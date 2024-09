Janet Jackson desató una gran polémica tras cuestionar los orígenes raciales de Kamala Harris: “Ella no es negra”

Janet Jackson declaró que Kamala Harris no es negra, lo que provoca una ola de críticas en redes sociales (AP)

La estrella del pop Janet Jackson se ha visto envuelta en una polémica después de hacer comentarios cuestionando la identidad racial de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

En una entrevista publicada por The Guardian el pasado 21 de septiembre, afirmó que Harris no era negra y que su padre era blanco.

Un día después de la publicación del artículo, una persona que se identificó como representante de Jackson emitió una disculpa en su nombre.

Sin embargo, el equipo de la cantante negó la autorización de dicha disculpa, añadiendo una nueva capa de complejidad al incidente.

Jackson afirmó que el padre de Harris es blanco y, por lo tanto, la actual vicepresidenta no es afroamericana (Best Image/The Grosby Group)

La controversia comenzó cuando Janet Jackson, al ser preguntada sobre la posibilidad de que Kamala Harris se convirtiera en la primera presidenta negra de Estados Unidos.

“Bueno, ¿sabes lo que supuestamente dijeron? Ella no es negra. Eso es lo que escuché. Que es india”, respondió la hermana de Michael Jackson y añadió: “Hace unos días que no veo las noticias. Me dijeron que descubrieron que su padre era blanco”.

Dichos comentarios inexactos provocaron una inmediata reacción en las redes sociales, con muchos usuarios cuestionando la fuente de información de Jackson y criticando su aparente falta de conocimiento sobre los orígenes de Harris.

Un ex manager de Janet Jackson pidió perdón por los comentarios, pero el equipo de la cantante rechazó la disculpa (REUTERS/Mike Segar)

El domingo, Mo Elmasri, quien se presentó como manager de Jackson, emitió una disculpa a varios medios de comunicación, incluyendo Deadline, People y Variety.

En el comunicado, Elmasri afirmaba que Jackson reconocía que sus declaraciones originales se basaban en “desinformación” y que la cantante se disculpaba por cualquier confusión causada.

“[Jackson] respeta profundamente a la vicepresidenta Kamala Harris y sus logros como mujer negra e india”, sostenía el pronunicamiento. “Janet se disculpa por cualquier confusión causada y reconoce la importancia de una representación precisa en el discurso público”.

Y agregó: “Agradecemos la oportunidad de abordar este asunto y seguiremos comprometidos con la promoción de la unidad”.

No obstante, más tarde ese mismo día, el equipo de Jackson aclaró que Elmasri no era su manager y no estaba autorizado a hablar en su nombre.

Comentarios de la cantante sobre la identidad racial de Harris reabren debates públicos (REUTERS)

La identidad étnica de Kamala Harris

El incidente ha reavivado el debate sobre la identidad étnica de Harris, cuyo padre es de Jamaica y su madre de India. La vicepresidenta se ha identificado a lo largo de su carrera tanto como negra y como estadounidense de origen sudasiático.

Los comentarios de Jackson hacen eco de declaraciones similares hechas por el ex presidente Donald Trump en julio, durante una convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros.

Trump afirmó en esa ocasión que Harris “siempre fue de herencia india” y que solo recientemente “se convirtió en una persona negra”.

"Siempre fue de ascendencia india [...] cuando por casualidad se volvió negra", cuestionó Donald Trump (REUTERS/Marco Bello)

“[Harris] siempre fue de ascendencia india, y sólo promocionaba la herencia india. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra, y ahora quiere que la conozcan como negra”, sostuvo y cuestionó: “Así que no sé, ¿es india o es negra?”.

Y continuó poniendo en duda los orígenes de su contrincante: “Respeto a cualquiera de los dos, pero ella obviamente no, porque era india hasta el final, y de repente dio un giro y se convirtió en una persona negra. Creo que alguien debería investigar eso también”.

Kamala Harris ha hablado abiertamente sobre cómo creció apreciando ambas culturas. Asistió a la Universidad Howard, una institución históricamente afroamericana en Washington, DC, y es miembro de Alpha Kappa Alpha, una de las primeras hermandades negras de la nación.

Kamala Harris ha celebrado sus raíces indias y afroamericanas a lo largo de su carrera (REUTERS/Jim Vondruska)

En su autobiografía, The Truths We Hold, Harris explica el significado de su nombre de pila: “Significa ‘flor de loto’, que es un símbolo de gran importancia en la cultura india”.

Además, la vicepresidenta recuerda cómo su abuelo, uno de los líderes originales del movimiento por la independencia de la India, fue una de las personas más influyentes en su vida.