La historia detrás de los cameos imposibles en “Deadpool & Wolverine”

La esperada película de superhéroes reúne a Deadpool (Ryan Reynolds) y Wolverine (Hugh Jackman) por primera vez dentro del Universo Cinematográfico de Marvel

Ryan Reynolds, quien ya ha sido inmortalizado por su papel como Wade Wilson, alias Deadpool, ha logrado lo que parecía imposible: reunir a un elenco de personajes del difuso pasado de Marvel en la película Deadpool & Wolverine. Los fanáticos se han visto sorprendidos y encantados por el regreso de actores que habían dado vida a memorables héroes y villanos hace más de dos décadas.

De tal manera, personajes que parecían haber quedado en el olvido han vuelto a la vida gracias al ingenio y perseverancia de Reynolds, quien también les ha brindado la oportunidad a ciertos actores de cerrar sus respectivas historias con los héroes y antihéroes a los que dieron vida.

¿Quiénes son y cómo se logró su participación en la nueva película del UCM?

Ryan Reynolds logró reunir a personajes icónicos del cine de superhéroes en "Deadpool & Wolverine", sorprendiendo a los fanáticos con cameos inesperados (Disney/Marvel Studios/20th Century Studios)

Wesley Snipes como Blade

La última vez que Wesley Snipes se puso en la piel de Blade fue en el año 2004. Luego de una trilogía siendo el famoso cazavampiros de Marvel (en ese entonces bajo el sello de New Line Cinema), el actor confesó que tuvo algunas conversaciones para volver en una cuarta entrega, pero finalmente la idea nunca prosperó. “Así que me resigné a que estaba pasando página, lo cual está bien”, recordó.

Snipes no cerró bien su última película con el estudio. La producción de Blade: Trinity —el tercer film del personaje— estuvo lleno de problemas: cambios abruptos y de último minuto en el guion, una demanda de 5 millones de dólares por pago incompleto de salario, y conflictos personales de Wesley con el director David S. Goyer. Pero entre todos esos desafortunados eventos hubo uno que tenía nombre y apellido: Ryan Reynolds.

En una entrevista con IGN, Reynolds confesó que durante el rodaje del film —donde da vida a Hannibal King, uno de los coprotagonistas — intentó hacer reír a Snipes múltiples veces, pero nunca logró su objetivo. Esto es porque el intérprete del cazavampiros optó por usar la actuación de método y, tal como su personaje lo haría, se mantuvo lejano a sus compañeros, por lo que esos chistes no le sentaron nada bien. “Nunca conocí a Wesley, sólo conocí a Blade”, recordó Ryan.

Wesley Snipes volvió a interpretar a Blade después de verse influenciado por una llamada inesperada de Ryan Reynolds (Marvel Studios/New Line Cinema)

Con tantos problemas detrás, parecía imposible que alguien tan profesional como Snipes siquiera pensara en volver a interpretar dicho personaje. Sin embargo, más de 20 años después de aquel primer film que le dio la fama mundial, una llamada entró en su celular: era Ryan Reynolds, quien previamente le había mandado un mensaje diciendo “Quiero hablar contigo”.

Originalmente, Snipes pensó que retomar su papel no tenía sentido debido al próximo reboot del personaje en el UCM con Mahershala Ali como el nuevo Blade. “No creía que fuera posible”, dijo Snipes sobre su regreso. “No creía que fuéramos capaces de llevarlo a cabo. No creía que Marvel estuviera interesado en ello, ni que Disney lo estuviera”, agregó el actor de 62 años.

“Pero cuando recibes una llamada de Ryan Reynolds de la nada después de 20 años, dices: ‘Está bien, tengo que responder esta llamada. Veamos de qué va esto’. Me contó la idea... Dijeron ‘sí’ y ‘adelante’. ‘Si tú te apuntas, nosotros también’. Y aquí estamos”, contó Snipes sobre su inesperado regreso, para el cual también tuvo que entrenar a fin de volver a ponerse en forma.

El actor dio vida al personaje por primera vez en 1998, dando paso a una trilogía cinematográfica que rondó alrededor del año 2000

Jennifer Garner como Elektra

Otro de los personajes que quedó en el limbo gracias a 20th Century Fox fue el de Elektra. Si bien la del UCM que apareció en la serie Daredevil de Netflix tuvo una buena aceptación en su momento, lo cierto es que la versión de Jennifer Garner tiene un lugar un tanto controversial en el colectivo mental de aquellos que vieron la era de los superhéroes del año 2000.

La última vez que el público vio a Elektra en la gran pantalla fue en 2005, donde fue protagonista de su propio film. Dos años antes, Garner le había dado vida al mismo personaje en Daredevil (2003) con Ben Affleck, de quien se enamoraría en la producción y se casaría posteriormente. Como bien se sabe, la pareja rompió en 2015 y completó su proceso de divorcio en 2018.

