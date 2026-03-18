Regé-Jean Page se refirió a su posible aparición en la nueva temprorada de Bridgerton

Phoebe Dynevor regresó en la segunda temporada, pero estuvo ausente en la tercera y la cuarta

La posibilidad de que Regé-Jean Page regrese a Bridgerton ha cobrado fuerza tras recientes declaraciones del actor y de la directora de la serie, Jess Brownell.

Aunque el público ha manifestado su interés en el regreso del intérprete, Page decidió mantener el misterio y no se pronunció de forma clara sobre su posible retorno.

El misterio sobre el regreso de Regé-Jean Page sigue generando expectativas entre los seguidores de Bridgerton

Por el momento, no existe confirmación de que el duque de Hastings vuelva a la serie. Page ha optado por no comprometerse públicamente y la responsable de Bridgerton, Jess Brownell. Confirmó a People que, si bien tiene en mente opciones para reincorporar a antiguos protagonistas, no han existido conversaciones formales con el actor hasta ahora.

Netflix confirmó que la cuarta temporada de Bridgerton se centrará en la historia de Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, y que su estreno está previsto para 2026. De acuerdo con Variety, la plataforma también renovó la serie para una quinta y sexta temporada, asegurando la adaptación de al menos seis de los ocho libros de Julia Quinn que inspiran la trama original.

Jess Brownell expresó su interés en reincorporar a antiguos protagonistas en futuras temporadas de la serie

Durante un evento celebrado el 14 de marzo en Los Ángeles, Page fue consultado por la prensa respecto a la posibilidad de retomar su papel. El actor respondió con humor y evitó pronunciarse con claridad: “No estoy en internet”, replicó, de acuerdo con el medio citado.

Al insistir la entrevistadora en que los seguidores deseaban verlo actuar nuevamente en la serie, Page mantuvo su carácter reservado y contestó: “Tendré que tomar tu palabra por ello”. Ante una última pregunta, evitó confirmar cualquier novedad y agradeció cortésmente.

Jess Brownell evalúa el regreso de protagonistas a Bridgerton

Por su parte, Jess Brownell expresó en entrevista con el medio su interés en reabrir la puerta a figuras centrales de las primeras temporadas. “Me encantaría que todos los protagonistas volvieran alguna vez”, indicó la directora, apuntando que esta opción sería especialmente relevante en las próximas etapas de la historia.

Netflix confirmó nuevas temporadas de Bridgerton y la adaptación de más libros de Julia Quinn

Brownell aclaró a People que, hasta el momento, no ha iniciado gestiones con Page para un eventual regreso: “No he hablado con Regé sobre la posibilidad de que vuelva. Las conversaciones no se han producido. Pero las ideas están ahí”, declaró publicamente.

La directora también señaló que ve potencial en la reaparición de personajes como Phoebe Dynevor en capítulos futuros. Destacó el rol paternal y maternal de los protagonistas originales para las nuevas generaciones dentro de la trama principal.

Antecedentes de las salidas y posibles regresos en Bridgerton

Page encabezó la primera temporada de Bridgerton interpretando al duque de Hastings junto a Dynevor, pero dejó la producción tras su éxito inicial y no volvió en las tres temporadas siguientes. Al anunciar su salida en 2021, el actor expresó que protagonizar la serie fue “un viaje único en la vida”, según recogió el medio.

El paso de Regé-Jean Page por la serie dejó una marca duradera en la audiencia y en la trama principal

En el caso de Phoebe Dynevor, la actriz regresó en la segunda temporada, pero estuvo ausente en la tercera y la cuarta. Explicó su ausencia señalando que estaba “emocionada por ver la serie como espectadora” y manifestó su interés en regresar si era convocada. No obstante, según declaró a Screen Rant y cita PEOPLE, Netflix no se ha puesto en contacto con ella hasta el momento.

Por ahora, a pesar de las expectativas y los rumores entre los seguidores de la serie, ni Page ni la producción han formalizado un acuerdo que permita el regreso del carismático duque de Hastings a la pantalla.

El vínculo que generó Regé-Jean Page con el público a través de su participación en la serie ha dejado una marca duradera, un aprecio que —de acuerdo con comentarios previos recogidos por People— continúa creciendo con el tiempo.