“Papá por siempre”: la adorable anécdota de Lisa Jakub con Robin Williams cuando fue expulsada del colegio

La actriz que interpretó a la hija mayor de Robin Williams en "Papá por siempre", recordó con cariño al actor que falleció en 2014 (Créditos: 20th Century Fox)

Una nueva anécdota detrás de cámaras de la icónica comedia Papá por siempre subraya la generosidad del recordado actor Robin Williams. Lisa Jakub, quien interpretó a la hija mayor, Lydia Hillard, en la película, compartió recientemente cómo el famoso artista intervino a su favor durante un difícil momento personal relacionado con sus estudios.

Este relato fue uno de los momentos destacados compartidos por Jakub en el podcast “Brotherly Love”, donde se reunió con otros actores del filme de 1993, como Mara Wilson y Matthew Lawrence.

Según contó Lisa, ella intentaba mantener al día su educación mientras cultivaba una carrera como actriz adolescente. El rodaje de Papá por siempre, que tomó cuatro meses, implicó un esfuerzo adicional en el que llegó a un acuerdo con su escuela en Canadá. Aunque se ausentó físicamente de las aulas, había intentado mantenerse al día con sus estudios enviando y recibiendo tareas por correo en un sistema “pre-internet”.

Robin Williams escribió una carta al director de la escuela de Jakub, pidiendo reconsiderar su expulsión y apoyar su educación. (Créditos: 20th Century Fox)

“Llevábamos un par de meses de rodaje y mi escuela en Canadá me envió una nota diciendo: ‘Esto ya no funciona. No vuelvas.”, relató Jakub a sus colegas. “Yo quedé devastada”.

Para la actriz, ir al colegio tenía un significado particular. Explica que ello le “rompió el corazón” porque “a sabes, yo tenía esta vida que era muy inusual y que era la única cosa normal”.

Robin Williams, al ver el impacto emocional que esta situación tuvo en su hija en la ficción, decidió actuar. Escribió una carta al director de la escuela secundaria, en un intento por hacer que reconsideraran su postura. En la carta, Williams destacó la importancia de apoyar a Jakub en su esfuerzo por equilibrar su carrera actoral con su educación.

“Robin vio que estaba triste y escribió a mi colegio”, recordó Jakub. A pesar de este gesto, la autoridad de la escuela no revirtió la decisión. “Este director recibió la carta, la enmarcó, la puso en la oficina y no me pidió que volviera... ¡Increíble!”, concluyó.

Los actores de "Papá por siempre" se reunieron recientemente, compartiendo anécdotas y reforzando su vínculo fraternal (Instagram/@marawilson)

Esta no fue la única vez que Williams extendió su mano amiga a los jóvenes actores del set. Lawrence también compartió que Robin le ayudó con una carta de recomendación para la Universidad del Sur de California, lo que destacó aún más el carácter altruista de Williams más allá de su rol en pantalla.

Papá por siempre (Mrs. Doubtfire), estrenada en 1993, se convirtió rápidamente en un clásico cinematográfico al contar la historia de Daniel Hillard (Robin Williams), un actor de voz desempleado que tras un divorcio difícil, encuentra una manera peculiar de estar cerca de sus hijos: transformándose en la niñera británica Mrs. Doubtfire.

La película brilló por su guion ingenioso y excelentes actuaciones, especialmente la de Williams, quien logró capturar la complejidad emocional y cómica del personaje. A través de risas y momentos emotivos, el filme presenta temas como la familia, el impacto del divorcio en los hijos y la lucha por mantener la paternidad ante adversidades legales y personales.

"Papá por siempre" se centra en Daniel Hillard (Williams), quien se disfraza de niñera para estar cerca de sus hijos tras un divorcio. (Créditos: 20th Century Fox)

Mrs. Doubtfire no solo marcó un hito cultural en la década de los 90, sino que también se consagró como un éxito de taquilla, recaudando 441 millones de dólares a nivel mundial y situándose como la segunda película con mayores ingresos del año. Fue un éxito al conectar su trama con el público de distintas generaciones.

Adicionalmente, el filme fue galardonado con el Oscar a Mejor Maquillaje en 1994 por la transformación física de Williams y el trabajo detrás de escena para dar vida a su alterego en la ficción.