El curioso pastel que Blake Lively preparó para el primer año de su hijo Olin: “Lo perseguirá de por vida”

La actriz Blake Lively hizo una revelación peculiar durante la celebración del primer cumpleaños de su hijo Olin. Conocida por su afición a la repostería, la actriz de 36 años compartió con el público su original creación de un pastel en forma de senos, resaltando su estilo humorístico en ocasiones especiales.

En una reciente entrevista en el programa de radio “Zoe Ball and Friends” de BBC Radio 2, la protagonista de Romper el círculo expresó que trata de darle un toque distintivo a los cumpleaños de sus hijos, comentando entre risas: “Para mi bebé, simplemente hice un enorme conjunto de tetas”.

“¿Qué quieren al año? No puede declarar lo que quiere. Así que, ¡pechos!”, explicó Lively con el habitual sentido del humor que la caracteriza tanto a ella como a su esposo, el actor Ryan Reynolds.

La declaración provocó carcajadas en la presentadora Zoe Ball y Lively añadió que este tipo de detalles divertidos podrían perseguir a sus hijos en el futuro. “Este pastel lo perseguirá de por vida”, admitió.

Blake Lively y Ryan Reynolds dieron la bienvenida a su cuarto hijo en febrero de 2023. Pese a la gran curiosidad de sus seguidores y de los medios, la pareja decidió mantener en privado el nombre y el sexo del bebé durante varios meses.

Fue en el evento de estreno de Deadpool & Wolverine en Nueva York en julio cuando Reynolds reveló por primera vez el nombre de Olin, agradeciendo a su esposa y mencionando a sus cuatro hijos por su nombre. “Quiero agradecer a Blake y a nuestros cuatro hijos: James, Inez, Betty y Olin”, expresó el actor en público.

El sexo del bebé se confirmó días después, en un emotivo video en YouTube donde Reynolds entrevistaba a John Bell, un aficionado del Wrexham AFC. Durante la conversación, Reynolds compartió: “Quiero compartir contigo que yo también tengo un hijo”, consolidando la revelación de que Olin es un niño.

Otro dato interesante lo proporcionó Shawn Levy, director de Deadpool & Wolverine, quien en una entrevista con Variety reveló que es el padrino de Olin. Además, mencionó que los hijos de Reynolds participaron en la película de diferentes maneras.

“Olin aparece brevemente como Babypool, mientras que su hermana Inez interpreta a Kidpool”, indicó Levy.

Blake Lively y Ryan Reynolds, casados desde 2012, además de Olin, tienen tres hijas: James de nueve años, Inez de siete y Betty de cuatro. El matrimonio se caracteriza por ser muy reservado con respecto a su vida familiar, evitando la sobreexposición mediática.

En 2022, durante el embarazo de Olin, Reynolds había comentado en el programa Today que preferían no conocer el sexo del bebé hasta el nacimiento.

La inspiración de Taylor Swift en los hijos de Blake Lively y Ryan Reynolds

La cantante Taylor Swift es madrina de los hijos de Lively y Reynolds, e incluso ha tomado sus nombres para inspirarse en una de sus canciones del ábum Folklore.

“Les puse a los personajes los nombres de personas reales de mi vida a las que quiero más que a nada, y se llaman James, Inez y Betty”, dijo durante una parada de su Eras Tour en Filadelfia.

El tema, titulado “Betty”, menciona el nombre de la hermana menor de la familia múltiples veces. Pero también nombra a James e Inez en estrofas como “She said ‘James, get in, let’s drive’ (Ella dijo «James, sube, vamos a conducir») y “You heard the rumors from Inez” (Escuchaste los rumores de Inez).

Los Reynolds acudieron al Eras Tour este año en Madrid, España, y disfrutaron en vivo el show de Taylor, quien comentó en el escenario la importancia de la pareja y sus hijos en su vida: “Tengo que decir que en Folklore, algunos de mis personajes favoritos se llaman James, Inez y Betty”.