Coldplay reduce en un 59% las emisiones de carbono en su gira con pistas de baile cinéticas y pulseras LED reciclables

Coldplay ha reducido en un 59% las emisiones directas de carbono durante los dos primeros años de su última gira gracias a bicicletas eléctricas, pistas de baile cinéticas y pulseras LED reciclables, entre otros. La cifra, verificada por la Iniciativa de Soluciones Ambientales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), resulta de la comparación de cada espectáculo con los de su última gira en estadios en 2016-2017. Así lo ha comunidado la propia banda a través de su página web, donde ha recordado que al inicio del 'tour' 'Music Of The Spheres' en 2021 se comprometieron a reducir en al menos un 50% sus emisiones directas, es decir, las provenientes de la producción del espectáculo y del transporte de mercancías, banda y trabajadores. Además, Coldplay ha llevado a cabo 13 espectáculos en 2023 utilizando exclusivamente un sistema de batería girable reciclado a partir de baterias bmw i3 y ha generado 17 kilowatios hora (kWh) de potencia media por espectáculo a través de instalaciones solares en el lugar, pistas de baile cinéticas y bicicletas eléctricas, lo que ha sido suficiente como para impulsar la actuación de la banda en el escenario C cada noche. Asimismo, la banda ha ahorrado más de 3.000 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) con la compra de Combustible Sostenible de Aviación para los vuelos y ha llevado a cabo 23 asociaciones con proveedores de viajes ecológicos para ayudar a los 'fans' a viajar a los espectáculos mediante un transporte con bajas emisiones de carbono. A su vez, el grupo ha desviado del vertedero el 72% de todos los residuos de la gira y los ha enviado para reutilización, reciclaje y compostaje. Al margen de las iniciativas en el propio espectáculo, Coldlay ha donado 9.625 comidas y 90 kilos (kg) de artículos de higiene donados a personas sin hogar desde el 'catering' de la gira. Asimismo, han desplegado dos interceptores fluviales de limpieza de la iniciativa Ocean Cleanup y han anunciado que un total de siete millones de árboles plantados van a ser apoyados hasta su madurez gracias a la iniciativa One Tree Planted, uno por cada asistente a sus conciertos. Por último, han señalado que han ofrecido apoyo financiero a organizaciones ambientalistas como ClientEarth, The Ocean Cleanup, Climeworks, Project Seagrass, Sustainable Food Trust, Cleaner Seas Group, Food Forest Project, Knowledge Pele, Conservation Collective y otros. "Como banda y como industria, estamos muy lejos de donde debemos estar en esto", han indicado en el texto. "Pero estamos agradecidos por la ayuda de todos hasta ahora y saludamos a todos los que se esfuerzan por impulsar las cosas en la dirección correcta", han añadido.

