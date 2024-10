Lisa Marie Presley presintió la muerte de su padre Elvis: “Tenía la sensación de que él no estaba bien”

La vida privada de Lisa Marie Presley se revela en un especial televisivo que destaca su conexión con el legado del cantante (AP)

En una reciente conversación con Oprah Winfrey, la actriz Riley Keough compartió detalles íntimos sobre la vida de su madre, Lisa Marie Presley, y su relación con el legado de su abuelo Elvis Presley.

La entrevista, que se emitirá el 8 de octubre en CBS y Paramount+, forma parte del especial An Oprah Special: The Presleys — Elvis, Lisa Marie and Riley.

Keough, de 35 años, reveló aspectos poco conocidos sobre cómo su madre lidiaba con el dolor por la pérdida de su padre, Elvis Presley.

Su hija, la actriz Riley Keough, también nieta de Elvis y Priscilla, recordó cómo Lisa Marie lidiaba con el dolor entre lágrimas y música (Eric Charbonneau/Shutterstock)

Según la actriz, Lisa Marie a menudo escuchaba la música de Elvis en privado, especialmente cuando estaba bajo los efectos del alcohol, momento en el que solía llorar.

“Su dolor era muy... creo que ella no sabía cómo procesarlo”, comentó Riley. La estrella de Todos quieren a Daisy Jones recordó haber encontrado a su madre en varias ocasiones “sentada en el suelo llorando” mientras escuchaba la música de su padre.

Según contó Keough, su madre "tenía la sensación de que Elvis no estaba bien" la mañana de su muerte (REUTERS/Ringo Chiu)

La entrevista también aborda el día de la muerte de Elvis, ocurrida el 16 de agosto de 1977. Riley Keough mencionó que su madre, quien entonces tenía 9 años, tuvo un presentimiento la noche anterior.

“Creo que tenía la sensación de que él no estaba bien”, explicó la actriz, añadiendo que Lisa Marie Presley solía encontrar a su padre en situaciones preocupantes, como tener dificultades para mantenerse en pie o parecer desorientado en el baño.

La conversación con Oprah se centra en gran medida en las memorias póstumas de Lisa Marie Presley, tituladas From Here to the Great Unknown.

El libro, que saldrá a la venta el próximo 8 de octubre, fue iniciado por Lisa Marie y completado por su hija tras su repentina muerte en enero de 2023, a los 54 años. Keough describió el proceso de finalizar el libro como “un privilegio, aunque agridulce”.

Momentos íntimos y vulnerables de Lisa Marie Presley se exploran en un libro finalizado por Riley tras su repentina muerte (Kobal/Shutterstock)

Las memorias exploran diversos aspectos de la vida de Lisa Marie, incluyendo su infancia en Graceland, la muerte de Elvis, sus matrimonios y su lucha contra las adicciones.

Keough señaló que es la primera vez que su madre habla en detalle sobre la muerte de Elvis. El libro también aborda los años de adolescencia difíciles de Lisa Marie tras la muerte de su padre y su dedicación a sus hijos.

Lisa Marie Presley encontraba fortaleza en la dedicación a sus dos hijos a pesar de las adversidades (REUTERS/Nikki Boertman)

La actriz también compartió que Lisa Marie solía escribir cartas de niña expresando su temor a que su padre muriera, lo que sugiere una preocupación constante por la salud de Elvis. “Solía escribir estas cartas cuando era pequeña diciendo: ‘Espero que mi papá no muera’”, reveló Keough.

Por otro lado, mencionó que Lisa Marie y Elvis eran los únicos que dormían en el segundo piso de la mansión, lo que les permitía pasar tiempo íntimo juntos. Dicha cercanía posiblemente contribuyó a la profunda conexión entre padre e hija.

Desde su infancia hasta su lucha adulta, las memorias de Lisa Marie revelan su vida más allá del apellido Presley (Mediapunch/Shutterstock)

Lisa Marie Presley no solo era la hija de Elvis

El especial televisivo de Oprah Winfrey incluirá fotos familiares y videos caseros nunca antes vistos, así como grabaciones de audio personales de Lisa Marie compartiendo recuerdos de su padre.

En ese sentido, Riley Keough expresó su esperanza de que el libro ayude a las personas a conocer mejor a su madre más allá de su identidad como hija de Elvis.

La trágica muerte de Benjamin Keough en 2020, hijo de Lisa Marie Presley, intensificó el dolor que ya sentía por la pérdida de su padre, Elvis (Copetti/Photofab/Shutterstock)

“Pocos tuvieron la oportunidad de saber quién era realmente mi madre, más allá de ser la hija de Elvis”, declaró. “Estoy muy emocionada de compartir a mi madre ahora, en su momento más vulnerable y honesto”.

La entrevista también aborda el dolor de Lisa Marie Presley por la pérdida de su hijo Benjamin, quien falleció por suicidio en 2020. El evento trágico profundizó el dolor que ella ya cargaba por la pérdida de su padre.