Al igual que Blade: Trinity, la producción de Elektra (2005) sufrió varios problemas durante su producción. Jennifer solo participó por obligaciones contractuales y el rodaje fue durante su pausa de la serie Alias. La producción fue apurada debido a restricciones de tiempo y presupuesto reducido de $43 millones. Director Rob Bowman enfrentó largas jornadas de trabajo y desafíos para mantener una calificación PG-13.

Jennifer Garner retomó su papel como Elektra, un personaje que no había aparecido en la gran pantalla desde 2005, logrando una esperada aparición y despedida en el UCM (20th Century Fox)

La película recaudó solo 12.8 millones en su primer fin de semana y terminó con un total de 24.4 millones en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los peores rendimientos para una película basada en Marvel Comics en ese entonces. El crítico Scott Mendelson culpó a “Elektra” por arruinar la carrera de Jennifer Garner y por frenar la idea de películas de superhéroes lideradas por mujeres durante una década.

En 2021, Garner declaró a The Hollywood Reporter que le hubiera gustado que Daredevil y Elektra, respaldadas por Fox, hubieran sido producidas por Kevin Feige como parte del Universo Cinematográfico Marvel. “Es una pena, sinceramente, porque una vez que Kevin tomó el control, todo cambió”, dijo la actriz, que recientemente quedó atascada en un ascensor de la Comic Con, evento en el que se presentó en el panel de Deadpool & Wolverine.

Finalmente, el deseo de Jennifer se hizo realidad gracias a Ryan Reynolds. En el film, Garner incluso tuvo la oportunidad de hacer una broma en referencia a su divorcio de Affleck. Cuando el grupo de héroes de Fox le revela a Deadpool que Daredevil murió, Wade Wilson le da sus condolencias a Elektra, a lo que ella responde con desdén: “Oh, está bien”.

La actriz estuvo esperando más de una hora para ser rescatada junto a otras personas

Channing Tatum como Gambito

El caso de Channing Tatum es más que una victoria para los fanáticos del personaje y los amantes de los X-Men. A diferencia de los demás actores que volvieron en esta película, Gambito es el único héroe que nunca llegó a tener su película y se quedó atascada en la preproducción, un hecho que afectó a Tatum en aquel entonces.

Hace nada menos que 10 años, en 2014, Tatum fue escogido para interpretar a Gambito en una película en solitario. Tanto el mutante como el actor compartían una conexión al ser ambos sureños. “Gambito es el único X-Men que siempre he amado... moriría por interpretarlo”, confesó Channing. Pero más tarde terminaría afrontando un casi interminable retraso que lo arrastraría durante una década.

Finalmente, Tatum explicó en 2023 las razones detrás de la cancelación del proyecto.

”Fue absorbida por Disney a través de Marvel cuando compraron Fox”. El actor, que ya se había preparado, admitió que para él “fue como perder a un amigo”, una frase que quedaría para el recuerdo, pero que más tarde el mismo Ryan Reynolds se encargaría de darle la vuelta, pues la aparición de Gambito en Deadpool & Wolverine ha sido una de las cosas más comentadas del film.

Channing Tatum finalmente debutó como Gambito, un proyecto que había sido retrasado desde 2014 y fue cancelado tras la comprar de Fox por parte de Disney (Fanart)

Tras el estreno, Channing agradeció por redes sociales a Ryan con dos imágenes de ambos, una antigua y otra reciente: “Estas fotos tienen casi 10 años de diferencia. Me senté entre el público cuando Ryan Reynolds mostró su primer vistazo de Deadpool 1 al mundo y creo que corrí de vuelta al escenario justo después y lo encontré y creo que sólo lo abracé y estaba como ‘¡Maldición, lo hiciste hombre!’.”.

“Es perfecto. Yo no lo conocía realmente en absoluto en ese entonces”, continuó. “Pero desde entonces puedo decir que casi nadie me ha apoyado más en esta industria que Ryan Reynolds. Pensé que había perdido a Gambito para siempre. Pero él luchó por mí y por Gambito. Le estaré en deuda probablemente para siempre. Porque no estoy seguro de cómo podría hacer algo que estuviera a la altura de lo que esto ha significado para mí. Te quiero amigo”, concluyó.

Tatum no exagera, pues la llegada de Gambito ha sido más que satisfactorio para los fanáticos y se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes respecto al film. No solo aparece con el traje original de los cómics y la aclamada serie animada, sino que tiene su característico acento inglés y francés.

