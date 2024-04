Kourtney Kardashian se burló de su hermana Kim al compartir una foto de sus vacaciones en el Caribe

Kourtney Kardashian. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok/ Instagram/@kourtneykardash)

Si la vida diaria de una Kardashian ya está llena de lujos, más aún lo están sus vacaciones. Así pues, Kourtney Kardashian, la celebridad fundadora de la marca Poosh, se encuentra vacacionando en aguas hermosas y no ha dudado en compartirlo por sus redes sociales. Pero lo que ha llamado la atención entre sus seguidores ha sido una fotografía en la que hace una referencia al famoso reality que hizo de la vida de su familia uno de los más vistos de la televisión.

La empresaria de 44 años compartió imágenes de sus vacaciones en familia en las Islas Turcas y Caicos, donde se la ve disfrutando del mar. Así, en su reciente publicación de Instagram, Kourtney generó reacciones entre sus seguidores al evocar un recordado episodio de su familia de manera humorística.

Kourtney Kardashian hizo esta referecian al famoso episodio de la pérdida del arete de Kim en "Las Kardashians". (Créditos: Instagram/@kourtneykardash)

“Mi arete de diamante se me salió en el océano y desapareció”, escribió en la descripción del carrusel de dos imágenes donde primero se le observa sonriente y luego aparenta buscar preocupada uno de sus aretes en el agua.

Los conocedores del reality saben que esta es una referencia al icónico episodio de la temporada 6 de Las Kardashian (Keeping Up with the Kardashians) en el que la hermana de Kourtney, Kim Kardashian, perdió un arete de diamante en el océano durante unas vacaciones en la Polinesia Francesa con su entonces novio, Kris Humphries, y el resto de la familia.

Travis Barker y Kourtney Kardashian están casados desde 2022. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly)

Humphries lanzó a Kim al agua sin fijarse que aún llevaba puesto el pendiente, lo que resultó en la pérdida del valioso objeto. La intensa reacción de Kim al suceso se convirtió en un momento inolvidable entre los seguidores del reality show. “¡Mi arete de diamante! ¡Voy a llorar!”, exclamó la segunda mayor de las hijas de Kris Jenner. “¡No vamos a encontrarlo en el océano!”, le gritó a Humphries cuando intentó ayudarla en aquel entonces.

Kris Jenner tampoco ha olvidado el momento

La publicación no solo resaltó por la propia fotografía y la descripción, sino también porque la misma Kris Jenner, madre de Kourtney y Kim, dejó un comentario también a modo de referencia al episodio de Las Kardashian, dando a entender que aún recuerda el momento.

Kris Jenner, madre de Kourtney y Kim, comentó la publicación con otra referencia al arete perdido. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

Kris escribió: “Kourtney, hay personas que están muriendo”, la misma línea que pronunció Kourtney en aquella ocasión. El comentario se llevó nada menos que más de 80.000 me gusta en la misma publicación.

En 2023, Kim volvió a hablar del tema y de las bromas que se hicieron al respecto desde aquel entonces. “No estoy segura de si esto se mostró en nuestro programa, pero Kylie encontró el arete”, comentó. “Se sumergió en el océano, se puso gafas de bucear, lo encontró, y luego regresó y encontró la parte de atrás del mismo”, agregó.

Kim Kardashian reveló en 2023 que su hermana Kylie fue quien encontró el arete de diamante perdido en Bora Bora. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Kim explicó que gracias a la increíble transparencia del agua en Bora Bora, su hermana pudo encargarse de la tarea de encontrar el valioso artículo valorado en 75.000 dólares de acuerdo con el portal de MailOnline. “Así que, chicos, el arete ha sido encontrado”, aclaró.