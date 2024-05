Los niños de “Papá por siempre” se reunieron en el 31° aniversario de la película de Robin Williams

Tres décadas después, los actores de Papá por siempre se reúnen para celebrar el legado de "Papá por siempre". (20th Century Fox)

Tres décadas después del estreno de la aclamada comedia Papá por siempre (Mrs. Doubtfire), protagonizada por Robin Williams y Sally Field, los actores que interpretaron a los hijos del personaje de Williams —Mara Wilson, Lisa Jakub y Matthew Lawrence— se reunieron para celebrar el 31° aniversario del film.

Esta reunión no solo sirvió como encuentro entre viejos amigos y colegas sino también como oportunidad para grabar un episodio del podcast Brotherly Love, conducido por Lawrence y sus hermanos de la ficción. El evento tuvo lugar en la ciudad de San Francisco, lugar donde se rodó originalmente la película, añadiendo un toque nostálgico al encuentro.

Mara Wilson, Lisa Jakub y Matthew Lawrence dieron vida a los niños de la recordada comedia. (Instagram/@marawilson)

“Es tan gracioso que la misma semana que visité San Francisco, pude reunirme con mis hermanos de Doubtfire! Siempre es una alegría ver a Lisa Jakub y Matthew Lawrence”, expresó Wilson en su cuenta de Instagram.

Jakub reflejó este sentimiento en sus comentarios, destacando la química y el lazo fraterno que los actores han mantenido incluso tres décadas después de la filmación del largometraje. “Las hermanas se divirtieron mucho con los hermanos”, añadió Jakub, subrayando la duradera amistad que han cultivado.

"Papá por siempre", un éxito taquillero de 1993, sigue conquistando corazones con su humor y calidez. (20th Century Fox)

El impacto cultural de Mrs. Doubtfire ha perdurado a lo largo de los años. En 1993, la película se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando USD 441 millones de dólares en todo el mundo y se posicionó como la segunda película más taquillera del año. Además de su éxito comercial, ganó el Oscar a Mejor Maquillaje en los premios de la Academia de 1994, reconociendo el extraordinario trabajo de transformación de Robin Williams en la carismática niñera británica.

El metraje nunca revelado de “Papá por siempre”

Una de las revelaciones más intrigantes en años recientes ha sido la existencia de un corte R-rated de la película, informado por el director Chris Columbus. Este metraje contiene material más adulto, resultado de las improvisaciones subidas de tono por parte de Williams.

Columbus expresó su interés en explorar este material no usado para un posible documental, lo que destaca la extensiva creatividad de Williams en el set. “Hay aproximadamente 972 cajas de material de Doubtfire..., y nos gustaría contratar a un editor para revisarlo todo”, mencionó Columbus, subrayando la magnitud de la tarea y el potencial para mostrar el proceso creativo de Williams de una manera nueva.

La secuela fue un proyecto imposible tras la muerte de Robin Williams a los 63 años. (20th Century Fox)

La posibilidad de una secuela siempre ha sido un tema de conversación entre los fanáticos y los participantes del proyecto original. Sin embargo, con la muerte de Robin Williams en agosto de 2014, el director aseguró que sin la estrella principal, la idea de una segunda parte se volvió impensable.

La devastadora muerte de Robin Williams

Robin Williams, famoso actor y comediante, enfrentó en silencio una lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy (DCL) antes de suicidarse a los 63 años. En 2021, su viuda, Susan Schneider Williams, compartió detalles conmovedores acerca de los desafíos que Williams enfrentó y su misión de esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

En 2020, Susan Schneider Williams rindió homenaje a su fallecido esposo con un documental titulado "El deseo de Robin". (Michael Caufield/Getty Images for PCA)

Después de su muerte, se reveló que Williams padecía de DCL, un tipo de demencia responsable del 10% al 15% de los casos, caracterizado por síntomas como ansiedad, pérdida de memoria, alucinaciones e insomnio, además de mostrar signos de Parkinson.

“Los médicos me dijeron después de la autopsia: ‘¿Le sorprende que su marido tuviera cuerpos de Lewy por todo el cerebro y el tronco encefálico?’ Yo ni siquiera sabía lo que eran los cuerpos de Lewy, pero les dije: ‘No, no me sorprende’. ¿El hecho de que algo se hubiera infiltrado en cada parte del cerebro de mi marido? Tenía todo el sentido del mundo”, señaló Susan.

La dedicación de Schneider Williams a este tema la llevó a producir El deseo de Robin (Robin’s Wish), un documental en Max que ofrece una visión íntima de la experiencia de Robin Williams con la enfermedad. “Si mi esposo no fuera famoso, no me habría sometido a esto. Pero había tantos malentendidos sobre lo que le sucedió y sobre los cuerpos de Lewy. Así que esto parecía lo correcto”, explicó.