Joaquin Phoenix contó que Lady Gaga escupió su café al escucharlo cantar por primera vez en “Joker 2″

Nace el amor entre Harley Quinn y el Guasón en el nuevo tráiler de Joker 2: Folie Folie À Deux Créditos: Youtube/Warner Bros. Pictures Latino

La experiencia de grabar Joker: Folie À Deux (Guasón 2), secuela de la aclamada versión de Joker dirigida por Todd Philips, le dejó anécdotas memorables a Joaquin Phoenix. En una entrevista reciente con Empire, el actor que encarna a Arthur Fleck contó cómo fue la reacción de su co-estrella, la famosa diva del pop Lady Gaga, al escucharlo cantar por primera vez.

Según narró a la revista, la vocalista que interpreta a Harley ‘Lee’ Quinzel se sobresaltó al oír a su compañero. “Sí me acuerdo que ella escupió su café la primera vez que canté, así que se sintió bien. Fue emocionante y me hizo sentir en confianza”, bromeó el actor.

En el tramo que abordará este filme, Arthur se encuentra internado en Arkham, esperando juicio por sus crímenes como Joker. Durante su estancia en el hospital psiquiátrico, la música se vuelve una parte esencial de su vida y de su relación con el personaje que está en manos de Lady Gaga.

Joaquin Phoenix recordó con humor que Lady Gaga "escupió su café" al escuchar su voz en una de las primeras escenas musicales de "Joker: Folie À Deux" (Warner Bros. Pictures)

La ‘Mother Monster’, cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta, no subestimó la complejidad de su papel y adaptó su técnica vocal para que se alineara con la personalidad de Harley.

En declaraciones previas a Empire, Gaga explicó cómo trató de establecer un contraste entre el recuerdo que el público tiene de su voz como artista de la vida real y el personaje de ficción. “En esta película estoy interpretando un rol. Trabajé mucho en mi forma de cantar para que proviniera de Lee, y no de mí como cantante”.

“Es algo completamente diferente a todo lo que he hecho antes. Soy una cantante entrenada, así que incluso mi respiración era diferente cuando cantaba como Lee”, agregó Gaga, quien participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024.

La música desempeñará un papel fundamental en la secuela, reflejando la vida interna y los sentimientos de Arthur Fleck (Warner Bros Pictures)

La cantautora también fue un pilar de apoyo para Phoenix. El actor recordó los consejos sencillos que le dio y le infundió calma cuando tenían que cantar juntos. “Gaga siempre me alentaba y me decía ‘Haz lo que sientes, está bien’. Para alguien que no es cantante profesional, puede ser un poco incómodo, pero también muy emocionante”, explicó.

El protagonista de Napoleón, sin embargo, precisó que su sonido al cantar también debía coincidir con la historia de Fleck. “Arthur creció escuchando a su madre tocar canciones en la radio. No es un cantante profesional y no debería sonar como uno. Debería sonar como alguien que canta en la ducha y empieza a improvisar”, añadió.

En la misma entrevista, el cineasta Todd Philipps describió al personaje central de esta adaptación y qué ha pasado en su vida tras los eventos de la primera película.

Lady Gaga trabajó intensamente en ajustar su técnica vocal para que su interpretación como Harley 'Lee' Quinzel se diferenciara significativamente de su identidad artística real (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

“Arthur claramente no es un genio del crimen. Nunca lo fue,” afirmó el director. “Arthur se ha convertido en un símbolo para la gente, un símbolo involuntario que ahora paga por los crímenes de la primera película, pero al mismo tiempo encuentra lo único que siempre quiso, que es el amor”.

El elenco de Joker: Folie À Deux también incluye a Catherine Keener, Brendan Gleeson y Zazie Beetz. Esta película se enmarca dentro de la iniciativa DC Elseworlds, separándose del nuevo universo que están desarrollando Peter Safran y James Gunn para DC Studios, por lo que sostiene una mayor libertad creativa para reinterpretar al famoso personaje de cómics.

El 23 de julio, Warner Bros compartió un nuevo tráiler oficial del largometraje ambientado en Ciudad Gótica. Su estreno en cines está programado para el 3 de octubre de 2024, luego de su primera proyección agendada para el Festival de Venecia.