Una nueva película de “Los juegos del hambre” abordará el doloroso pasado de Haymitch

"Sunrise on the Reaping" se convertirá en la sexta película de la franquicia distópica (Créditos: Lionsgate)

Llueven las buenas noticias para los fanáticos de Los juegos del hambre. Este jueves, la novelista Suzanne Collins anunció la llegada de un nuevo libro ambientado en el universo de Panem y su terrible certamen de supervivencia. La precuela, titulada The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, no solo arribará a las estanterías en menos de un año; sino además tendrá adaptación cinematográfica al igual que sus predecesoras.

Medios extranjeros recogen los planes de Lionsgate para continuar expandiendo la franquicia que tuvo un exitoso regreso con Balada de pájaros cantores y serpientes, precuela que recorrió las salas de cine en 2023.

Hasta el momento, la productora tiene los ojos en Francis Lawrence para dirigir la nueva entrega. El cineasta ya ha trabajado en la saga —al mando de cuatro películas de esta— en colaboración con el guionista Michael Arndt y la productora Nina Jacobson. Su visión ha delineado la adaptación de la historia principal de Katniss, y luego volvió a la franquicia en el filme que narraba el pasado del presidente Snow.

Suzanne Collins publicará el nuevo libro de "Los juegos del hambre" en marzo del 2025 (Créditos: EFE/Cena Allison)

Por lo temprano del anuncio, no hay datos sobre el posible reparto; pero el periodo que cubrirá esta nueva película ha despertado el entusiasmo de los seguidores de la ficción distópica.

¿De qué tratará “Sunrise on the Reaping”?

Collins y Scholastic comunicaron que el nuevo libro estará ambientado en la edición 50 de los Juegos del Hambre, que también es conocido como el segundo Quarter Quell o segundo Vasallaje de los 25.

Según el universo de la franquicia, estos juegos eran diferentes a los habituales porque se hacían cambios en las reglas de la cosecha. Por ejemplo, para el segundo Vasallaje participaron 48 tributos en lugar de 24.

“El Segundo Quarter Quell es legendario y su recuerdo se proyecta a la historia de los Juegos, incluso en la época de Katniss Everdeen, un cuarto de siglo después. Al igual que los fans de todo el mundo, esperamos con impaciencia este emocionante regreso a Panem”, declaró Adam Fogelson, presidente de la división de películas de Lionsgate, que además elogió la prosa de la escritora estadounidense.

La nueva entrega está ambientada en el segundo Vasallaje de los veinticinco. Esa fue la edición de los juegos que ganó Haymitch Abernathy en su juventud (Créditos: Lionsgate)

“Suzanne Collins es una narradora magistral y nuestra estrella creativa. No podríamos ser más afortunados de contar con la guía y la confianza de una colaboradora cuyo talento e imaginación son tan constantemente brillantes”, agregó.

A través de este libro y su respectiva película, Collins revelará más detalles sobre la juventud de Haymitch Abernathy, quien luego se convierte en mentor de Katniss y Peeta durante los septuagésimo cuarto Juegos del Hambre.

Haymitch fue tributo del segundo Quarter Quell y el único ganador oficial del distrito 12 por varios años. Sin embargo, su paso por los juegos trajo una estela de dolor y sufrimiento, recuerdos que compartió brevemente con Everdeen y Mellark. El mencionado personaje fue interpretado por Woody Harrelson en la taquillera franquicia que llegó a recaudar más de 3 mil millones de dólares a nivel global.

El libro y la película profundizarán en la historia de Haymitch Abernathy, quien fue mentor de Katniss y Peeta. (Créditos: Lionsgate)

En un comunicado, Collins explicó: “Me inspiré en la idea de David Hume sobre la sumisión implícita y, en sus palabras, por ‘la facilidad con que la mayoría es gobernada por unos pocos’”.

“Esta historia también se prestaba a una inmersión más profunda en el uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta ‘¿Real o no real?’ me parece cada día más apremiante”, agregó.

Sunrise on the Reaping será publicado en versiones impresa, digital y audiolibro el 18 de marzo de 2025 para el público angloparlante. Asimismo, Lionsgate planea estrenar la película en noviembre de 2026.

La primera entrega de Los juegos del hambre fue protagonizada en 2012 por Jennifer Lawrence en el rol de Katniss Everdeen y Josh Hutcherson como Peeta Mellark. La ficción retrata una versión distópica de América en la que el Capitolio y sus autoridades ejercen control a los distritos vencidos en la guerra. Uno de sus principales instrumentos es la celebración anual de unos juegos de supervivencia en el que 24 tributos adolescentes luchan a morir, hasta que solo uno quede en pie.