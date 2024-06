Estrellas de OnlyFans celebraron su boda con una ceremonia nudista

La pareja de OnlyFans celebró su boda con una ceremonia y fiesta con amigos de la industria del cine para adultos (Luiza Marcato)

Una pareja de adultos que trabajan generando contenido para OnlyFans ha decidido celebrar su boda de una manera poco convencional y ha respondido a las críticas que han recibido por posar desnudos junto a sus damas de honor y padrinos. Luiza Marcato, una influencer brasileña, y su esposo, Máximo García, de España, contrajeron matrimonio oficialmente este mes en una ceremonia ante un pastor en la oficina del registro civil en São Paulo, Brasil, según informó el Daily Mail.

Tras intercambiar votos y anillos, la pareja organizó una segunda ceremonia en la casa de García, a la que asistieron miembros de la industria del cine para adultos y modelos. Durante esta celebración, los asistentes disfrutaron de una cena y una fiesta nudista, en la que algunos grabaron escenas subidas de tono después del evento nupcial.

Según detalló G1, la pareja optó por no casarse en una iglesia porque no creían en ese tipo de ceremonias. “Es nuestro estilo de vida, no hay necesidad de tener una ceremonia tradicional, en iglesia ni nada de eso. No es nuestra realidad. Nos conocimos en este ambiente de adultos, es nuestro mundo”, explicó García.

Una pareja de influencers decidió celebrar su unión posando desnudos con sus invitados en su boda en São Paulo (Luiza Marcato)

Las críticas no se hicieron esperar cuando Marcato y García compartieron fotos sin ropa del novio besando a la novia. En las imágenes, los dos padrinos de García aparecen en ropa interior, rodeados de tres damas de honor desnudas.

La pareja orgumentó que su celebración fue un reflejo de quiénes son y el entorno en el que viven. “No somos celosos, nos amamos y somos liberales. Estamos en nuestra mejor etapa, felices y juntos”, comentó Marcato.

Luiza Marcato y Máximo García defendieron su estilo de vida tras recibir críticas por su boda poco convencional (Luiza Marcato)

Durante el pasado mayo, Marcato organizó una despedida de soltero para García en Río de Janeiro con 15 amigas. Esos videos se viralizaron en internet y también terminaron en sitios web para adultos, donde se vio la intimidad de la celebración.

A pesar de la controversia, la pareja aseguró no prestar atención a las opiniones negativas y se mostró firme en su decisión de vivir según sus propias reglas. “Hicimos la boda a nuestra manera. Nos conocimos en el porno, nuestros amigos son del porno, vivimos en ese mundo. ¿Por qué sería diferente?”, afirmó García. Añadió que su elección no busca faltar el respeto a las tradiciones, sino más bien respetar su esencia y felicidad. “Al fin y al cabo, la felicidad incomoda, ¿verdad?”, remarcó.

El influencer español Máximo García asegura que no pretende faltar el respeto a las tradiciones con su boda (Máximo García)

Frente a la ola de críticas, García indicó que ya ni lee los comentarios negativos y se alegra del éxito financiero que su estilo de vida les ha brindado. “Mientras ellos critican, gano USD 55.000 por mes. Ahora tengo una esposa maravillosa, una relación real, sin mentiras ni secretos, a nuestra manera, y estoy construyendo mi vida y mi riqueza. No es falta de respeto al ritual en sí. Al contrario, es respeto por nuestra esencia, por quiénes realmente somos”, concluyó García.

El duro pasado de Luiza Marcato

Luiza Marcato ha logrado consolidarse como una de las figuras más visitadas en OnlyFans. Comenzó a vender fotos desnuda hace cuatro años mientras aún estaba casada y gracias a la plataforma decidió separarse de su relación abusiva. En ese momento, sus ingresos eran escasos, y la decisión de invertir en su carrera como modelo le permitió obtener la independencia financiera que necesitaba.

La modelo brasileña Luiza Marcato dejó una relación abusiva y encontró éxito en OnlyFans (Luiza Marcato)

Marcato relató los abusos físicos y psicológicos que sufrió a manos de su exmarido, quien la golpeaba, perseguía, menospreciaba y amenazaba constantemente. La situación llegó a un punto crítico cuando su agresor le puso un cuchillo en el cuello, lo que la motivó a pedir el divorcio y buscar la protección de la policía. Hoy en día, su expareja enfrenta cuatro juicios por estos actos de violencia. Esta experiencia impulsó a Marcato a dedicarse plenamente a OnlyFans, donde encontró una vía para su libertad económica.

En una nueva etapa de su vida, Marcato celebra su éxito en internet y aspira a convertirse en la modelo número uno de OnlyFans a nivel mundial. Para lograrlo, apuesta por colaboraciones con otras modelos populares en Brasil y producciones temáticas innovadoras que capturan la atención de sus seguidores.