Channing Tatum agradeció a Ryan Reynolds por redes sociales con imágenes de ambos, destacando la perseverancia de Reynolds para lograr su debut como Gambito (X/@channingtatum)

Dafne Keen como X-23

No se puede dejar de hablar de los X-Men sin mencionar a un personaje que cautivó con tan solo una aparición. Dafne Keen encantó al público en Logan (2017) con el rol de Laura (X-23), la pequeña mutante que por un experimento realizado con el ADN del protagonista termina siendo nada menos que la hija del propio Wolverine.

Keen dio vida al personaje cuando apenas era una niña de 11 años. Su interpretación fue completamente elogiada por la crítica, que en reiteradas ocasiones destacó la increíble química que tuvo con Hugh Jackman, que en ese entonces estaba dando el que supuestamente iba a ser su último paso como el personaje de las garras de adamantium.

Tras el final, donde Logan termina muriendo al salvar a Laura y su pequeño grupo de amigos mutantes, se habló respecto a una posible realización de la película en solitario de X-23. Sin embargo, al igual que Gambito, dicha posibilidad quedó anulada tras la compra de Fox por el gigante de Disney. La interpretación le valió un par de nominaciones y el amor de los fanáticos de los X-Men.

Dafne Keen regresó como X-23 tras su aclamado papel en "Logan", brindando una nostálgica química en pantalla junto a Hugh Jackman (REUTERS/Marvel Studios)

Por supuesto, si Ryan Reynolds traía de vuelta a Hugh Jackman en Deadpool & Wolverine, esta era la oportunidad perfecta para el regreso de Dafne como el personaje que le dio la fama mundial. Y así fue.

La actriz nacida en España, que también está en la serie del universo Star Wars The Acolyte, volvió al set y se reencontró con su viejo amigo.

Dafne relató con humor su reencuentro con Jackman durante una prueba de vestuario, recordando cómo corrió mientras tenía etiquetas colgando de su ropa. “Oh Dios mío, ¿eres tú?”, exclamó Jackman al reconocerla. La actriz también recordó la sorpresa del actor al notar su estatura, diciendo: “Oh Dios mío, estás tan alta”, a lo que ella respondió: “Bueno, no me has visto desde que tenía 12 años”.

En cuanto a la revelación de su participación en la película, inicialmente se intentó mantener en secreto (por lo que la actriz tuvo que mentir tal como hizo Andrew Garfield). Kevin Feige, presidente de Marvel, explicó que al principio se oponía a mostrar la aparición del personaje X-23 antes del estreno. Sin embargo, Disney y la propia Dafne Keen lo convencieron de reconsiderar su postura tras su revelación en el trailer final.

La actriz tuvo que mentir sobre su participación en la película de Marvel, la cual quedó confirmada tras el lanzamiento del trailer final, donde aparece como X-23.

Chris Evans como la Antorcha Humana

En 2022, Chris Evans dejó claro en una entrevista con Variety que no tenía planes de regresar al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Steve Rogers, el icónico Capitán América, luego del cierre que tuvo su personaje en Avengers: Endgame. Por supuesto, el ingenio de Reynolds le permitiría encontrar un vacío legal en dicha declaración para hacer volver al actor, pero no como el personaje que esperaba la audiencia.

Durante la escena de su cameo, en un primer vistazo, Evans luce una banda roja y blanca en su brazo, lo que llevó a muchos a pensar en un regreso como Capitán América. Deadpool, siempre ansioso por la emoción y el humor, anticipa el legendario grito de batalla “¡Vengadores, unidos!”. Sin embargo, en un giro inesperado, Evans exclama “¡Llamas a mí!”.

Chris Evans sorprendió a los fans al reaparecer como la Antorcha Humana, un rol que había interpretado por primera vez en "Los Cuatro Fantásticos" de 2005 (Disney Plus)

De tal manera, la película confirma su regreso no como Steve Rogers, sino como Johnny Storm, más conocido como la Antorcha Humana. El intérprete dio vida al personaje originalmente en la película de 2005 Los Cuatro Fantásticos y su secuela de 2007 Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, ambas distribuidas por 20th Century Fox.

Luego de una pelea en la que es derrotado por Pyro (Alexander Burton), el villano de la película X-Men (2000), Johnny finalmente es asesinado por la antagonista principal del film, Cassandra Nova (Emma Corrin). Esta, le quita por completo la piel del cuerpo y termina por deshacer su carne y huesos.

Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Pedro Pascal y Vanessa Kirby serán el nuevo grupo de "Los Cuatro Fantásticos" en el UCM (Reuters/David Swanson)

En el UCM, la siguiente interpretación de la Antorcha Humana será llevada a cabo por Joseph Quinn, conocido por su papel de Eddie Munson en Stranger Things. Quinn asumirá el icónico papel en la próxima película del cuarteto de superhéroes, un proyecto muy esperado que promete reintroducir a la primera familia de Marvel en el cine.