“Perdí 9 embarazos y es una experiencia que debemos atravesar en soledad”, la dura confesión de Sharon Stone

Sharon Stone reveló el dolor de sus 9 abortos espontáneos por una condición genética, visibilizando el tabú de la pérdida gestacional en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

El dolor de la pérdida gestacional y el silencio que enfrentan muchas mujeres en el mundo del cine fue visibilizado por Sharon Stone, quien reveló haber sufrido 9 abortos espontáneos, cinco de ellos alrededor del quinto mes y medio de embarazo.

La actriz atribuyó estas experiencias a una condición genética conocida como factor Rh negativo y denunció la presión de Hollywood y la sociedad para que las mujeres oculten ese sufrimiento, según relató a la revista estadounidense de entretenimiento Vanity Fair.

Stone compartió: “Perdí 9 embarazos debido a un rasgo genético hereditario”, al tiempo que aseguró que tanto el entorno artístico como la sociedad le impusieron el silencio sobre su dolor. “La pérdida gestacional es una experiencia que debemos atravesar en soledad”, resaltó. Es que, antes de adoptar a sus tres hijos, vivió años de duelo en soledad y enfrentó prejuicios por no poder tener hijos biológicos.

El factor Rh negativo hereditario fue el responsable de los abortos espontáneos de Sharon Stone, según detalló la actriz en entrevista con Vanity Fair (REUTERS/Lisa Leutner)

Explicó que la mayoría de esas pérdidas ocurrieron cerca del sexto mes de gestación, lo que amplificó el impacto físico y emocional. Tras pasar por varios abortos espontáneos, finalmente eligió adoptar a Roan, Laird y Quinn, y asumió públicamente la dificultad de estas vivencias y el derecho a hablar de ellas pese al tabú.

En los últimos años, la actriz utilizó su visibilidad para impulsar la conversación pública sobre la pérdida gestacional. Diversas organizaciones de salud resaltaron la importancia de romper el silencio que existe en torno al tema y de acompañar a quienes lo atraviesan.

Stone recibió mensajes de apoyo de otras figuras públicas y de mujeres que también atravesaron duelos similares, lo que favoreció una mayor concientización social. Su testimonio sirvió para que otras personas se animaran a compartir sus propias experiencias en espacios que históricamente silenciaron este tipo de dolor.

El papel del factor Rh negativo en la salud de Stone

La actriz de “Bajos instintos” explicó que cinco de sus abortos ocurrieron alrededor del quinto mes y medio de embarazo, lo que intensificó el impacto físico y emocional (REUTERS/Mario Anzuoni)

La intérprete nacida en 1958 detalló a Vanity Fair que el factor Rh negativo está presente tanto en ella como en sus hermanos, lo que fue determinante en sus dificultades para llevar a término los embarazos.

Según la información recogida por Vanity Fair, las mujeres con factor Rh negativo pueden desarrollar anticuerpos anti-D durante el embarazo si el feto hereda el Rh positivo del padre. Esta reacción inmunológica puede destruir los glóbulos rojos del feto y originar anemia fetal. En los casos más graves, puede producirse la enfermedad hemolítica del feto o incluso la muerte in útero.

Para prevenir estos riesgos, se recomienda la administración de inmunoglobulina humana anti-D durante el tercer trimestre (semanas 28-40), especialmente si hay riesgo de hemorragias que permitan el contacto sanguíneo entre madre y feto.

Stone denunció la presión de Hollywood y la sociedad sobre las mujeres que enfrentan la pérdida gestacional, obligándolas al silencio y al aislamiento (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque existen estos recursos médicos, Stone sufrió múltiples pérdidas. Su testimonio refleja el peso físico de este trastorno y la huella psicológica que experimentan muchas mujeres con antecedentes similares.

El tabú social y la presión en Hollywood

Además del aspecto médico, Sharon Stone señaló que enfrentó una fuerte presión sociocultural. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por Vanity Fair, Hollywood y la cultura general refuerzan la idea de que la pérdida gestacional debe ocultarse, como si fuera una falla personal.

Indicó que este tipo de pérdidas, aunque frecuentes, rara vez se mencionan en público por temor al juicio y las expectativas externas. La actriz expuso: “La pérdida gestacional es una experiencia que debemos atravesar en soledad y en secreto, como si fuera un fracaso”, en palabras recogidas por la revista.

El testimonio de Sharon Stone motivó a otras figuras públicas y mujeres anónimas a compartir sus historias sobre abortos espontáneos y duelo en Hollywood (REUTERS/Daniel Cole)

Al compartir su vivencia, la actriz busca abrir espacio para el diálogo y aportar empatía hacia otras mujeres que hayan pasado por situaciones semejantes.

Para Sharon Stone, la experiencia de la pérdida gestacional une a muchas mujeres que, hasta hoy, sienten que deben sobrellevar ese duelo en silencio, alejadas del apoyo y la comprensión.