El universo Yellowstone suma a Michelle Pfeiffer y Kurt Russell en The Madison: qué se sabe sobre la nueva serie

Michelle Pfeiffer y Kurt Russell protagonizan y producen The Madison, marcando el regreso de estrellas de Hollywood al universo Yellowstone en Paramount

El retorno de Michelle Pfeiffer y Kurt Russell al frente de The Madison representa una nueva etapa en el universo de Yellowstone, al sumar su trayectoria como protagonistas y productores ejecutivos en la serie. Esta dupla lidera una trama de pérdida, duelo y transformación, en colaboración con el guion de Taylor Sheridan, estrategia orientada a revitalizar una de las franquicias más conocidas de Paramount+.

La participación conjunta de Pfeiffer y Russell busca atraer nuevos públicos y sumar capas emocionales a la serie, entrelazando temas universales de familia y duelo con el atractivo de dos figuras reconocidas de Hollywood. El relato explora la adaptación, el contraste de mundos y la crisis generacional de una familia obligada a reinventarse tras una tragedia.

Ambos actores reflexionaron en entrevista con Entertainment Weekly sobre su química después de años sin compartir set. Pfeiffer expresó: “Cuando uno creció con alguien y se entrelaza así, llega un momento en que casi olvida dónde termina uno y empieza el otro”.

La serie The Madison explora el duelo y la transformación familiar por la muerte de Preston y Paul Clyburn en un accidente de avión

Russell se refirió al impacto de la muerte y cómo repercute en quienes quedan: “Cuando alguien muere... la vida continúa. Solo unas pocas personas lo saben y, para ellas, es importante. Pero para el resto, no lo es. Es tan humilde, te hace sentir pequeño”.

El equipo apreció la perspectiva de Sheridan en la construcción de personajes y dinámicas en el set, lo que, según Pfeiffer, fomenta una interacción auténtica. “Durante un periodo breve, lo único que importa es la conexión con otros seres humanos”.

Tragedia y duelo familiar

La serie sigue el duelo de la familia Clyburn tras la muerte de Preston y Paul Clyburn en un accidente de avión. Pfeiffer reveló que su personaje, Stacy, “todavía no comenzó a procesar la muerte de su esposo” al cierre de los primeros episodios. “Es un estado de shock que puede convertirse en algo parecido al trastorno por estrés postraumático”, explicó a Entertainment Weekly.

La serie profundiza en el dilema de pertenencia de los Clyburn ante la posibilidad de regresar a Nueva York o enfrentar la vida en Montana

La directora y directora de fotografía Christina Alexandra Voros recalcó que Sheridan busca mostrar el duelo desde ángulos familiares. “Una tragedia afecta a las familias de maneras distintas, saca las emociones más crudas: buenas, malas y feas. En The Madison se permite observar el duelo desde la perspectiva de una esposa, una hija y una nieta. Se analiza no solo la forma en que cada miembro enfrenta la pérdida, sino también el impacto en la dinámica familiar.

Russell mencionó que la obsesión de Stacy por conocer todos los detalles de Montana tras la muerte de Preston es consecuencia de una culpa persistente: “Cuando dice que quiere conocer cada rincón de ese lugar que antes se negó a compartir, habla de algo que la afecta en lo más hondo”.

Las hijas, Paige y Abigail, también enfrentan la pérdida a su modo. Elle Chapman, actriz que interpreta a Paige, explicó: “Exteriormente, parece que evita el tema principal, pero es una defensa: prefiere centrarse en asuntos cotidianos antes que afrontar la magnitud de la pérdida”.

Michelle Pfeiffer interpreta a Stacy, una esposa en estado de shock incapaz de procesar la muerte de su marido al inicio de la serie (Amy Harrity/The New York Times)

Beau Garrett, quien interpreta a Abigail, señaló que su personaje intenta mantener a la familia unida aunque presiente que no podrá soportar esa carga mucho tiempo: “Alguien debe ser paciente, hasta que ya no pueda más... ese momento llegará”, compartió a Entertainment Weekly.

Expansión del universo Yellowstone

The Madison inició como parte del universo de Yellowstone, aunque evolucionó hacia una serie con identidad propia. Pfeiffer contó: “Sheridan la describió como el siguiente capítulo de Yellowstone antes de que se convirtiera en una historia separada”. Jane Wiseman, directiva de Paramount+, sostuvo ante Entertainment Weekly que la serie siempre le pareció autónoma, aunque reconoce que la comunicación previa pudo ser diferente.

