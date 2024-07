Qué dice la crítica de “Longlegs”, la nueva película de Nicolas Cage

A Lee Harker, una nueva y talentosa agente del FBI, le han asignado un caso sin resolver de un asesino en serie (Neon)

La película de terror Longlegs, dirigida por Osgood Perkins y protagonizada por Maika Monroe y Nicolas Cage, es uno de los estrenos más destacados de 2024. La producción ha capturado la atención del público y la crítica especializada, gracias a su mezcla de thriller policial y horror sobrenatural.

La trama sigue a Lee Harker (Maika Monroe), una agente novata del FBI con habilidades psíquicas, que busca resolver una serie de asesinatos familiares aparentemente inexplicables. El antagonista, conocido como Longlegs y encarnado por Nicolas Cage, induce a los padres a asesinar a sus familias sin dejar rastro de su presencia en las escenas del crimen.

La película, que se divide en tres capítulos y tiene una duración de 101 minutos, fue descrita como “una atmósfera de tensión constante”.

Nicolas Cage da vida a Longlegs, un aterrador personaje, en el film (Neon)

La estrategia de marketing de la distribuidora Neon, reconocida por su éxito con Anatomía de una caída e Inmaculada, fue ocultar del aspecto del personaje de Nicolas Cage hasta el estreno en cines el 12 de julio. Esta táctica, que implicó el uso de teasers enigmáticos y el encubrimiento del rostro del actor, ha sido clave para generar anticipación en la audiencia.

En cuanto a la recepción crítica, Longlegs ha obtenido una respuesta mayoritariamente positiva. Según Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 88% de aprobación basada en 40 reseñas, mientras que la audiencia le otorgó un 69%.

Maika Monroe interpreta a una agente del FBI con habilidades psíquicas en "Longlegs" (Neon)

David Ehrlich de IndieWire opinó que “aterradora en lo abstracto, incluso cuando se vuelve cada vez más absurda de ver, Longlegs se desliza en ese espacio liminal entre las pesadillas infantiles y las practicidades adultas”. David Rooney de The Hollywood Reporter destacó: “Tiene un ritmo tenso, haciendo un uso hábil de los cambios en la relación de aspecto entre pasado y presente y de una música inquietante”.

Dentro de la opinión crítica, hay voces que indican que la película no necesariamente rompe nuevos paradigmas. David Fear de Rolling Stone consideró que Longlegs no aborda un “nuevo terreno”. “Sin embargo, está decidida a labrar esa tierra maldita en nombre de su propia cosecha podrida”, escribió.

La película, dirigida por Osgood Perkins, se estrena el 12 de julio (Neon)

No todas las críticas son entusiastas. Benjamin Lee de The Guardian afirmó que “este no es el primer intento de Perkins, pero es su mayor apuesta y, en última instancia, su tropiezo más torpe, una mezcla de ideas y trucos que no pueden ser forzados a parecerse a un todo”.

A pesar de algunas críticas mixtas, muchos resaltan las cualidades del elenco. Sophie Butcher de Empire Magazine elogió las actuaciones, señalando: “Una conmoción escalofriante, con una notable transformación de Nicolas Cage y un recordatorio de la calidad estelar de Maika Monroe. Sumérgete en su oscuridad demoníaca para una experiencia cinematográfica de horror singular y sensorial”.

Críticos elogian la transformación de Nicolas Cage y la actuación de Maika Monroe (REUTERS/Mario Anzuoni)

La reacción de Maika Monroe al personaje de Nicolas Cage

En una entrevista con The Guardian, la actriz Maika Monroe compartió detalles sobre el proceso de filmación. Mencionó que no conoció a Nicolas Cage caracterizado como Longlegs hasta el último día de rodaje del actor.

“Oz quería mantenernos completamente separados”, explicó Monroe. “Nadie me mostró fotos de él. Oz quería que fuera una sorpresa completa para esa escena cuando interactuamos por primera vez”.

La atmósfera de tensión constante es uno de los principales atractivos de "Longlegs" (Neon)

Monroe también elogió el guion, diciendo: “Cuando leí esto por primera vez, estaba tan obsesionada con el mundo. No había tenido una reacción tan visceral a un guion en mucho tiempo. Este fue uno de esos proyectos en los que dije: ‘Necesito hacer esto’”.

Además, describió su experiencia al ver a Cage caracterizado: “Fue una locura. Fue absolutamente una locura. Como sabes, se transformó completamente. No hay rastro de Nic ahí, su voz, sus gestos. Estaba en el personaje, y es un personaje muy perturbador”.

Longlegs llegó a los cines de Estados Unidos y se espera su próximo lanzamiento en América Latina.