Keith Urban ya sabía el final de la serie criminal de Nicole Kidman: “Me iré a la tumba con secretos”

Urban se describió como “el mejor guardián de secretos”, afirmando que no tenía intención de revelar detalles sobre la trama (REUTERS/Andrew Kelly)

El cantante Keith Urban reveló que antes de que The Perfect Couple, la más reciente miniserie de su esposa Nicole Kidman, se estrenara en streaming, él ya había tenido la oportunidad de verla. Durante una entrevista con People en el iHeart Radio Music Festival llevada a cabo en Las Vegas, el cantante de country contó que la historia lo enganchó tanto que la “maratoneó” en una sola sesión, por lo que ya sabía el desenlace del show antes de que obtuviera más popularidad.

La serie, que ha capturado la atención de los espectadores de Netflix, es un misterio de asesinato basado en la novela homónima de la autora Elin Hilderbrand. En ella, Kidman y Liev Schreiber interpretan a un matrimonio adinerado que vive en una lujosa casa en Nantucket.

La miniserie "The Perfect Couple", protagonizada por Kidman y Liev Schreiber, es un misterio de asesinato basado en la novela de Elin Hilderbrand (Netflix)

Al respecto, Urban comentó que, a pesar de conocer el desenlace de la trama y sentir ganas de contárselo a alguien, no temió revelar detalles a los demás, ya que sabe bastante bien cómo ser reservado. “Soy el mejor guardián de secretos que jamás conocerás”, afirmó. “Me iré a la tumba con secretos”, reafirmó el músico australiano-neozelandés nacionalizado estadounidense.

El esposo de Kidman reconoció el impacto que ha tenido la miniserie en los espectadores, al punto de que hasta él mismo ha recibido felicitaciones por el increíble trabajo de su mujer, quien ya ha sido premiada y nominada por otros trabajos televisivos. “Ha sido increíble. Me ha parado mucha gente para decirme lo mucho que les gusta”, contó.

El cantante australiano recibió numerosas felicitaciones por el trabajo de su esposa (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mientras Kidman, de 57 años, celebra el éxito de su nueva serie, Urban también tiene motivos para festejar con el lanzamiento de su álbum “High”, que salió a la venta el 20 de septiembre. Sin embargo, el camino hacia este lanzamiento no fue sencillo, pues Urban explicó que previamente había completado otro álbum a principios de 2023 con 13 pistas, pero finalmente decidió desechar casi todo el material porque no sentía que el disco cumpliera con sus expectativas.

“A veces simplemente no obtienes la sensación que esperas de un álbum”, confesó el cuatro veces ganador del Grammy. “A veces, si no sé qué hacer, empiezo por averiguar qué no quiero hacer, e hice el disco que no quería hacer aparentemente para averiguar cuál sí quería hacer”, precisó.

Keith Urban lanzó su nuevo álbum "High" el 20 de septiembre, después de decidir desechar 13 canciones de un disco que había completado a principios de 2023 (REUTERS/Steve Marcus)

Urban y Kidman, quienes se casaron en 2006, tienen dos hijas: Sunday Rose y Faith Margaret. A lo largo de los años, la pareja ha logrado equilibrar sus exitosas carreras en la música y la actuación con su vida familiar, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales.

Nicole Kidman reflexionó sobre sus inseguridades físicas

Recientemente, Nicole Kidman reveló sus inseguridades juveniles sobre su apariencia física en la nueva serie documental de Hulu, In Vogue: The 90s, que se estrenó el 13 de septiembre. En esta serie, que ofrece una mirada profunda al mundo de la moda durante la década de los 90 a través de la revista Vogue y su icónica editora en jefe Anna Wintour, Kidman comparte cómo fue objeto de burlas por su estatura y cómo deseaba tener un cuerpo diferente.

Kidman confesó que durante su juventud deseaba ser más baja y curvilínea, contrastando con su figura delgada y alta que la moda de los 90 exaltaba (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La ganadora del Oscar confesó que durante su juventud deseaba ser más baja y tener una figura más curvilínea. “Toda mi vida quise medir 1,57 metros y ser curvilínea, y de repente, medir 1,80 metros y ser delgada y sin curvas era como, ‘Genial, podemos vestirte’”, comentó Nicole en el tercer episodio de la serie.

En dicho capítulo, el diseñador John Galliano también habló sobre su deseo de causar un gran impacto en el mundo de la moda después del look de la Princesa Diana en la Met Gala de 1996. En aquella década, Galliano eligió a Kidman para llevar una de sus creaciones en los Oscars de 1997, un momento significativo en la carrera de la actriz, quien ya era considerada una de las grandes promesas del cine en los años 90.