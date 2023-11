“Balada de pájaros cantores y serpientes” conquista la taquilla pero no supera a “Los juegos del hambre”

La película se desarrolla 64 años antes de que Katniss Everdeen se ofreciera voluntaria como tributo, y décadas antes de que Coriolanus Snow se convirtiera en el tiránico presidente de Panem. (Lionsgate)

Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) se acerca a la cifra de 100 millones de dólares a nivel mundial luego de tres días desde su estreno. Con ventas que incluyen 44 millones de dólares en Norteamérica y 54,5 millones de dólares internacionalmente, la película logró liderar la cartelera, aunque no alcanzó a revivir el apogeo de la franquicia original que elevó a la fama a Jennifer Lawrence y recaudó colectivamente 3 mil millones de dólares en todo el mundo.

Las primeras cuatro entregas de Hunger Games, lanzadas entre 2012 y 2015, generaron al menos 100 millones de dólares en cines norteamericanos y entre 200 y 300 millones de dólares globalmente durante sus respectivos fines de semana de apertura. No cabe duda, entonces, que el fenómeno no se vivió al mismo nivel, pero permanece el interés en los contenidos derivados de la saga literaria creada por Suzanne Collins.

La precuela aspira a renovar la fiebre de "Los juegos del hambre" en las salas de cine. (Créditos: Lionsgate)

Adam Fogelson, vicepresidente del grupo de películas de Lionsgate, se mostró satisfecho con los resultados, destacando que “será un gran resultado comercial para el estudio”. Los analistas consideran que la precuela se encuentra bien posicionada en términos financieros durante su proyección en pantalla grande. Su costo de producción fue de 100 millones de dólares, más que Los juegos del hambre (que costó 78 millones en hacerse), pero sustancialmente menos que las tres secuelas.

El largometraje introduce a un nuevo elenco con Rachel Zegler y Tom Blyth como los protagonistas, basándose en la novela de 2020 de Collins. La historia sigue a Coriolanus Snow en su juventud, antes de convertirse en el tirano líder de Panem, y en la tributo del Distrito 12, Lucy Gray Baird. Las críticas han sido mixtas y la aceptación del público parece ser más positiva que la de los críticos.

Coriolanus Snow y Lucy Gray Baird, nuevos personajes que exploran los inicios oscuros de Panem. (Créditos: Lionsgate)

Balada de pájaros cantores y serpientes se lanzó como una película independiente dentro de este universo, sin embargo, Fogelson ha sugerido que podrían surgir más historias de Panem. Esta producción podría constituir el inicio de una nueva trilogía para Lionsgate, y según se desempeñen las recaudaciones durante el Día de Acción de Gracias y en las taquillas internacionales, se definirá el regreso al universo de Panem. La acogida internacional hasta ahora ha sido ligeramente más fuerte en comparación con Norteamérica, siendo los mercados clave el Reino Unido, Alemania, China, Francia y México.

La competencia con otras películas de la cartelera

En comparación, The Marvels ha enfrentado resultados decepcionantes, con ventas de entradas que disminuyeron en un 79% en su segundo fin de semana. Por su parte, Trolls 3: se armó la banda logró una sólida apertura, con 31,7 millones de dólares en América del Norte para un total global de 108 millones de dólares. Por otro lado, el título de terror para adultos, Viernes negro, dirigido por Eli Roth y protagonizado por Patrick Dempsey, abrió con 12,6 millones a nivel mundial.

El desempeño moderado en taquilla evidencia la dificultad de capturar la magia de las películas originales. (Créditos: Lionsgate)

Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes llegó a los cines de América Latina el pasado 16 de noviembre.