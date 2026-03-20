Tom Cruise interrumpió el rodaje de la nueva película de ‘Star Wars’ según Ryan Gosling: “Bajó en helicóptero, cogió una cámara y se puso a filmar”

Tom Cruise se coló en el rodaje de la última película de 'Star Wars' (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Tom Cruise interrumpió el rodaje de la nueva película de Star Wars con una aparición inesperada que sorprendió al equipo de filmación, según relató Ryan Gosling en una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz. El actor describió el episodio como uno de los momentos más insólitos ocurridos durante la producción, marcado por la llegada de Cruise en helicóptero y su participación espontánea en el set. La anécdota salió a la luz cuando Gosling explicó que la visita de Tom Cruise coincidió con el único día que estuvo ausente durante el rodaje. Según sus propias palabras: “No estaba allí, es el único día que no estoy”. El intérprete relató que, a excepción de ese breve descanso, trabajó de manera continua en la película. Esta coincidencia hizo que el actor solo pudiera enterarse de los hechos a través de terceros, perdiéndose la experiencia directa de presenciar la llegada y las acciones de Cruise.

El relato continúa cuando Gosling mencionó que todo el equipo se encontraba trabajando en el set cuando, de repente, escucharon el sonido de un helicóptero. La presencia de la aeronave obligó a detener el rodaje y generó incertidumbre entre los presentes. En palabras del actor, “simplemente estaban filmando, escucharon un helicóptero, tuvieron que cortar, y es solo Tom Cruise”. El helicóptero aterrizó directamente en medio del set, lo que provocó sorpresa y desconcierto en el equipo de producción. De acuerdo con el testimonio de Gosling, la llegada de Cruise resultó completamente inesperada y alteró la rutina del día. El actor enfatizó la naturaleza repentina del suceso y cómo la interrupción cambió el ambiente del rodaje, subrayando que todo ocurrió de forma espontánea y sin previo aviso para los involucrados.

Tras aterrizar, Tom Cruise no dudó en involucrarse activamente con la producción. Según lo narrado a través de las imágenes y mensajes enviados por el director Shawn Levy, Cruise tomó una cámara y comenzó a filmar una escena de acción. “Shawn me manda una foto de él, Tom Cruise y Flynn en el barro”, recordó Gosling en la entrevista. Estas imágenes mostraban a Cruise y al actor Flynn Gray participando juntos en la grabación, en un entorno embarrado que contribuyó al carácter singular de la situación. Gosling destacó que existen grabaciones de Cruise en pleno set, cubierto de barro y filmando a Flynn Gray. Esta participación directa del actor de Misión Imposible añadió un componente inusual al proceso de producción y fue motivo de conversación entre los miembros del equipo, que no esperaban la presencia activa de una figura ajena al elenco principal. El hecho de que Cruise no solo visitara el set, sino que interviniera en la filmación, fue interpretado por el equipo como un gesto espontáneo y poco habitual en el contexto de una superproducción como Star Wars. La situación generó múltiples reacciones y quedó registrada en fotografías y grabaciones internas, que luego fueron compartidas con Gosling.

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Preparando la próxima entrega de ‘Star Wars’

Para Ryan Gosling, la experiencia tuvo un tinte particular, ya que se enteró de todo a través de mensajes e imágenes enviadas por el director Shawn Levy. “Shawn me manda una foto de él, Tom Cruise y Flynn en el barro”, relató. El actor expresó cierta sorpresa y resignación al haber faltado justo ese día, considerando la improbabilidad de que un evento así ocurriera en su ausencia. Esta reacción personal aportó un matiz humorístico y humano a la anécdota, mostrando la conexión del actor con el resto del equipo y su deseo de haber presenciado el episodio.

La nueva película de Star Wars, titulada Starfighter y cuyo estreno está programado para 2027, cuenta con un elenco numeroso y la participación de figuras reconocidas. Durante la filmación, Gosling también compartió detalles personales sobre su vínculo con la franquicia. Reveló que llevó a su tráiler unas sábanas de Star Wars que tuvo en su infancia, un objeto que su madre conservó y le devolvió cuando se incorporó al proyecto. “Las primeras sábanas que tuve fueron de Star Wars, y las tuve en mi tráiler cuando hice la película”, explicó el actor. La producción ha resaltado este detalle en la promoción del filme, presentándolo como símbolo del apego de Gosling al universo de Star Wars desde su niñez. El rodaje se ha caracterizado por situaciones inesperadas y la presencia de celebridades como Tom Cruise, cuya intervención directa se convirtió en uno de los relatos más comentados entre el equipo. El estreno de la película está previsto para mayo de 2027 y se espera que reúna a un público internacional, atraído tanto por la franquicia como por las anécdotas insólitas surgidas durante su realización.