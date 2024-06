“Hará llorar a los fans”: David Henrie y Selena Gomez David revelaron detalles sobre su reencuentro en la nueva serie “Los hechiceros de Waverly Place”

La secuela de "Los hechiceros de Waverly Place" retoma la historia de los hermanos Russo. (Créditos: Disney+)

Si el cronograma se cumple sin problemas, este 2024 se estrenará la esperada secuela de Los hechiceros de Waverly Place, la popular serie de comedia que protagonizó Selena Gomez entre el 2007 y el 2012. El regreso de la ficción juvenil de magia promete estar cargado de emotividad, según David Henrie, actor que encarna a Justin Russo, personaje que ahora será el centro de la historia titulada Wizards Beyond Waverly Place.

En una entrevista con Us Weekly, Henrie no dudó en ampliar detalles de su reunión con su hermana en la ficción. “Fue increíble. No queríamos que terminara”, declaró a la publicación estadounidense. “Ella es genial, su rápido ingenio se ha fortalecido con los años”, describió.

El reencuentro se produce más de una década después de que la serie original terminara luego de cuatro exitosas temporadas. Su elenco asegura que esta nueva ficción dejará satisfechos a los fanáticos.

La secuela se centra en Justin Russo, quien intenta vivir una vida mortal con su esposa y sus hijos. La aparente estabilidad se ve interrumpida cuando Alex trae a su hogar a Billie, una joven y poderosa hechicera interpretada por Janice LeAnn Brown, en busca de ayuda. Justin, quien ha perdido sus poderes, acepta convertirse en el mentor de Billie, con todos los contratiempos que ello implica.

La secuela, titulada "Wizards Beyond Waverly Place", está programada para estrenarse en 2024. (Créditos: Disney)

Henrie señaló que, a pesar del tiempo que ha pasado desde la conclusión de la serie original, la química entre él y Gomez sigue intacta.

“No parecía que hubiéramos dejado de vernos”, dijo sobre su trabajo en pantalla. “Tenemos un par de escenas que creo que harán llorar a los fans originales del show; son realmente emotivas y salieron muy bien. Estoy ansioso de que las vean”.

Aunque Jake T. Austin —quien encarnaba a su hermano menor Max— todavía no ha confirmado su presencia en el proyecto, otros miembros del elenco original estarán de vuelta.

Maria Canals-Barrera y David DeLuise, quienes dieron vida a los padres de los Russo, aparecerán en la nueva serie. “Fue una alegría”, comentó Henrie sobre filmar nuevamente con DeLuise. “Y espero tener a todos durante la duración del show. Si depende de mí, será con la mayor frecuencia posible porque son una adición maravillosa”.

Pero además de los antiguos personajes, habrá rostros nuevos en la historia, como Max Matenko como Milo, el hijo menor de Justin; Alkaio Thiele como Roman, el hijo mayor; y Mimi Gianopulos como Giada, la esposa de Justin.

Henrie destacó que algunos miembros del elenco original, como Maria Canals-Barrera y David DeLuise, regresarán para la secuela. (Créditos: Instagram/daviddeluise)

“Este nuevo reparto es realmente, realmente talentoso. Mi objetivo es recrear el espíritu del show original, para que cualquiera pueda verlo y decir, “Esto es Los hechiceros”. Tiene sus temas, sus valores, su mundo y su comedia’”, dijo un entusiasmado David Henrie sobre la secuela.

La vida personal de Henrie tiene un paralelismo con el personaje de Justin en esta nueva producción. Casado con Maria Cahill y padre de tres hijos, el actor insertó su experiencia paternal a la narrativa de Wizards Beyond Waverly Place. “Justin ama ser padre. Trabaja en una escuela y le encanta”, compartió el actor.

La serie también explorará cómo y por qué el hermano mayor de Alex perdió sus poderes, un misterio que intrigará a los espectadores. “Renunciar a esas habilidades mágicas puede haber sido o no contra su voluntad”, adelantó Henrie.

La producción de Wizards Beyond Waverly Place comenzó en abril, y se espera que la serie se estrene este año por Disney+. El episodio piloto fue escrito por Jed Elinoff y Scott Thomas, quienes también son productores ejecutivos junto a Gomez, Henrie y Gary Marsh.