La decisión de integrar a Pfeiffer y Russell como protagonistas y productores ejecutivos se tomó después de definir el reparto, en línea con la preferencia de Sheridan de escribir el guion posteriormente. Russell participó porque la filmación se dividió en dos bloques de seis episodios, acomodando compromisos previos del actor.

The Madison amplía el universo Yellowstone al evolucionar hacia una serie con identidad propia según Paramount+ (Captura de tráiler oficial)

El elenco central incluye a Chapman y Garrett como las hijas, junto a Matthew Fox, Patrick J. Adams y Ben Schnetzer. Sheridan confió la dirección a Voros, quien se inspiró en relatos sobre el duelo familiar para transmitir el tono emocional de la franquicia.

Adaptación en Montana

La mudanza de la familia Clyburn desde Nueva York a Montana pone a prueba su unidad y capacidad de adaptación. Chapman reconoció que el contraste entre el entorno urbano y el paisaje abierto genera situaciones inesperadas para su personaje: “Estamos fuera de lugar. Dejar la comodidad de la ciudad y enfrentar la naturaleza implica retos constantes para la familia”, compartió a Entertainment Weekly.

Voros destacó que Sheridan recurre a ese contraste para incluir momentos de humor y vulnerabilidad: “El juego entre ciudad y campo permite explorar lo que sucede cuando quienes parecen más preparados resultan ser los menos aptos para la adversidad”. En ese sentido, el humor se convierte en un recurso frente a la adversidad.

La protagonista, la familia Clyburn, enfrenta desafíos de adaptación tras mudarse de Nueva York a Montana en The Madison (Captura de tráiler oficial)

A nivel familiar, surgen enfrentamientos generacionales. Garrett señaló que su personaje busca mantener el equilibrio mientras la familia atraviesa la crisis. Paralelamente, la serie muestra cómo Abigail encuentra contención en el vínculo incipiente con el sheriff local, interpretado por Schnetzer, lo que sugiere nuevas formas de procesar el duelo. Schnetzer sostuvo: “La pérdida nos iguala y nos conecta, aun cuando venimos de mundos opuestos”.

La opción de permanecer en Montana o regresar a Nueva York se complejiza con reglas familiares rígidas y la amenaza de perder el apoyo económico, dejando al descubierto el dilema de pertenencia de los Clyburn.

El futuro de la serie y legado

Los próximos episodios de The Madison, programados para el 21 de marzo de 2026 en la plataforma de streaming Paramount+, plantean el retorno temporal de los personajes a Nueva York y la incorporación de figuras nuevas, como el exesposo de Abigail. Garrett anticipó: “Cuando llegue, comprenderán muchas cosas”.

El proceso de duelo de la familia Clyburn es central en The Madison, mostrando la dificultad de superar la pérdida en pocos días (Captura de tráiler oficial)

Russell subrayó que el proceso de duelo permanece inalterable, ya que “pasaron menos de siete días” desde el accidente al final de la primera temporada. Añadió: “Stacy todavía escuchará en la calle: ‘¿Cómo está Preston?’ sin siquiera tener tiempo de explicar lo ocurrido”, dijo a Entertainment Weekly.

Wiseman, directiva de Paramount+, confirmó que la segunda temporada se grabó y existe interés por continuar con una tercera, lo que expandiría la historia. “Hay mucho más que contar porque, al final, esto es una historia de amor y una evolución constante”, resaltó.

Garrett manifestó su expectativa ante la evolución de su personaje y la aparición del oso grizzly, símbolo icónico de Montana y elemento recurrente en la narrativa de la familia Clyburn, que alude a la fortaleza, el peligro y la resiliencia frente a la adversidad.

El elenco de The Madison refleja los dilemas de pertenencia y el reto de decidir entre regresar a Nueva York o quedarse en Montana (IMDB)

El destino de la familia divide incluso al propio elenco, reflejando los mismos dilemas de los protagonistas.

La convivencia de contrastes y puntos en común, dentro y fuera de la pantalla, impulsa el desarrollo del proyecto.

Pfeiffer y Russell, convencidos del potencial de la serie, consideran que esa dualidad será clave para sostener el universo Yellowstone y atraer a nuevas generaciones.