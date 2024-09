La broma de Joaquin Phoenix que asustó a la madre del actor que interpreta a Harvey Dent en la nueva película de Joker

Joaquin Phoenix, caracterizado como el Joker, sorprendió a su compañero de reparto con una broma durante el rodaje de "Joker: Folie à Deux" (REUTERS/Warner Bros.)

Joaquin Phoenix, protagonista de Joker: Folie à Deux, sorprendió a su co-estrella Harry Lawtey con una broma inesperada durante el rodaje de la película.

Lawtey, conocido por su papel en la serie de HBO Industry y que dará vida a Harvey Dent (Dos Caras) en el próximo film, reveló que Phoenix sugirió hacer una videollamada a la madre del joven actor mientras estaba caracterizado como el Joker.

Harry Lawtey, quien da vida a Harvey Dent, contó cómo el protagonista sugirió hacer una videollamada a su madre mientras estaba vestido como el Guasón (Warner Bros.)

“Mi madre estaba en Inglaterra, así que era bastante tarde y se estaba preparando para ir a la cama. Dije ‘Hola’, y luego acerqué el teléfono a mi cara, y Joaquin puso su cabeza sobre mi hombro”, relató a Variety.

Y concluyó en su anécdota: “Mi madre gritó, salió corriendo y despertó a mi padre”.

La madre de Lawtey se llevó un gran susto al ver a Phoenix como el Joker en medio de la noche (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este incidente ocurrió durante un ensayo para la secuela del aclamado film de 2019 que le valió a Joaquin Phoenix el Oscar al Mejor Actor.

Joker: Folie à Deux se estrenará cinco años después de su predecesora y contará con un elenco que incluye a Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener y Zazie Beetz.

"Folie à Deux" se estrenará cinco años después de su predecesora e incluirá a actores como Lady Gaga y Brendan Gleeson (Warner Bros.)

La dedicación de Phoenix a su papel no se limitó a las bromas fuera de cámara. Harry Lawtey describió la actuación del veterano actor como “una clase magistral” diaria en el set.

Sin embargo, esta entrega al personaje tuvo sus consecuencias físicas. “Verlo hacer esa risa y ver el efecto que tenía en él, en todos, me dejó boquiabierto”, comentó. “Tosía después de cada toma”.

La risa característica del Joker fue un verdadero desafío físico para el ganador del Oscar en la secuela (Warner Bros. Pictures)

La intensidad de la risa característica del Joker parece haber sido un desafío constante para Joaquin Phoenix. Pero su compromiso con el físico del personaje se extendió también a las secuencias de baile y canto, elementos nuevos en esta entrega que se describe como un “cuasi musical”.

En el Festival de Cine de Venecia, donde Joker: Folie à Deux tuvo su estreno mundial, el protagonista compartió detalles sobre el origen musical de la película.

“Tuve este sueño en el que actuaba como Joker interpretando canciones”, reveló la estrella durante la conferencia de prensa. Dicha visión lo llevó a contactar al director Todd Phillips, dando inicio al concepto musical del film.

El actor reveló que tuvo un sueño que inspiró la inclusión de elementos musicales en "Joker: Folie à Deux" (REUTERS/Yara Nardi)

Phoenix explicó que parte de la alegría de hacer esta película fue tomar canciones estándar y hacerlas específicas para el personaje, o más bien para los dos personajes que interpreta.

En ese sentido, mencionó que Frank Sinatra ha sido una de las grandes inspiraciones para su interpretación del villano.

Por su parte, Lady Gaga, quien interpreta a Harley Quinn en la película, destacó la forma especial y llena de matices en que abordaron la música.

“Les da a los personajes una forma de expresarse, llevándolos donde las palabras no pueden llegar”, afirmó la actriz y cantante.

Lady Gaga explicó cómo la música en "Joker: Folie à Deux" ofrece una forma única de expresarse a los personajes, llenándolos de matices. (Warner Bros.)

La reciente polémica en torno a Joaquin Phoenix

Durante su participación en Venecia, Joaquin Phoenix también fue cuestionado sobre su repentina salida de otro proyecto cinematográfico dirigido por Todd Haynes.

El actor se mostró reticente a comentar sobre el tema, argumentando que no sería apropiado compartir su opinión sin la presencia de los otros creativos involucrados.

“No me parece correcto. No creo que sea útil, así que no creo que lo haga”, respondió ante la pregunta de un periodista de The New York Times.

Pese a la controversia, Joaquin Phoenix decidió no comentar sobre su salida del proyecto de Todd Haynes (REUTERS/Yara Nardi)

El proyecto del que se retiró era un romance gay situado en los años 30 con escenas explícitas de sexo.

Su decisión, tomada cinco días antes del inicio del rodaje, ha dejado en una situación crítica el futuro desarrollo del largometraje, con sets ya construidos y millones de dólares en juego.

Joker: Folie à Deux llegará a los cines de América Latina el 3 de octubre y ya está generando expectativas por la química entre Phoenix y Gaga.

La película se estrenará en América Latina el 3 de octubre (Warner Bros.)

Según las primeras críticas, la película no parece convencer tanto como la original. Sin embargo, la interpretación del actor como Joker sigue siendo destacada.