Las reflexiones de Shailene Woodley sobre la pornografía: “Es como comida chatarra”

Woodley expresó su deseo de contribuir a mejorar la educación sexual, sugiriendo cambios en los planes de estudio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Shailene Woodley ha compartido su punto de vista sobre la sexualidad y la pornografía. La artista de 32 años, que actualmente protagoniza la miniserie Three Women de Starz, abordó con franqueza lo que significa el sexo para ella al participar en el podcast de salud femenina She MD este 24 de septiembre.

La figura de Big Little Lies, quien se describe a sí misma como una “persona muy sexual”, expresó su preocupación por la forma en que se representa el sexo en la pornografía y en la cultura estadounidense en general.

“La forma en que el sexo se presenta superficialmente en este país está tan falsa”, explicó Woodley, “y es más como una performance en lugar de una verdadera intimidad, vulnerabilidad y conexión”, citó E News.

La actriz argumentó que el cine porno ofrece una perspectiva limitada y falsa del sexo (David Fisher/Shutterstock)

La actriz además comparó el porno con la comida rápida, aludiendo a que ofrece una versión reducida del placer sexual.

“Si la gente supiera lo que es posible con el sexo, mirarían el porno y dirían: ‘Oh, Dios, esto es como comida chatarra’”, afirmó Woodley. “El placer es tan importante, y simplemente nos lo arrebatamos unos a otros porque creo que no necesariamente sabemos todo lo que es posible. Y ese es mi gran problema con el porno, es que estoy como, ‘Le estás vendiendo a todo el mundo McDonald’s cuando podrías tener algo, ¡wow!’”.

Woodley atribuye parte de su perspectiva sobre la sexualidad a sus experiencias personales y al tiempo que pasó viviendo en Europa. La actriz compartió que tuvo la suerte de tener una pareja en su juventud que la ayudó a explorar su sexualidad de una manera positiva. Así aprendió a ver el sexo como una danza.

“Siempre lo llamo un baile porque es un baile. Estamos intercambiando energía. A veces esta danza es un tango realmente rápido, y a veces es un ritmo realmente lento, a veces es ruidoso y a veces es suave”, explicó en el podcast.

Shailene Woodley en la miniserie "Three Women", una producción que aborda temas de sexualidad, consentimiento y empoderamiento femenino (Starz)

Aprovechando la plataforma, la actriz contó que en alguna forma desearía contribuir a la educación sexual de la juventud. “Quizá no personalmente, pero revisar el plan de estudios de educación sexual y decir: ‘¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos cambiar esto un poco?’”.

Estas declaraciones surgen en el contexto del lanzamiento de la nueva serie de Shailene Woodley, Three Women, una adaptación del bestseller de no ficción de Lisa Taddeo. Estrenada recientemente en Starz, esta producción de 10 episodios explora de manera íntima y provocadora las vidas sexuales y emocionales de tres mujeres distintas en Estados Unidos, a través de los ojos de una periodista que las entrevista.

En la serie limitada, Woodley interpreta a Gia, una escritora basada en la propia Lisa Taddeo, que viaja por el país recopilando las historias de estas damas.

"Three Women" es una adaptación del bestseller de no ficción de Lisa Taddeo y explora las vidas sexuales y emocionales de tres mujeres (Starz)

Las otras protagonistas son Lina, interpretada por Betty Gilpin (GLOW), una ama de casa de Indiana que inicia una aventura apasionada con su ex novio del instituto; Sloane, interpretada por DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), una empresaria exitosa que tiene un matrimonio abierto; y Maggie, interpretada por Gabrielle Creevy (In My Skin), una joven de Dakota del Norte que decide denunciar una relación inapropiada que tuvo con su profesor de inglés cuando era adolescente.

La serie cuenta con un equipo de dirección completamente femenino, incluyendo a Louise N.D. Friedberg, Cate Shortland y So Yong Kim, lo que fortalece esa perspectiva sobre el deseo y la intimidad. Además, la producción utiliza coordinadores de intimidad para asegurar el bienestar de los actores durante las escenas de contenido sexual.