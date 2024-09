Jennie se sinceró sobre su vida como artista de K-Pop: “BLACKPINK siempre será una parte de mí”

Jennie Kim reflexionó sobre los desafíos de ser una idol y su respeto por la cultura coreana (Créditos: Getty Images)

BLACKPINK es uno de los grupos femeninos de K-Pop más exitosos a nivel mundial. Recientemente, la banda celebró su octavo aniversario con la reunión de sus cuatro miembros, Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé, en Corea del Sur.

Actualmente, cada una de las integrantes sigue sus carreras en solitario bajo una administración independiente tras el fin de su acuerdo con YG Entertainment, aunque sus actividades grupales aún continúan sujetas a esta compañía surcoreana.

A propósito de su anticipado álbum, Jennie Kim conversó con la revista Harper’s Bazaar acerca de lo que espera de su futuro y cómo ha sido su experiencia como idol, enfatizando en los desafíos de tener una carrera musical y el respeto por su cultura.

La estrella de K-Pop conversó con la revista Harper's Bazaar sobre su próximo álbum y su futura carrera en solitario (Instagram/@jennierubyjane)

“Cualquiera que me conozca dirá que estoy muy lejos de lo que represento como yo sobre el escenario”, señaló acerca de esta faceta como artista de K-Pop. “Nunca diría que estoy ahí tumbada. Es una parte de mí, un interruptor dentro de mí que puedo pulsar”.

Si bien esta vida “glamurosa” siempre embarga su rutina, la cantante siempre encuentra la forma de volver a sí misma, destacando en otras áreas que disfruta y valorando sus momentos personales.

Por tal motivo, afirmó que su relación nunca dejará de estar ahí a través de un pensamiento que se repite a sí misma: “Blackpink Jennie siempre será una parte de mí, pero también podrás experimentar esta nueva faceta”.

BLACKPINK celebró su octavo aniversario con una reunión en Corea del Sur, reuniendo a las cuatro integrantes (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

En el documental Blackpink: Light Up the Sky, estrenado en 2020 por Netflix, se narra un poco acerca del origen y ascenso de la banda. En su reciente conversación con la revista, Jennie volvió abordar sus inicios y cómo, en ese entonces, aún no comprendía del todo lo que buscaba.

“Pasé seis años como aprendiz y, durante todo ese proceso, estaba tan centrada en convertirme en intérprete que no entendía realmente el significado de convertirme en artista”.

Esto la llevó a identificarse con su personaje en la serie The Idol, que causó controversia el año pasado con su emisión en HBO. En la historia, la estrella asiática da vida a Dyanne y, según contó a Harper’s Bazaar, habían aspectos en común con su experiencia personal.

Jennie compartió cómo su personaje en "The Idol" se asemeja a su propia experiencia en el K-pop (HBO)

“Querer convertirme en una superestrella del pop es algo en lo que podría sintonizar fácilmente”, reconoció. Además, resultaba interesante para ella mostrar cómo hay una manipulación detrás de los artistas: “Tener la idea de esta persona malvada que viene e intenta manipular, he estado en ese mundo toda mi vida”.

Inicialmente, Dyanne se muestra como una amiga cercana de Jocelyn (Lily-Rose Depp). Sin embargo, el círculo que rodea a esta última busca ponerlas la una contra la otra mientras calcula quién podría ser más exitosa y sostener una carrera tan demandante sin peros.

"No entendía realmente el significado de convertirme en artista”, reconoció Jennie (Getty Images)

Jennie y la polémica por uso de vape

Hace unos meses, Jennie también fue duramente criticada en las redes sociales por un extracto de su blog filmado en Italia donde se le observa vapeando en interiores. Posterior al hecho, emitió una disculpa a través de su compañía Oddatelier.

“¿Qué puedo hacer? Si los coreanos piensan que está mal, tengo que compensarlo”, aclaró. “Entiendo por qué están enfadados. Es cultural, es historia. Es el tiempo. Y yo no puedo ir contra el tiempo”.

La artista de 28 años fue criticada por un video donde aparece vapeando y emitió un comunicado de disculpa (Twitter/@oddatelier)

A la fecha, la cantante surcoreana confiesa reconocer estos “niveles diferentes” y “volúmenes de energía” que busca direccionar mejor. “Por primera vez, estoy aprendiendo: ‘Oh, esto debería bajar un poco’. Es casi como si lo hiciera al revés”, reflexionó.

Tras su salida de YG, Jennie alista un álbum debut y reveló que lanzará un tema en octubre de 2024. Cabe destacar que, previamente este año, presentó dos colaboraciones musicales: “Slow Motion” con Matt Champion y “SPOT!” con el rapero coreano Zico.

Además, se espera que retome sus actividades con la agrupación BLACKPINK en 2025.