y ha mantenido un perfil más bajo, aunque ha estado en el centro de algunas controversias, como un incidente en Twitter y un arresto por consumo de alcohol. En 2022, lanzó su primer álbum, “Scout LaRue Willis” y actualmente está recibiendo un poco más de atención de los medios debido a su carrera musical.

Tallulah, la más joven a los 30 años, nació el 3 de febrero de 1994. En ocasiones, ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la adicción y la imagen corporal. Además, tiene su propia línea de ropa, Wyllis, que apoya la Loveland Foundation. En un revelador e inspirado ensayo de Vogue, compartió su batalla con la anorexia y su diagnóstico de trastornos de salud mental.

A pesar de distancias pasadas, las tres hermanas han mantenido una relación cercana con su madre y han unido la familia tras el diagnóstico de afasia de Bruce Willis (Instagram)

A pesar de momentos de distancia, las tres hermanas han logrado una relación cercana con su madre. Rumer expresó su gratitud por la co-crianza de sus padres: “Nunca sentí que tuviera que elegir entre ellos”. La familia se ha unido especialmente tras el diagnóstico de afasia de Bruce Willis.