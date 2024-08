Ben Affleck y Jennifer Lopez ponen fin a su matrimonio: este fue el factor decisivo detrás de la ruptura

Ben Affleck y Jennifer Lopez decidieron poner fin a su matrimonio tras nuevas diferencias insalvables (REUTERS/Allison Dinner)

Ben Affleck y Jennifer Lopez decidieron poner fin a su matrimonio. Según fuentes cercanas a la pareja, los documentos de divorcio se presentarán antes de que termine el verano. Uno de los factores decisivos para esta separación parece haber sido la nueva línea de cócteles Delola de Lopez, lanzada en abril de 2023.

El proyecto de bebidas alcohólicas de Lopez fue considerado “insultante y peligroso” por Affleck, quien ha luchado contra el alcoholismo durante años. “La marca de bebidas alcohólicas de Lopez fue una de las cosas que colmó el vaso”, afirmó un amigo del actor al Daily Mail. Según esta fuente anónima, el hecho de que la cantante promocionara su amor por beber para “relajarse y soltarse” resultó ser una afrenta personal para el actor.

El lanzamiento de Delola parece haber marcado el inicio de los problemas en la pareja. “La campaña promocional de Lopez se vio como un insulto personal”, comentó otra fuente al tabloide británico. Affleck, quien ha estado en rehabilitación en múltiples ocasiones desde 2001, consideró esto como restregarle en la cara su adicción, lo que aumentó su malestar.

La nueva línea de cócteles de Lopez, Delola, fue un factor decisivo para la separación (AP/Ashley Landis)

La presión mediática hacia Ben Affleck

Además del conflicto por Delola, las diferencias en el estilo de vida llevaron a una serie de desacuerdos entre ellos. Mientras Ben Affleck prefería mantener una vida más privada, Jennifer Lopez buscaba una constante exposición mediática.

“Su obsesión con la fama se volvió demasiado para él”, afirmó un insider al Daily Mail, añadiendo que Lopez sentía la necesidad de ser fotografiada y adorada.

La presión mediática y las diferencias en el estilo de vida fueron razones clave en la ruptura (Backgrid/The Grosby Group)

Otra fuente de tensión fue la compra de una mansión en Beverly Hills valorada en USD 68 millones de dólares. Affleck consideró que la adquisición fue excesivamente cara y, según afirmaron fuentes cercanas a Daily Mail, “nunca se sintió como un hogar para él”.

Las discrepancias sobre decisiones financieras y estilo de vida habrían contribuido significativamente a la ruptura.

La compra de una mansión en Beverly Hills también generó tensiones significativas (IMP Features/The Grosby Group)

La decepción por el documental de Jennifer Lopez

El fracaso comercial del documental de J.Lo, This Is Me... Now: A Love Story, también tuvo su impacto en la relación. Ben Affleck se opuso al proyecto y se mostró molesto por la exposición pública de su vida privada.

“No quería que su historia de amor fuera contada de manera tan pública”, indicó una fuente al mismo diario.

La exposición pública de su vida privada en "This Is Me … Now: A Love Story", el experimento visual de Jennifer Lopez, molestó a Ben Affleck (Prime Video)

Recientemente, Affleck compró una casa en Los Ángeles valorada en USD 20,5 millones de dólares, cerca de su exesposa Jennifer Garner y sus hijos. Según información de ET, el actor se siente “esperanzado por el cambio” y busca facilitar la crianza compartida de sus hijos.

Por su parte, Jennifer Lopez celebró su cumpleaños 55 el mes pasado en Nueva York, rodeada de amigos y familiares. Según señaló una fuente al Daily Mail, la cantante está “haciendo todo lo posible por mantenerse positiva y enfocarse en las cosas buenas de su vida” en medio de los rumores de divorcio. Además, canceló su gira de verano, citando la necesidad de pasar tiempo con su familia y amigos.

La cantante celebró su cumpleaños 55 rodeada de amigos y familiares, enfocándose en lo positivo ante la ausencia de su marido (Instagram/@jlo/REUTERS/Mario Anzuoni)

La pareja, que se casó en Las Vegas en 2022 y realizó una segunda ceremonia en Georgia, no ha sido vista junta en semanas. Ambos están enfocados en sus hijos: los gemelos de 16 años de Lopez y los tres hijos de Affleck de 19, 15 y 12 años. Fuentes cercanas indican que los niños están manejando la situación de la mejor manera posible y que mantienen una relación cercana entre ellos.

Ben y Jennifer reavivaron su relación en 2021, casi dos décadas después de su primer compromiso en 2002. A pesar de los esfuerzos por reconciliarse en las últimas semanas, fuentes afirman que “los documentos de divorcio están finalizados, pero aún no se han presentado”. Se espera que la pareja emita un comunicado conjunto cuando se haga oficial la separación.