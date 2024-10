Jennifer Aniston ha lanzado un libro infantil con el que busca promover la adopción de perros

La actriz, famosa por su papel en "Friends", compartió historias de perros necesitados, destacando la gratitud de encontrarles un hogar (Instagram/Jennifer Aniston)

Jennifer Aniston ha encontrado una nueva manera de ayudar a los perros sin hogar. La actriz, conocida por su papel en Friends, ha estado utilizando su plataforma para compartir historias de perros que necesitan ser adoptados. En una conversación con People, Aniston admitió que este esfuerzo es emocionalmente desafiante, pero también gratificante, ya que muchos de estos animales encuentran un hogar gracias a la visibilidad que les da.

“Es muy duro, pero ayuda; se les ve y se les rescata”, explicó la estrella de cine y TV. “Es casi imposible seguir el ritmo. Pero me informan constantemente de que han rescatado a fulanito o menganito. Así que lo único que pienso es que si uno sale, eso es lo único que me importa”, resaltó.

Jennifer creó The Clydeo Fund para apoyar organizaciones que rescatan y rehabilitan animales, enfocándose en aquellos refugios que enfrentan problemas críticos (REUTERS/Mike Blake)

Ahora, llevando sus esfuerzos a un nuevo nivel, la actriz ha incursionado en la literatura infantil con su nuevo libro Clydeo Takes a Bite Out of Life. Este libro, ilustrado por Bruno Jacob, está inspirado en uno de sus perros rescatados, Clyde, y busca motivar a los niños a explorar sus intereses más allá de las pantallas de sus teléfonos móviles, y por supuesto, seguir promoviendo la adopción y el amor por los animales.

La actriz expresó a People su preocupación por el tiempo que los niños pasan en dispositivos electrónicos, en lugar de interactuar con el mundo real. “Están tan concentrados en sus teléfonos que desaparecen en el vacío del scroll”, explicó. “No dedican realmente tiempo a dejarse estimular por el mundo y averiguar qué quieren hacer”, agregó.

Aniston, de 55 años, también publicó un libro infantil titulado "Clydeo Takes a Bite Out of Life", inspirado en su perro rescatado (Instagram/Jennifer Aniston)

Además del libro, Jennifer ha creado The Clydeo Fund, un fondo destinado a apoyar a los refugios de animales. Este fondo es parte de su misión más amplia de rescatar a tantos animales como sea posible: “Cuando vinieron a mí con la idea, fue como: ‘Obviamente, voy a hacerla sobre algo que amo y adoro plenamente, que son mis animales rescatados’”, contó.

The Clydeo Fund tiene como objetivo apoyar a organizaciones dedicadas al rescate y rehabilitación de animales, ayudándolos a encontrar hogares amorosos. Aniston resalta la urgente necesidad de concientizar y apoyar a refugios en dificultades, que enfrentan grandes desafíos y a menudo recurren a la eutanasia de animales sanos. Así, esta iniciativa busca abordar estos problemas y ofrecer mejor cuidado a estas criaturas.

Aniston destacó la urgente necesidad de concienciar sobre la eutanasia en refugios, donde muchos animales sanos enfrentan esa realidad (Instagram/Jennifer Aniston)

El debate de “Friends” resuelto por Jennifer Aniston

Entre otras novedades, Jennifer Aniston resolvió una controversia que estaba intrigando a los fanáticos de Friends. En el marco del 30 aniversario de la serie, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para aclarar el verdadero color de uno de sus vestidos más icónicos usados a lo largo del show.

La polémica surgió cuando Max, la plataforma de streaming, compartió un meme que comparaba la calidad de imagen de la serie en HD y en 4K. En una de las imágenes, Aniston aparece con el famoso vestido que su personaje, Rachel Green, el cual se puso para el episodio de la tercera temporada titulado The One Where No One’s Ready. En la versión HD, el vestido parece de color verde menta, mientras que en la versión 4K, el vestido se ve azul.

La controversia sobre el vestido surgió tras un meme de Max, que mostraba diferencias en su color entre versiones HD y 4K (EFE/EPA/ALLISON DINNER/ Instagram/jenniferaniston)

La publicación, realizada el miércoles 25 de septiembre, generó una ola de comentarios de fanáticos confundidos sobre el verdadero color del vestido. “¿Cuál es el verdadero color de ese vestido?”, preguntó un usuario. Otro comentó en tono de broma: “Rachel no tan Green (verde)”.

Para poner fin a la confusión, la misma Jennifer, que actualmente tiene 55 años, compartió la publicación de Max en sus historias de Instagram y añadió su propio comentario: “Para que conste, el vestido era verde menta”, lo que puso punto final a todas las especulaciones.

Jennifer resolvió la confusión en sus historias de Instagram, confirmando que el vestido era verde menta y poniendo fin a las especulaciones (Instagram/jenniferaniston)