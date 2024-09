Lady Gaga reveló que está libre de dolor tras años de lucha contra la fibromialgia

Lady Gaga comparte su liberación del dolor tras años de lucha contra la fibromialgia (REUTERS/Yara Nardi)

La cantante y actriz Lady Gaga reveló que finalmente se encuentra libre de dolor después de años de lucha contra la fibromialgia, una condición que le causó importantes dificultades en su carrera y vida personal.

En una entrevista con la revista Vogue, la estrella de 38 años compartió que su gira “Chromatica Ball” en 2022 fue clave en su recuperación. “Fue la primera vez que actué sin dolor en... ni siquiera recuerdo cuánto tiempo”, declaró la artista.

La gira "Chromatica Ball" en 2022 marcó un hito en la recuperación de la artista, permitiéndole actuar sin dolor (HBO)

La fibromialgia, según explica Mayo Clinic, es un trastorno caracterizado por dolor muscular generalizado y sensibilidad, acompañado de fatiga, problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.

Esta condición “amplifica las sensaciones dolorosas al afectar la forma en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales dolorosas y no dolorosas”, señala la institución médica.

Gaga había descrito previamente su experiencia con la fibromialgia como una “pesadilla”, llegando incluso a pensar que “nunca volvería a estar en un escenario”. La ganadora del Grammy comenzó a experimentar los síntomas en 2013, tras sufrir una fractura de cadera que la obligó a cancelar varias fechas de su gira y someterse a una cirugía.

Gaga sufrió los síntomas de la fibromialgia desde 2013, después de una fractura de cadera que la obligó a cancelar shows (Grosby Group)

En su documental de 2017, Gaga: Five Foot Two, la intérprete de “Born This Way” mostró cómo intentaba aliviar el dolor causado por el trastorno, revelando que recurría al uso de marihuana para manejar sus síntomas. Ese mismo año, se vio obligada a cancelar una presentación en Brasil tras ser hospitalizada por “dolor severo”.

Sin embargo, Lady Gaga afirmó en la reciente entrevista que ya no consume marihuana desde hace años. “He cambiado. Mucho”, enfatizó, sugiriendo que su próximo álbum, el séptimo de su carrera, reflejará esta transformación.

“Siento que este nuevo álbum, en muchos sentidos, trata sobre ese tiempo, pero desde un lugar de felicidad en lugar de miseria”, explicó.

La cantante ha dejado de consumir marihuana y afirma que su próximo álbum reflejará su transformación personal y artística (Instagram/ladygaga)

La reconocida cantante atribuyó parte de su recuperación a su prometido, Michael Polansky, con quien realizó la gira “Chromatica”. “Michael y yo hicimos esa gira juntos. ¡La hice sin dolor!”, comentó la artista, añadiendo que ambos están “muy emocionados de organizar nuestras vidas y nuestro matrimonio en torno a nuestra producción creativa como pareja”.

Asimismo, reflexionó sobre cómo su carrera ha influido en su vida personal a lo largo de los años. “Durante mucho tiempo, durante la mayor parte de mi carrera, mi vida estuvo controlada por este negocio: lo que la gente quería de mí, lo que esperaban que pudiera lograr, cómo mantenerme en marcha. Y eso puede ser mucha presión y da miedo”, confesó. “Pero siento que finalmente estoy saliendo del otro lado”.

Lady Gaga atribuye parte de su recuperación a su prometido Michael Polansky, acompañándola en la gira "Chromatica" (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Aunque los detalles sobre su próximo álbum son escasos, Lady Gaga ha estado compartiendo publicaciones en redes sociales que la muestran en el estudio de grabación a lo largo de este año.

En julio, reprodujo brevemente algunos fragmentos del álbum para fans en las calles de París, poco después de su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en la ciudad.

Detalles sobre su próximo álbum son escasos, pero ha compartido fragmentos en redes sociales y para fans en París tras su actuación en los Juegos Olímpicos (REUTERS/Amanda Perobelli)

Lady Gaga alista nueva música y el estreno de “Joker 2”

Recientemente, la artista insinuó a sus seguidores que el primer sencillo de su próximo álbum podría lanzarse en octubre, tras publicar una foto de un calendario futuro donde se leía: “XX de octubre: primer sencillo de LG7″.

Este lanzamiento marcaría su primer material nuevo desde “Die With A Smile”, una colaboración sorpresa con Bruno Mars estrenada el mes pasado.

Paralelo a su música, protagoniza "Joker 2", interpretando a Harley Quinn junto a Joaquin Phoenix (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures)

Paralelamente a su carrera musical, Lady Gaga protagoniza la película Joker: Folie à Deux, la secuela del aclamado film de 2019. En esta producción, interpretará a Harleen “Lee” Quinzel, una versión de Harley Quinn, junto a Joaquin Phoenix en el papel de Arthur Fleck y el Joker.

La producción de Warner Bros está programada para estrenarse el 3 de octubre en América Latina.