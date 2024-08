Polémica con Joaquin Phoenix por retirarse de una película días antes de iniciar el rodaje: “Fue una pesadilla”

El ganador del Oscar abandonó un proyecto clave en el último momento, provocando una oleada de reacciones en la industria del cine (EFE/Juanjo Martín) Juanjo Martín | (EPA) EFE

Una reciente tormenta mediática se desencadenó después de que el actor Joaquin Phoenix abandonara abruptamente el proyecto cinematográfico de Todd Haynes, un romance gay explícito, solo cinco días antes de comenzar el rodaje en México.

Christine Vachon, productora del film, expresó su frustración a través de un post en Facebook, el cual posteriormente se hizo privada.

En dicha publicación, compartió el artículo original sobre lo sucedido de IndieWire y escribió: “Fue una pesadilla. Si no he estado en contacto o no he devuelto tu llamada, este es el motivo”.

“Y POR FAVOR, si estás tentado a señalarnos con el dedo o reprendernos diciendo ‘eso es lo que pasa por elegir a un actor heterosexual’, NO LO HAGAS”, agregó.

En ese sentido, defendió a su compañía de producción, Killer Films, afirmando que la elección de Phoenix no era cuestionable ya que “este fue su proyecto que nos trajo a nosotros”.

Ayer viernes 9 de agosto, IndieWire informó que la película, un misterioso romance entre dos hombres que escapan a México en los años 30, coescrita por Phoenix y Haynes, se encontraba en una fase avanzada con todo listo para empezar el rodaje en Guadalajara.

“El papel podría ser reasignado, pero Phoenix siendo la estrella era un elemento clave del respaldo financiero de la película, y no se sabe si otro actor de su nivel estaría dispuesto a ocupar su lugar”, sostenía el reporte original que se basó parcialmente en fuentes anónimas y el post de Vachon en redes sociales.

Las posibles razones detrás de la salida de Joaquin Phoenix

De acuerdo a The Wrap, la especulación entre los miembros del equipo sugiere que la salida de Joaquin Phoenix podría estar relacionada con las escenas sexuales gráficas del proyecto.

Esto último resulta confuso ya que fue el mismo ganador del Oscar quien impulsó a Haynes a explorar una representación más explícita de la sexualidad en pantalla.

Todd Haynes, quien había defendido la necesidad de mostrar el contenido sexual de manera gráfica y abierta, declaró anteriormente: “Joaquin fue quien me empujó a ir más allá y dijo ‘No, vamos a ir más allá’. Esta será una película NC-17″, dijo durante una entrevista con la revista Variety.

La reacción de Haynes ante la renuncia de Phoenix todavía no ha sido públicamente confirmada, pero las pérdidas para el set de producción podrían superar los siete dígitos, de acuerdo con la prensa especializada en Estados Unidos.

Variety también confirmó que la participación del actor era crucial para el financiamiento internacional del proyecto. Con Danny Ramirez, actor de Top Gun: Maverick, habiendo sido añadido al reparto en julio, la producción parecía estar en marcha hasta que surgió este imprevisto.

“Representantes de Haynes y Phoenix no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios”, aseguró el citado medio.

La salida repentina de Joaquin Phoenix deja al equipo de producción y a los inversores en una situación complicada. Los hechos destacan el alto riesgo que algunas propuestas cinematográficas enfrentan cuando dependen en gran medida de la participación de una estrella de alto perfil.

Según IndieWire, Christine Vachon añadió en su comentario vía Facebook que la situación había empeorado con las críticas recibidas. “Hacen que una situación terrible sea aún peor”, escribió.

Con el proyecto en pausa indefinida, Joaquin Phoenix se prepara ahora para promocionar Joker: Folie à Deux, el esperado estreno en el Festival de Cine de Venecia, lo que añade más interrogantes sobre su agenda y decisiones profesionales.

Mientras tanto, Todd Haynes redirige su enfoque hacia la dirección de Trust, una serie limitada basada en la novela de Hernan Diaz, que relatará la ruina financiera de la alta sociedad en el siglo XX y contará con Kate Winslet.