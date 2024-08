Demi Moore creyó que “ya no tenía lugar en Hollywood” tras su participación en “Los ángeles de Charlie”

La actriz expresó que, a los cuarenta años, sintió con más fuerza las críticas a su apariencia. (REUTERS)

Con una amplia carrera en el cine, Demi Moore conoce de primera mano los desafíos que enfrentan las actrices a medida que envejecen en Hollywood. El paso del tiempo es inevitable; sin embargo, la industria puede ser cruel con las mujeres que, solo unos años atrás, eran aplaudidas como símbolos de vitalidad y sensualidad.

Ese es el tema que discutió la estrella de Ghost: la sombra del amor al ser entrevistada por Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo) para la revista Interview.

Moore, a sus 61 años, protagoniza La sustancia, una película de terror corporal que gira alrededor de esa cuestión: la obsesión con la juventud desencadenada por las expectativas sociales. El filme fue ovacionado por 13 minutos en Cannes y hay críticos que vocean la posibilidad de que, con ese rol, Moore tiene opciones de ganar su primer Óscar como mejor actriz.

No obstante, un par de décadas atrás, la exesposa de Bruce Willis había considerado alejarse de Hollywood. “Es interesante que sentí más [críticas] cuando llegué a los cuarentas. Había filmado Los ángeles de Charlie: al límite y hubo mucho ruido sobre esta escena en bikini. Fue muy intenso, mucho debate sobre cómo me veía”, recordó la artista en la entrevista.

Tras su participación en "Los ángeles de Charlie: al límite", Moore dijo que se sentía en un limbo y cuestionó si tenía un lugar en Hollywood (Columbia Pictures)

“Y sentí que no parecía haber lugar para mí. No como si no perteneciera. Fue algo más como ‘no tengo 20, no tengo 30‘, pero todavía no era lo que ellos podrían percibir como ‘una madre‘”, comentó Moore.

La figura de Una propuesta indecente (1993) y Striptease (1996) tomó el rol de la agente Madison Lee, villana en la secuela de la cinta de acción protagonizada por Luci Liu, Cameron Diaz y Drew Barrymore.

“¿Dónde encajo? Fue una época que se sintió plana, no muerta, pero plana”, continuó Moore. “”No se si alguna vez he hecho eso cuando me he encontrado frente a algo que no entiendo que exista como limitación.

Yeoh también comentó: “Hollywood es cruel con las mujeres de esa edad, donde ya no encuentras los guiones o los personajes que resuenan contigo. O eres la madre o eres demasiado mayor como para no ser sexy a sus ojos”.

Demi Moore, a sus 61 años, protagoniza "La sustancia", una película aclamada por la crítica que explora la obsesión con la juventud (Créditos: REUTERS/Stephane Mahe/Twitter)

En La sustancia, ficción dirigida por la cineasta francesa Coralie Fargeat, se cuenta la historia de una estrella de Hollywood llamada Elizabeth Sparkle (Moore) cuya carrera ha comenzado a apagarse. Desesperada, recurre a una droga del mercado negro para recuperar su juventud. Esa sustancia le da una nueva apariencia física como Sue (Margaret Qualley).

Moore contó que se sintió particularmente conmovida al leer el guion. “Era una forma única de explorar este tema del envejecimiento, del condicionamiento social, y de lo que veo como una presión de esa imagen de mujer idealizada por los hombres en la que nosotras hemos caído”.

La obra, que dio de que hablar tras su primera proyección en el Festival de Cannes, exigió a la protagonista un nivel de vulnerabilidad física y emocional sin precedentes.

“No se buscaba la sexualización, sino era más sobre el hecho estar expuestos crudamente de esa forma cuando estamos solos y cuando pensamos que nadie más nos mira”, describió Moore sobre las escenas de desnudos en el filme.

Concebida como un salvaje ejercicio de terror gore, The Substance construye una enérgica sátira sobre la presión estética a la que se ven sometidas las mujeres por parte de la industria del entretenimiento, y por la sociedad en su conjunto. (Crédito: BF Distribution)

“Para mí, lo que es emocionante es que en esta película estoy representando un ideal pasado y no lo que es mi presente”, añadió la estrella.

La sustancia marca un regreso triunfal para Moore, aunque ella rechaza la etiqueta de “comeback”. Como resalta Yeoh en la entrevista: “No creo que ella se haya ido nunca. Solo estuvo en silencio por un tiempo esperando el guion adecuado”.

Demi Moore hizo un guiño a “Striptease”

Para la revista, Moore fue fotografiada con trajes que resaltaban su silueta en un concepto que transmitía empoderamiento y seducción. También recreó una famosa pose de la película Striptease, una comedia oscura de 1996 donde su personaje se vio en la necesidad de convertirse en bailarina exótica tras perder su trabajo.

Demi Moore recibió 12 millones y medio de dólares para protagonizar "Striptease". (MovieStore/Interview Magazine)