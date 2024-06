Tras una fallida audición para “Friends”, este actor encontró la fama a los 72 años: “Abbott Elementary me cambió la vida”

El conserje interpretado por William Stanford Davis se convirtió en personaje regular de "Abbott Elementary" en el 2022. (Créditos: ABC/Disney)

A finales de los noventa, William Stanford Davis esperaba muy optimista el resultado de su audición para la icónica serie Friends. Según contó a Rolling Stone, estaba tan confiado en su prueba que pensó que lo llamarían para contratarlo para el breve rol al que postulaba. Sin embargo, la respuesta fue demoledora. Un comentario así podría haberle quitado el ánimo a cualquiera.

“Me dijeron que cambiara de oficio, que tal vez debería volver a ser teleoperador”, reveló Davis a la revista. “Me quedé en shock”.

Sin embargo, este revés impulsó a Davis a redoblar sus esfuerzos y a perfeccionar su oficio. “Eso fue como un fuego para mí. No iba a dejar que nadie dijera algo así sobre mi trabajo nunca más”, compartió en otra entrevista con The Hollywood Reporter.

Esta es una de las muestras de persistencia de William, quien finalmente encontró la fama a los 72 años. La serie que cambió su vida es Abbott Elementary, una aclamada comedia nominada al Emmy en la que interpreta al Sr. Johnson, el conserje de la escuela.

William Stanford Davis contó que tuvo una desastrosa audición para Friends en los 90s. Ahora, da vida a un personaje querido por los espectadores en "Abbott Elementary". (Créditos: ABC/Disney)

Persistencia y determinación

Como revela en sus entrevistas, él se mudó a Los Ángeles en 1984 con la firme convicción de convertirse en actor profesional. Su carrera desde entonces fue una sucesión de pequeños roles en telenovelas como The Bold and the Beautiful y Passions, y apariciones en series como Ally McBeal y Ray Donovan.

En todo ese tiempo, nunca dejó de perseguir su sueño de obtener un papel regular en una serie de televisión.

“Aprendes a vivir con personajes recurrentes”, expresa Davis. “Estás trabajando, te ingresa dinero, puedes pagar tus cuentas... Pero algo en [Abbott] se sentía diferente. Cuando me hicieron permanente en la serie, la sensación fue increíble. Mi esposa y yo lloramos de alegría”, dijo en Rolling Stone.

A pesar de que un agente le sugirió dejar la actuación, Davis persistió y perfeccionó su oficio, logrando finalmente su sueño. (Créditos: REUTERS/Mike Blake)

La oportunidad de formar parte de Abbott Elementary marcó un antes y un después en la vida de Davis. En la sitcom creada por Quinta Brunson, Davis da vida al Sr. Johnson, un conserje de la escuela primaria ficticia Williard R. Abbott en Filadelfia. El personaje, que combina humor y profundidad, conectó con el público y adquiere aún más importancia en la tercera temporada.

“Quinta, no solo has cambiado mi vida, has cambiado el futuro de mi familia”, afirmó emocionado en The Hollywood Reporter. “Cambió el futuro de todos los que están a mi alrededor de una manera muy personal”.

Los secretos del conserje

El Sr. Johnson tiene un enganche particular con los espectadores de Abbott Elementary. La ficción presenta al personaje con humor, pero además le asigna una historia particular. Hay astucia y humanidad en la interpretación de Davis, que dice haberse inspirado en los conserjes que conoció durante su propia experiencia en el salón de clases.

William Stanford Davis agradeció a Quinta Brunson por el rol y la serie que cambió su vida. (Créditos: ABC/Disney)

No solo se encargan de la limpieza de la escuela. “Sabían todo. Sabían qué niños estaban fumando en el baño de los chicos. Sabían qué niños estaban haciendo travesuras. Ese es el Sr. Johnson. Tiene ojos en todos lados”, explicó a Rolling Stone.

“Lo veremos convertirse en una parte más grande del programa. Este hombre ha estado por todo el mundo y veremos un poco sobre su educación y su conocimiento. No es un mero teórico de la conspiración —aunque es muy enigmático— pero tiene una gran cantidad de conocimientos”, comentó.

Tras el final de la temporada 3, el actor mencionó la recepción que ha tenido Abbott Elementary en conserjes y profesores de la vida real. Sobre todo, porque resalta una problemática sobre el salario y el financiamiento de las escuelas públicas. “Les encanta que se haya dado visibilidad a lo que hacen. Y me tomo muy en serio este punto. Hay que pagar a los profesores”, dijo a los medios.

En febrero del 2024, la comedia fue renovada para una cuarta entrega. En América Latina, se pueden encontrar las dos primeras temporadas en la plataforma Star+.

