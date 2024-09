El creador de “The Chosen” anunció la expansión de su universo bíblico con series sobre Moisés, José y el libro de Hechos

"The Chosen" finalizará tras su séptima temporada, episodios que contarán la resurrección de Jesús. (Angel Studios)

Dallas Jenkins, el creador de la exitosa serie The Chosen, ha anunciado una ambiciosa expansión de su franquicia, con nuevos proyectos que incluyen producciones centradas en más personajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento.

Estas noticias fueron reveladas al público este viernes en la convención de fans ChosenCon en Orlando, evento en el que Jenkins abordó los futuros planes su recién lanzado estudio independiente, 5&2 Studios.

Durante su intervención, Jenkins confirmó la conclusión de The Chosen (Los Elegidos) tras su séptima temporada, e instó a esperar las próximas series. Estas continuarán su visión de presentar personajes humanizados que, al mismo tiempo, se mantengan fieles a los relatos bíblicos.

Entre los primeros proyectos de este nuevo estudio destaca una serie sobre Moisés, que explorará su historia como el líder que sacó a los israelitas de Egipto, y los conflictos personales y espirituales que enfrentó en su misión. Según informó Variety, esta será una producción de tres temporadas que ahondará en el carácter de Moisés, su relación con Dios y los desafíos de guiar a un pueblo a través del desierto.

Jenkins y su equipo están interesados en desarrollar una serie de tres temporadas sobre Moises, el hebreo que creció como príncipe de Egipto y luego fue llamado a liberar a su pueblo de la esclavitud. (Archivo)

“Tal como The Chosen planteaba la pregunta de cómo habría sido conocer a Jesús y seguirle u oponerse a él, creo que la historia de Moisés propone la misma interrogante”, añadió Jenkins.

También está en desarrollo una serie limitada sobre José, hijo de Jacob, que seguirá su ascenso desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta convertirse en el segundo al mando en Egipto. Jenkins ha mencionado que esta historia será contada en ocho episodios y estará enfocada en la fe inquebrantable de José y su capacidad para encontrar propósito y redención a través de sus dificultades.

Regresando al Nuevo Testamento, el equipo de The Chosen desarrollará una serie basada en el libro de Hechos de los Apóstoles. La trama se centrará en la expansión del cristianismo y la vida de los discípulos después de la resurrección de Jesús.

Otros proyectos del estudio de Jenkins incluyen una miniserie sobre José y otra serie sobre el libro de Hechos de los Apóstoles (Lionsgate)

Pero las novedades no se limitan a series dramáticas. Jenkins también anunció que pronto saldrá a la luz The Chosen Adventures, una serie animada de 14 episodios que seguirá a una niña de 9 años llamada Abby en la ciudad galileana de Capernaum.

Según informó Deadline, la serie contará con las voces de Paul Walter Hauser (Black Bird), Yvonne Orji (Insecure) y Jordin Sparks, así como miembros del elenco de The Chosen, incluyendo a Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús.

“Hay espacio aquí para contar la historia de Jesús a través de los ojos de los niños en el formato animado”, explicó Jenkins, citado en un informe de Variety. “Pensamos que existía una oportunidad ahí. No vamos a abordar eso en la serie principal. Pero, ¿qué pasaría si dedicáramos tiempo a esa perspectiva, en un programa animado que fuera ingenioso y divertido y que los adultos pudieran apreciar?”

Jenkins también anunció una serie animada titulada The Chosen Adventures, que seguirá la historia de Jesús desde la perspectiva de una niña llamada Abby. (Lionsgate Television)

Otra adición interesante al universo de The Chosen es una serie de aventuras no guionizada titulada The Chosen in the Wild with Bear Grylls. Este programa de seis episodios, que se filmará este otoño, verá al famoso aventurero Bear Grylls llevando a Jenkins y al elenco de la serie a través de varios desafíos.

En cuanto a la serie principal, The Chosen, Jenkins confirmó que la quinta temporada se estrenará en la primavera de 2025. La sexta entrega se centrará completamente en la Crucifixión, mientras que la séptima y última temporada tratará sobre la Resurrección de Jesús.