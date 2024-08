Coldplay superó a leyendas de la música y ahora ostenta el tour más grande y exitoso en la historia del rock

La gira Music of The Spheres de Coldplay ha establecido un nuevo récord como el tour más exitoso en la historia del rock, según Billboard (Archivo)

La gira Music of The Spheres de Coldplay aún continúa recorriendo el mundo; sin embargo, ya ostenta el título del tour más grande y exitoso en la historia del rock. Así lo anunció Billboard este 16 de agosto. La banda liderada por Chris Martin ha logrado batir el récord de Elton John por las ganancias de su millonaria serie de conciertos.

Según las cifras de Billboard Boxcore, la gira de los británicos alcanzó 945.7 millones de dólares en ganancias y ha acumulado 8.8 millones de entradas vendidas desde que inició en marzo del 2022. Eso lo convierte en el circuito musical con mejor rendimiento de un artista o grupo de rock en los 40 años que Boxcore lleva recopilando datos sobre conciertos.

¿Cuáles han sido las giras más exitosas en el rock?

Boxcore mide el éxito de un tour de rock en dos rankings diferentes. El primero se enfoca en las giras que han generado la mayor cantidad de ingresos brutos o dinero ganado con la venta de entradas, mercancía, patrocinios y otros.

Con 945.7 millones de dólares generados y 8.8 millones de entradas vendidas, Coldplay lidera ahora el ranking de Billboard Boxscore (REUTERS/Mario Anzuoni)

La segunda lista ordena a los tours que han vendido la mayor cantidad de boletos. Es posible que una gira venda más entradas que otra pero genere menos ingresos si estos tickets son más baratos.

Antes de Music of The Spheres, el primer lugar en el periplo musical con mayores ganancias lo tenía Elton John con su Farewell Yellow Brick Road Tour y 939.1 millones de dólares recaudados desde el 2018 al 2023.

Otra leyenda del rock que lideró por un tiempo este ranking fue la banda U2. El cuarteto liderado por Bono recaudó 736.4 millones de dólares entre 2009 y 2011 con su U2 360 Tour.

Coldplay ha superado las ganancias de la gira Farewell Yellow Brick Road Tour de Elton John, que había recaudado 939.1 millones de dólares (REUTERS/David Swanson/File Photo)

La lista de Boxcore también menciona en cuarto lugar al Not in This Lifetime Tour de Guns N’ Roses (584.2 millones de dólares) y en quinto lugar al A Bigger Bang Tour de The Rolling Stones (558 millones de dólares).

Roger Waters, AC/DC y los Red Hot Chilli Peppers son otros icónicos artistas del género que también aparecen en el ranking.

Billboard también hace referencia a las series de conciertos en vivo con mayor cantidad de boletos vendidos. En enero, Coldplay rompió el récord que U2 mantuvo durante 13 años, superando las 7.3 millones de entradas vendidas en la gira U2 360 Tour. En tercer lugar quedó The Rolling Stones con 6.4 millones de entradas vendidas en su gira Voodoo Lounge Tour entre 1994 y 1995.

La gira de Coldplay también se destaca por su enfoque en la sostenibilidad, con un objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 50% (RITZAU SCANPIX via REUTERS)

Music of The Spheres llevó al cuarteto por Asia, Norteamérica y Sudamérica. Actualmente, Coldplay está a la mitad de la fase europea de la gira, y próximamente continuará en Australia y Nueva Zelanda. Como todavía le quedan 21 recitales pendientes, la banda tiene grandes posibilidades de elevar la vara y superar los 10 millones de boletos vendidos en sus espectáculos en vivo.

En el 2022, los británicos llegaron a Latinoamérica y fueron recibidos con rotundos sold-outs. En Argentina, Coldplay batió el récord de la mayor cantidad de shows en el estadio River con 10 conciertos.

Organizada en el marco de su álbum Music Of The Spheres, el tour de Coldplay también se caracterizó por configurarse como “una gira sustentable”. Para ello, la banda se propuso reducir las emisiones directas de CO2 en un 50% en comparación a su serie de conciertos anterior a través del reciclaje y tecnología ecológica.

“Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por lo tanto, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos ambientales para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, para aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas”, indicó Chris Martin al anunciar ese objetivo.