Carmen Electra confesó que la producción de “Guardianes de la Bahía” la obligaba constantemente a perder peso

En una reciente revelación, la actriz Carmen Electra compartió detalles sobre las presiones que enfrentó durante su participación en la popular serie Baywatch, también conocida en Latinoamérica como Guardianes de la Bahía. Durante el estreno del documental After Baywatch: Moment in the Sun, Electra, quien interpretó a Lani McKenzie, declaró que los productores de la serie le sugirieron frecuentemente perder peso.

Electra, actualmente de 52 años, recordó cómo le indicaban, sin establecer pesajes formales, que debía adelgazar, aunque al ver retrospectivamente, considera que no tenía sobrepeso. Expresó que los productores le decían explícitamente: “Necesitas perder algunos kilos”.

”Nunca me pesé, pero a veces me decían que pesaba demasiado y ahora he echado la vista atrás y creo que no era así”, dijo la estrella en una conversación con Extra llevada a cabo en el estreno del mencionado documental, que actualmente solo se puede ver en Estados Unidos vía streaming por medio de Hulu.

Durante la producción de este documental, otros exmiembros del show también abordaron la presión por mantener una figura esbelta. Nicole Eggert, quien encarnó a Summer Quinn durante dos temporadas y co-produjo la serie, confesó sentirse aterrorizada. “Entré en pánico”, admitió, “me hacía sentir muy insegura y muy incómoda”.

Por su parte, Alicia Bridges, intérprete de la Teniente Taylor Walsh, también mencionó la presión constante a la que eran sometidas las actrices y que “no podían tener celulitis”. El ambiente laboral, como han dado a entender las actrices, claramente exigía altos estándares físicos que podían resultar en un considerable estrés adicional.

A pesar de estas experiencias, Electra expresó a Extra que, en balance, guarda buenos recuerdos de su tiempo en la serie. Además, reflexionó positivamente sobre las experiencias únicas que tuvo, incluyendo el surf en tándem, una de las actividades más desafiantes y gratificantes que desempeñó en la playa.

Durante la premiére del nuevo show de Hulu, After Baywatch: Moment in the Sun, llevado a cabo el pasado 26 de agosto en el marco de un evento exclusivo de Los Ángeles, Electra también reveló que hasta el día de hoy conserva muy bien el icónico traje de baño rojo de la serie de los años 90, el cual pertenecía originalmente a otra miembro del elenco.

Durante la entrevista con People, Electra contó que, al unirse al elenco, ella y otros nuevos miembros del reparto realizaron las pruebas de vestuario, pero como los trajes no llegaron a tiempo, debieron usar los que ya estaban etiquetados para otros actores.

Uno de estos, que la actriz utilizó, pertenecía a Yasmine Bleeth, quien interpretó a Caroline Holden en la serie desde 1993. Electra, que se sumó al elenco principal en 1997, encontró la situación “interesante” y una parte divertida de su experiencia.

Asimismo, Electra compartió sus recuerdos sobre Bleeth y expresó su aprecio por el compañerismo en el set. Bleeth y Traci Bingham fueron las personas que le dieron la bienvenida, creando un ambiente cómodo y de apoyo para ella. “Ambas me abrazaron y dijeron, ‘Debes sentirte cómoda aquí, esto es lo que hay y esto es lo que vamos a hacer’”, recordó Electra.

Aunque hace tiempo que no habla con Bleeth, destacó el agrado de trabajar con ella, describiéndola como una de esas “chicas entre chicas” que siempre ha admirado y querido. La serie Baywatch fue protagonizada por David Hasselhoff y Pamela Anderson, y se le considera una de las series más emblemáticas de la televisión de los 90, conocida principalmente por sus dramáticas escenas en la playa y sus famosos trajes de baño rojos, símbolo reconocible instantáneamente ligado al show.