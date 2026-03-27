El Salvador

Más de 2,500 salvadoreños reciben capacitación Family Friendly de ONU Turismo

La gestión enfocada en capacitación, renovación de infraestructuras y mejora de la seguridad ha garantizado un crecimiento en la llegada de viajeros internacionales y nacionales, dinamizando la economía y promoviendo empleos en distintas zonas del país.

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Aeropuerto salvadoreño recibe sello Family Friendly
Recientemente, el aeropuerto salvadoreño recibió la acreditación family friendly./(Casa Presidencial)

Más de dos mil quinientas personas entre el sector público y privado de El Salvador reciben actualmente capacitación bajo el programa básico de Family Friendly impulsado por ONU Turismo, una iniciativa que busca posicionar al país como destino certificado para el turismo familiar.

En entrevista matutina con José Luis Solórzano, la ministra de Turismo, Morena Valdez, confirmó que el proceso incluye formación virtual para funcionarios, empresarios y personal de áreas clave, que podrán acreditar el estándar internacional para la atención de familias.

La funcionaria explicó que la entrega del primer sello Family Friendly al Aeropuerto Internacional de El Salvador marca el inicio de una transformación en la experiencia turística. El reconocimiento fue encabezado por la primera dama, Gabriela de Bukele, y el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker.

“Más de dos mil quinientas personas entre el sector público y el sector privado están siendo capacitados a través de ONU Turismo para obtener ese diploma que les acredita también con ese curso básico de Family Friendly”, dijo Valdez, en referencia a la apuesta institucional por la atención de familias nacionales e internacionales.

Durante la entrevista, la ministra Valdez aseguró que también están llegando turistas de Canadá, Europa y Suramérica a El Salvador./(Entrevista con José Luis Solórzano)
Durante la entrevista, la ministra Valdez aseguró que también están llegando turistas de Canadá, Europa y Suramérica a El Salvador./(Entrevista con José Luis Solórzano)

La funcionaria resaltó la participación directa de la primera dama, quien lidera la estrategia junto a todas las instituciones de la cartera de turismo, incluyendo el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan) y la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur). Valdez describió el programa como un esfuerzo integral para garantizar entornos accesibles y seguros en todo el territorio.

Durante la entrevista, la ministra repasó los avances logrados en seis años y medio de gestión, periodo en el que el turismo duplicó su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), pasando de un 5% en 2019 a un 10% en 2024, según cifras oficiales. Solo en 2025, El Salvador recibió más de 4.1 millones de visitantes internacionales y registró ingresos por 3,600 millones de dólares, además de crear más de 340,000 empleos directos e indirectos en el sector.

Valdez resaltó que la estrategia ancla del gobierno es Surf City, un proyecto que ha posicionado a la costa salvadoreña entre los principales destinos de surf y turismo activo.

“Surf City ha sido nuestra estrategia ancla desde el día uno de la gestión del presidente (Nayib) Bukele”, afirmó. El desarrollo de eventos deportivos internacionales y la promoción de la gastronomía, cultura y naturaleza han diversificado la oferta para visitantes provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudamérica. Además, se han abierto nuevas rutas aéreas para fortalecer la conectividad.

El Salvador capacita a más de 2,500 personas del sector público y privado en el programa Family Friendly de ONU Turismo./(Casa Presidencial)
El Salvador capacita a más de 2,500 personas del sector público y privado en el programa Family Friendly de ONU Turismo./(Casa Presidencial)

Para la próxima Semana Santa, Valdez aseguró que el país contará con parques recreativos renovados, como el Parque Recreativo Costa del Sol, el Parque Acuático Los Chorros y el Parque Natural Cerro Verde, así como sitios arqueológicos destacados, entre ellos Tazumal y Joya de Cerén.

El Centro Histórico de San Salvador se mantiene como uno de los puntos más visitados, con actividades religiosas y culturales. Según la ministra, se prevé la llegada de unos 145,000 visitantes internacionales en este periodo, principalmente de Estados Unidos, Guatemala y Honduras.

Valdez también destacó la mejora en la seguridad pública como uno de los factores clave para la recuperación de espacios turísticos antes considerados inaccesibles, como el lago Ilopango. La funcionaria explicó que la reducción de la violencia ha permitido el retorno de visitantes y familias locales a zonas que durante años permanecieron excluidas del circuito turístico.

También detalló que la colaboración entre instituciones, sector privado y comunidades locales, ha sido determinante para el crecimiento del turismo. Finalmente, invitó a la ciudadanía y a la diáspora a sumarse a los programas de capacitación y desarrollo.

“Aquí es de tocar puertas”, señaló Valdez, quien compartió su correo institucional para recibir propuestas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la industria turística de El Salvador.

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