El día en que Michael Jackson dio un concierto privado para el polémico sultán de Brunéi

Al cumplir 50 años, el sultán Hassanal Bolkiah pagó una millonaria suma para que Michael Jackson hiciera dos conciertos en su país.

Una frase popular argumenta que “el dinero no compra la felicidad”; sin embargo, al ver las ostentosas fiestas organizadas por los personajes más acaudalados del planeta, no extrañaría cuestionar dicha premisa.

Este mes, el matrimonio de Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, y Radhika Merchant, fue catalogado como “la boda del año” con un coste superior a los 600 millones de dólares en detalles de lujo para agasajar a los novios. No se escatimó detalle alguno, ni siquiera la música, que estuvo a cargo de Justin Bieber, Luis Fonsi y otras estrellas de alto nivel.

Décadas atrás, el propio Michael Jackson, el famoso Rey del pop, también fue parte de una de las fiestas de cumpleaños más costosas de la historia: los cincuenta años del sultán de Brunéi Hassanal Bolkiah.

El controversial monarca, que todavía dirige la pequeña nación en la isla de Borneo, ostenta un patrimonio de 30 mil millones de dólares reportado en 2023. La fuente de tanta extravagancia: la riqueza petrolera de su territorio.

En 1996, el sultán organizó dos semanas de festejos cuyo costo ascendió a aproximadamente 27 millones de dólares (Shutterstock)

Cuando llegó al medio siglo de vida, en julio de 1996, el sultán organizó dos semanas de festejos en todo el territorio que le costó, según medios, alrededor de 27 millones de dólares.

Dicho presupuesto palidece al considerar las excentricidades de su imperio, como un palacio valorizado en 600 millones de dólares conocido como Istana Nurul Iman. La propiedad tiene el récord Guinness a la residencia palaciega más grande del mundo con un área de 50 acres y 1778 habitaciones.

Una presentación de lujo

En ese entonces, la estrella de la época era Michael Jackson. El cantante ya se había consagrado con exitosos discos en su repertorio, incluyendo Thriller (1982), el álbum más vendido de la historia.

Al llegar los noventa, el genio musical del artista seguía en alza y, con su inolvidable performance en el Super Bowl de 1993, no quedaba duda de su capacidad y magnetismo para conquistar a un público en vivo.

Michael Jackson recibió 17 millones de dólares por el concierto, cifra que hoy sería equivalente a más de 32 millones de dólares (Bill Nation/Sygma via Getty Images)

Justo antes de iniciar su History World Tour (que se convertiría en su gira de mayor recaudación), llegó la oferta de presentarse en Brunéi. Según consigna el South China Morning Post, el mandatario le pagó 17 millones de dólares al cantante de “Billie Jean” para realizar un multitudinario concierto en su territorio. Además, el músico realizó un show privado adicional para sus invitados más selectos, entre los que estuvo el Príncipe Carlos.

Al valor actual de la moneda, el monto que ganó el Rey del pop ascendería a más de USD 32 millones de dólares.

Asimismo, para albergar a los más de 60,000 espectadores que disfrutaron totalmente gratis del espectáculo, se construyó un anfiteatro ubicado en el famoso Jerudong Park. Ese recinto fue ofrecido como un regalo a la comunidad.

El evento fue nombrado “Royal Concert” y se llevó a cabo el 16 de julio de 1996. Aunque nunca fue transmitido en televisión, el concierto fue grabado en el entonces novedoso VHS para los coleccionistas y, posteriormente, filtrado en Internet.

Alrededor de 60,000 personas asistieron gratuitamente al espectáculo que se realizó en el anfiteatro Jerudong Park (Bill Nation/Sygma via Getty Images)

¿Qué cantó Michael Jackson en el show?

El concierto de Brunéi se preparó con elementos de la gira anterior, el Dangerous World Tour, considerando que se quería guardar en secreto toda la parafernalia que el artista alistaba para el inminente tour HIStory.

En el metraje del show —que ahora es de fácil acceso en la red— se registró un setlist de 16 canciones. El público estalló en gritos apenas apareció Michael para abrir la noche con el vibrante ritmo de “Jam”. Otro emotivo momento se vivió cuando el Rey del Pop cantó un medley de los Jackson 5 y se arrodilló conmovido antes de dar paso a sus éxitos “Thriller”, “Billie Jean”, “The Way You Make Me Feel” y “Beat It”.

El show que llevó Michael Jackson tuvo varios elementos de la gira "Dangerous" (Bill Nation/Sygma via Getty Images)

Los asistentes al Royal Concert también fueron testigos de una de las primeras interpretaciones en vivo de “You Are Not Alone” y “Earth Song”.

“Esta clase de cosas nunca pasan en Brunéi”, dijo un entusiasmado fanático de 18 años en una nota de la época de la Associated Press.

Sin embargo, el futuro se tornaría sombrío en dicho país solo algunos años después.

Boicoteado por Hollywood

El Brunéi gobernado por Hassanal Bolkiah está lejos de ser un paraíso. Si bien las vastas reservas petroleras financian beneficios sociales, salud y educación a sus habitantes, el régimen del monarca que ascendió al trono en 1967 se caracteriza por políticas represivas y una severa limitación en la libertad de prensa.

En 2014, Bolkiah decidió implementar la sharía en Brunéi, creando un sistema legal dual que incluye tanto la ley islámica como las leyes comunes. La primera fase de su puesta en vigor se centró en crímenes sancionables con prisiones y multas.

La segunda fase disponía castigos mucho más extremos, como la lapidación para “sancionar” las relaciones homosexuales y el adulterio.

En 2014, el sultán comenzó a implementar la sharía, causando condena internacional y llamados a boicotear sus propiedades en Hollywood (OLIVIA HARRIS)

La comunidad internacional reaccionó en contra de las intenciones del sultán. Ese año, la Human Rights Campaign, grupo defensor de la comunidad LGBTI+ en los Estados Unidos, envió una carta pública convocando a boicotear las propiedades que Bolkiah tenía en Hollywood a través de la firma Dorchester Collection. Entre ellas se mencionó a los exclusivos Beverly Hill Hotel y el Hotel Bel-Air.

El tema resurgió en abril de 2019, fecha en que el segundo paquete de normas (el que incluía la pena de muerte) entró en vigor por casi un mes. Afortunadamente, el gobierno dio marcha atrás en mayo de ese año ante la fuerte presión de celebridades —como George Clooney y Elton John— y organismos defensores de los derechos humanos.

Denuncias contra el sultán de Brunei

Sin embargo, en contraste a las estrictas leyes que promueve Bolkiah, su estilo de vida ha registrado una serie de excesos, empezando por el aspecto más básico que prohíbe la ley islámica: el consumo de alcohol.

Aunque él impone un código moral restrictivo, el estilo de vida del sultan ha sido objeto de controversia y denuncias, incluyendo acusaciones de abuso y manejo licencioso en su palacio (Archivo)

En ese sentido, Hassanal Bolkiah también ha sido objeto de varias denuncias de abuso en el pasado. Jilliam Lauren, autora de Some Girls: My Life in a Harem, relató en su libro cómo fue reclutada a los 18 años para formar parte del harén de la familia real de Brunéi, donde fue testigo de la vida licenciosa del sultán y las orgías que se fomentaban en ese lugar.

Asimismo, a finales de la década de los noventa, la ex Miss Estados Unidos Shannon Marketic intentó demandar al sultán y su hermano por haberla sometido a supuestos abusos sexuales después de ser contratada como modelo para promocionar el país. El monarca lo negó todo y no fue procesado al tener inmunidad como jefe de Estado.